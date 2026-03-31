SAS celebra 80 anni con un aereo celebrativo

SAS celebra l’inizio del suo 80° anno di attività con un Airbus A330-300 in livrea speciale, per festeggiare otto decenni di collegamenti tra la Scandinavia e il resto del mondo. Per tutto il 2026, la compagnia aerea metterà in risalto la sua storia e il suo ruolo fondamentale nel connettere persone, imprese e società.

“L’anniversario ricorre 80 anni dopo il primo volo intercontinentale di SAS, avvenuto il 17 settembre 1946, quando la rotta da Stoccolma a New York avvicinò la Scandinavia al resto del mondo. Oggi, SAS collega la Scandinavia con destinazioni in Europa, Nord America e Asia, utilizzando Copenhagen come principale scalo internazionale”, afferma SAS.

“Per celebrare questo traguardo, SAS ha introdotto una livrea speciale su uno dei suoi Airbus A330-300. L’aeromobile fa parte della flotta a lungo raggio della compagnia aerea, che comprende otto Airbus A330-300, ciascuno con 266 posti, affiancati dal moderno Airbus A350, che serve la rete intercontinentale di SAS.

La livrea presenta per la prima volta il blu SAS su tutta la superficie dell’aeromobile, riprendendo uno degli elementi di design più riconoscibili della compagnia. La bandiera scandinava è stata reinterpretata come un riferimento alla classica livrea degli anni ’80, insieme a un nuovo simbolo celebrativo ispirato ai motori e alla fusoliera dell’aeromobile”, prosegue SAS.

“Da 80 anni, Scandinavian Airlines promuove l’innovazione e avvicina la Scandinavia al resto del mondo attraverso operazioni sicure e affidabili”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Dal nostro primo volo transatlantico all’attuale rete globale, questo obiettivo rimane invariato. Questo aeromobile è un simbolo della nostra storia e del ruolo che svolgiamo ogni giorno per i nostri clienti e per le società in cui operiamo”.

“Il suo primo volo è previsto tra Copenhagen e New York, ripercorrendo la storica rotta che ha caratterizzato gli inizi dell’espansione internazionale di SAS“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)