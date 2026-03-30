Accordo tra Mecair Aviation Group e MD Helicopters per l’ammodernamento dell’avionica degli elicotteri MD500E

Mecaer Aviation Group, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore aeronautico, ha siglato un accordo con MD Helicopters per l’ammodernamento dell’avionica degli elicotteri MD500E.

“L’intesa, siglata in occasione di Verticon, una delle principali fiere internazionali dedicate all’aviazione verticale svoltasi ad Atlanta (Georgia), prevede un aggiornamento completo della strumentazione di bordo del velivolo, che consentirà di sostituire i tradizionali sistemi analogici con un moderno cockpit completamente digitale, sviluppato in linea con i più recenti standard del settore.

Il programma di aggiornamento degli MD500E sarà realizzato presso lo stabilimento MAG di San Benedetto del Tronto (AP), principale hub del Gruppo per le attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) in ambito elicotteristico”, afferma Mecair Aviation Group.

“Questo progetto, sviluppato in partnership con MD Helicopters, rappresenta un passo importante nell’evoluzione tecnologica della piattaforma”, ha dichiarato Marco Acca, Amministratore Delegato di Mecaer Aviation Group. “Si tratta inoltre di un programma pilota che potrà essere esteso a supporto dell’aggiornamento della più ampia flotta europea di MD500E”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Mecaer Aviation Group per introdurre avanzate capacità di cockpit digitale sugli MD500E”, ha dichiarato Ryan Weeks, President and Chief Executive Officer di MD Helicopters. “Questo aggiornamento migliora la capacità di lettura del contesto, incrementa l’efficienza operativa e conferma il nostro impegno nel mettere a disposizione degli operatori di tutto il mondo soluzioni moderne e immediatamente operative”.

“La collaborazione tra Mecaer Aviation Group e MD Helicopters si inserisce in una relazione industriale di lunga data. Presso lo stabilimento MAG di Monteprandone sono stati infatti prodotti, su licenza Hughes Helicopters, oltre 140 elicotteri delle famiglie NH-300 e NH-500 tra gli anni Settanta e Novanta. Hughes è il predecessore dell’attuale MD Helicopters“, conclude Mecair Aviation Group.

(Ufficio Stampa Mecair Aviation Group – Photo Credits: Mecair Aviation Group – MD Helicopters)