ICAO: nuove restrizioni sui power bank per la sicurezza dell’aviazione

L’ICAO informa: “Le nuove specifiche per i power bank alimentati a batterie al litio, annunciate dall’ICAO, miglioreranno la sicurezza e la tranquillità sia dei passeggeri che delle compagnie aeree. A seguito dei miglioramenti concordati, questi dispositivi saranno limitati a due per passeggero e sarà vietato ricaricarli durante il volo.

È importante sottolineare che l’equipaggio potrà comunque continuare a trasportare e utilizzare questi power bank in conformità con i requisiti operativi dell’aeromobile. Le nuove specifiche affronteranno i rischi emergenti ed entreranno in vigore il 27 marzo 2026″.

“Questi miglioramenti riflettono il costante impegno dell’ICAO per il miglioramento dell’aviation safety, in linea con la visione strategica dell’Organizzazione di un trasporto aereo per tutti entro il 2050, con zero vittime e zero emissioni nette di carbonio.

A sostegno di questa visione, l’ICAO Dangerous Goods Panel monitora attivamente i rischi emergenti posti dalle merci pericolose e fornisce consulenza specialistica agli organismi di normazione dell’ICAO.

Gli esperti tecnici indipendenti della ICAO Air Navigation Commission hanno esaminato e approvato le raccomandazioni del panel per emendare le Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) con alcune revisioni, che sono state ora approvate dai 36 Stati che compongono l’ICAO Council.

L’addendum alle Technical Instructions sarà fornito a tutti i 193 Stati membri dell’ICAO“, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)