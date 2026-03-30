ITA Airways firma con Travelport un nuovo accordo per la futura distribuzione di contenuti NDC

ITA Airways ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo a lungo termine con Travelport, società tecnologica globale che gestisce le prenotazioni per centinaia di migliaia di fornitori di servizi di viaggio in tutto il mondo, per consentire la futura distribuzione di contenuti New Distribution Capability (NDC).

“ITA Airways ha deciso di adottare la tecnologia NDC per offrire una customer experience sempre più avanzata e per controllare in maniera più capillare il proprio retailing. La tecnologia di Travelport è essenziale per far sì che ITA Airways sia in grado di offrire il meglio alla comunità delle agenzie e ai propri clienti, adottando l’approccio distributivo del Gruppo Lufthansa.

Una volta implementata tale innovazione, le agenzie già collegate all’NDC Lufthansa Group che utilizzano Travelport+ otterranno un accesso semplificato alle offerte NDC di ITA Airways, compresi i servizi ancillari. La soluzione NDC di Travelport consentirà alle agenzie di viaggio BSP/ARC – con ticketing authority di ITA Airways – di effettuare e gestire senza problemi le prenotazioni NDC con la Compagnia.

“Abbiamo scelto la tecnologia NDC per offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più ricca e personalizzata, mantenendo al tempo stesso il controllo della nostra offerta retail e continuando a innovare la distribuzione. Con il supporto di Travelport vogliamo rendere il nostro prodotto sempre più disponibile attraverso le agenzie di viaggio, partner fondamentali per la crescita di ITA Airways”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer di ITA Airways.

“Le soluzioni NDC end-to-end di Travelport sono progettate per consentire un’esperienza di vendita al dettaglio moderna, in modo che agenti e viaggiatori possano comprendere e confrontare facilmente le offerte, prenotare le migliori opzioni e gestire le prenotazioni NDC con i partner. Inoltre, le funzionalità Content Curation Layer (CCL) e Content Optimizer di Travelport basate sull’intelligenza artificiale migliorano il processo di ricerca in Travelport+ restituendo in modo rapido e semplice contenuti NDC e non NDC intelligenti, pertinenti, personalizzati e arricchiti”, prosegue ITA Airways.

“Ci impegniamo a essere il miglior aggregatore di contenuti multi-sorgente del settore, il che significa che i contenuti NDC disponibili in Travelport+ devono essere facili da consumare, confrontare e servire”, ha detto Damian Hickey, Global Head of Travel Partners di Travelport. “La nostra collaborazione con ITA Airways è focalizzata sulla fornitura di NDC pronta per la vendita al dettaglio in modo che i clienti delle nostre agenzie possano accedere facilmente a offerte più personalizzate, mostrando le migliori opzioni ai viaggiatori e creando esperienze di vendita al dettaglio semplici ed efficaci”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)