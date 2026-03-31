Abelo conferma tre ulteriori opzioni per gli ATR 72-600

Abelo, società leader nel leasing di aerei turboprop, ha confermato tre ulteriori opzioni per gli ATR 72-600, previste dall’accordo firmato al Dubai Airshow del 2023. Questo traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Abelo per un’aviazione regionale moderna ed efficiente e consolida la solida partnership tra Abelo e ATR.

“Con l’esercizio di queste tre opzioni aggiuntive, Abelo ha ordinato fino ad oggi 36 aeromobili e detiene ancora nove opzioni e diritti di acquisto. Le consegne sono previste per il 2027, ampliando la flotta di Abelo e supportando la sua missione di fornire connettività sostenibile ed economicamente vantaggiosa.

Abelo ha ottenuto un grande successo con il suo portafoglio ordini, con un terzo di tutti gli impegni fermi già confermati o consegnati, e ha ampliato la sua presenza globale con compagnie aeree come SKY Express, Aegean (Grecia) e SATENA (Colombia). All’inizio di quest’anno, Abelo ha anche fornito a Ethiopian Airlines due nuovi turboelica ATR“, afferma ATR.

Steve Gorman, Chief Executive Officer of Abelo, ha commentato: “La nostra decisione di confermare questi ulteriori ATR 72-600 riflette la nostra fiducia nel velivolo ATR e nella sua importanza per gli operatori regionali di tutto il mondo. Questi aeromobili ci consentiranno di continuare a offrire ai nostri partner aerei le soluzioni più efficienti e rispettose dell’ambiente, mantenendo slot strategici per i prossimi tre anni”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha aggiunto: “La decisione di Abelo di ampliare ulteriormente la sua flotta ATR riflette la solidità della nostra partnership e il nostro impegno condiviso nel fornire alle compagnie aeree regionali turboelica moderni ed efficienti. In qualità di società di leasing con una profonda presenza in diversi mercati, Abelo offre alle compagnie aeree soluzioni flessibili per operare con nuovi aeromobili ATR. La loro continua fiducia supporta la nostra ambizione di fornire connettività responsabile e accessibile alle comunità di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)