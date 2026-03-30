152 destinazioni nella Summer 2026 dell’aeroporto di Milano Bergamo

Il network dei collegamenti dell’aeroporto di Milano Bergamo si espande con l’inizio della stagione estiva dei voli, che coincide con l’entrata in vigore dell’ora legale a partire da domenica 29 marzo.

“Otto le nuove destinazioni, che porta il totale a 152 servite da 23 compagnie aeree in 44 Paesi, con aumenti di frequenze su rotte già operate, sia domestiche con il sud Italia che internazionali, in particolare con Spagna e Regno Unito.

Fino al 24 ottobre 2026, i voli programmati all’aeroporto di Milano Bergamo offrono circa 13 milioni di posti, con un incremento del 9% rispetto alla stagione estiva 2025.

Le novità sono rappresentate dai collegamenti con Kuwait City, in programma dal 20 maggio prossimo con Jazeera Airways, Billund in Danimarca con Norwegian Airlines, Rabat in Marocco e Lemnos in Grecia operate da Ryanair, Oradea e Tirgu Mures in Romania e Skopje in Macedonia del Nord con Wizz Air, Pristina in Kosovo con GP Aviation“, afferma SACBO.

“Quella del 2026 sarà la prima stagione estiva a fruire, per l’intera durata di sette mesi, della nuova area partenze inaugurata il 25 novembre 2025 con l’ampliamento degli spazi e il potenziamento dei controlli di sicurezza con apparecchiature di controllo radiogeno di ultima generazione. Novità anche per i passeggeri a ridotta mobilità, che avranno a disposizione la Sala Amica ampliata in un ambiente studiato per garantire il massimo comfort”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)