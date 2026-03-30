Iberia inaugura il suo volo diretto tra Madrid e Newark Airport, New York

Iberia ha operato il suo primo volo diretto tra Madrid e il Newark Liberty International Airport (EWR), New York, rafforzando ulteriormente la sua presenza in uno dei mercati più strategici del Nord America.

“Il volo è partito ieri dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alle 19:35, atterrando a Newark alle 22:25, operato dall’Airbus A321XLR, l’aeromobile di ultima generazione con cui Iberia sta rivoluzionando i viaggi transatlantici. La compagnia aerea è stata il primo operatore di questo modello e ne ha già sette esemplari nella sua flotta. L‘A321XLR è dotato della nuova cabina Airspace, che offre cappelliere più ampie, illuminazione a LED e una maggiore sensazione di spazio, migliorando l’esperienza di bordo. È configurato con due classi – Business ed Economy – per un totale di 182 posti.

Con l’aggiunta di Newark, Iberia offrirà tre voli giornalieri tra Madrid e l’area metropolitana di New York – due per l’aeroporto JFK e uno per Newark – offrendo ai clienti maggiore flessibilità di orario e la possibilità di scegliere l’aeroporto più adatto alle proprie esigenze.

Inoltre, il nuovo servizio per Newark è pensato in particolare per i corporate customers, in quanto consente un accesso rapido e diretto al distretto finanziario di Manhattan, riducendo i tempi di viaggio per i brevi viaggi d’affari. New York è anche il principale corporate market di Iberia negli Stati Uniti, il che sottolinea ulteriormente l’importanza di questa nuova rotta”, afferma Iberia.

“L’avvio di questa nuova rotta per Newark ci permette di continuare a crescere negli Stati Uniti e, in particolare, a New York, un mercato chiave per Iberia. Con tre voli giornalieri, offriamo ai nostri clienti più opzioni e maggiore flessibilità, oltre alla possibilità di volare verso due diversi aeroporti di New York”, ha dichiarato María Jesús López Solás, Chief Commercial Officer, Network Development and Alliances, Iberia. “Newark è anche un’opzione particolarmente interessante per i corporate customers, in quanto offre un accesso più efficiente a Manhattan. Tutto ciò è reso possibile dall’A321XLR, un aeromobile che sta trasformando i viaggi transatlantici e ci consente di continuare a sviluppare nuove rotte nell’ambito del nostro Flight Plan 2030”.

“Il lancio di questo servizio coincide con la stagione estiva, durante la quale Iberia ha programmato una capacità record tra Madrid e New York, con un totale di 352.055 posti, il 43% in più rispetto all’anno scorso, rafforzando ulteriormente la connettività tra i due mercati sia per i viaggi d’affari che per quelli di piacere.

Per la stagione estiva, iniziata il 29 marzo, Iberia ha ideato il programma voli più ampio della sua storia per gli Stati Uniti e il Canada. La compagnia aerea offrirà 1.280.254 posti in questi mercati, il 19,02% in più rispetto all’estate scorsa, e opererà fino a 166 voli settimanali, rispetto ai 144 della stagione precedente, con un incremento del 15% delle frequenze.

Questa crescita si inserisce nel quadro del Flight Plan 2030 di Iberia, che continua a guidare l’espansione della compagnia aerea attraverso l’introduzione di nuovi aeromobili e il lancio di destinazioni strategiche. Negli ultimi mesi Iberia ha ricevuto sei nuovi Airbus A321XLR, un modello a lungo raggio che ha rafforzato le sue operazioni in Nord America e aumentato la capacità nei mercati chiave.

Grazie a questa espansione, la compagnia aerea sta ulteriormente consolidando la sua presenza in Nord America con l’inaugurazione del volo per Toronto, l’aggiunta di un nuovo volo giornaliero per Newark e la prima stagione estiva completa di operazioni a Orlando, rafforzando il suo impegno in questo mercato come uno dei pilastri della sua rete a lungo raggio”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)