KLM e gategroup raggiungono un accordo per la proposta di acquisizione di KLM Catering Services

KLM e gategroup hanno raggiunto un accordo per la proposta di acquisizione di KLM Catering Services (KCS) da parte di gategroup.

“Al completamento della transazione, gategroup deterrà una partecipazione del 75% in KCS, mentre KLM manterrà una quota del 25%. Questa operazione crea opportunità di investimento nel futuro di KCS, garantendo al contempo che KLM rimanga strettamente coinvolta nei servizi di bordo per i suoi passeggeri.

La partnership proposta rientra nel programma di miglioramento “Back on Track” di KLM. Unendo le forze con gategroup, global leader in airline catering and hospitality, con attività in oltre 60 paesi, KLM compie un passo importante per preparare KCS al futuro. La collaborazione si concentrerà su solide pratiche occupazionali, catering personalizzato, sostenibilità ed efficienza operativa”, afferma KLM.

Bas Brouns, CFO di KLM, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver trovato in gategroup un partner solido e specializzato, con una lunga esperienza nel settore dell’airline catering. Continueremo a occuparci del catering a bordo dei nostri voli, garantendo la qualità e il servizio che i nostri passeggeri si aspettano da KLM. L’acquisizione proposta non avrà ripercussioni sui posti di lavoro in KCS. Non vediamo l’ora di collaborare”.

Herman Anbeek, President Europe, gategroup, ha aggiunto: “Questa partnership con KLM rappresenta un importante passo avanti per la nostra attività in Europa. Insieme, continueremo a migliorare le prestazioni, l’affidabilità e l’esperienza complessiva del cliente. A supporto della nostra comune ambizione, costruiremo una nuova struttura a Schiphol, Amsterdam, sfruttando il nostro know-how, rispettando i più elevati standard ambientali e dotandoci delle tecnologie e innovazioni più recenti”.

“L’acquisizione proposta è soggetta alla consultazione con i works councils di KCS e KLM, nonché all’approvazione delle autorità di regolamentazione competenti”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)