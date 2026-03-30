KLM E&M accelera l’aircraft mechanic training con un dedicated training aircraft

KLM Engineering & Maintenance (E&M) compie un importante passo avanti nello sviluppo di nuovi talenti tecnici.

“Con la dismissione della flotta Boeing 737, un aereo è stato completamente convertito in un dedicated training plane. Ciò consente ai meccanici in formazione di apprendere la professione in modo più rapido e pratico, riducendo il percorso per diventare certified ground engineer da oltre due anni a soli nove mesi. I primi gruppi di formazione inizieranno le lezioni pratiche sull’aeromobile a partire da giugno 2026.

La domanda globale di tecnici aeronautici qualificati è elevata”, afferma KLM.

“La concorrenza per i talenti tecnici è forte, non solo nei Paesi Bassi, ma in tutto il mondo. Allo stesso tempo, molti dei nostri colleghi più esperti si avvicineranno alla pensione nei prossimi anni. Per questo motivo stiamo investendo in modo significativo nel reclutamento e nella formazione di una nuova generazione di meccanici”, ha dichiarato Mathieu Essenberg, Executive Vice President of KLM E&M. “Con questo training aircraft, possiamo rispondere più rapidamente ed efficacemente alle esigenze future, senza compromettere la qualità o la sicurezza. Ciò che lanciamo oggi va oltre il semplice addestramento: è un investimento nel futuro di KLM E&M”.

“In passato, i trainee mechanics dipendevano dai programmi di manutenzione degli aerei operativi. Questo spesso comportava lunghi tempi di attesa, prolungando inutilmente il processo di addestramento. Con l’introduzione del training aircraft, tutte le procedure di manutenzione possono ora essere praticate immediatamente e al proprio ritmo, senza dipendere dalle operazioni quotidiane”, prosegue KLM.

Fabio Kortekaas, un meccanico in formazione presso KLM E&M che inizierà a lavorare sul training aircraft a settembre, ha condiviso il suo entusiasmo: “È incredibile che ora abbiamo un nostro aereo su cui esercitarci. Si impara molto più velocemente quando si può davvero fare pratica. Non vedo l’ora di mettere in pratica tutto insieme ai miei colleghi”.

“Il training aircraft è più di un semplice ambiente di apprendimento. È un luogo in cui formazione e innovazione si fondono. Qui studenti, tecnici esperti e specialisti collaborano per affrontare sfide di manutenzione concrete”, conclude KLM.

“Stiamo formando i talenti di domani: tecnici non solo competenti dal punto di vista tecnico, ma che pensano e agiscono anche con un’ottica di innovazione e sostenibilità”, ha concluso Essenberg.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)