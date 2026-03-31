American Airlines premia l’Aeroporto di Venezia Marco Polo con la Customer Cup

I rappresentanti del team di American Airlines e Gruppo SAVE hanno celebrato oggi la vittoria della Customer Cup per il quarto trimestre 2025.

“Questo riconoscimento, assegnato dalla compagnia aerea, premia l’impegno del team nel garantire eccellenza operativa, attenzione all’esperienza di viaggio dei passeggeri e sicurezza.

La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo della compagnia aerea per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti, che includono puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli e commenti positivi dei passeggeri sull’esperienza complessiva in aeroporto. Un risultato che conferma l’Aeroporto Marco Polo di Venezia tra gli aeroporti più performanti e testimonia l’impegno del Gruppo SAVE nel garantire elevati standard operativi. Il premio mette a confronto tutte le destinazioni della compagnia a livello globale, segmentate per dimensione e affinità operativa”, afferma il comunicato.

“Il riconoscimento della Customer Cup riflette l’eccellenza dell’esperienza offerta ai passeggeri dal nostro team locale, dai partner commerciali e dall’Aeroporto di Venezia Marco Polo che insieme contribuiscono a elevare il viaggio”, ha dichiarato José A. Freig, VP International and Inflight Dining Operations di American Airlines. “Venezia rimane una destinazione chiave per il nostro network internazionale e siamo lieti di offrire ai passeggeri una presenza in continua crescita nell’area, con collegamenti ora verso due importanti destinazioni statunitensi: Philadelphia e Dallas Fort Worth. Questi due hub garantiscono un accesso comodo a numerose mete negli Stati Uniti, in Canada, nei Caraibi, in Messico e in America Latina”.

“Ogni anno oltre centotrentamila passeggeri di American Airlines utilizzano il nostro aeroporto grazie ai voli diretti su Philadelphia e Dallas, hub per noi complementari in quanto garantiscono prosecuzioni capillari su aree distinte degli Stati Uniti”, ha dichiarato Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE. “L’hub di Philadelphia copre infatti la Costa Est e il Midwest del Paese, mentre l’hub di Dallas costituisce un ottimo snodo per raggiungere la California, la Costa Ovest ed il Centro America, in particolare il Messico. Il riconoscimento consegnato oggi al team della compagnia aggiunge un nuovo tassello nel percorso di intensificazione dei voli a Venezia, con l’auspicio che American Airlines arrivi ad estendere i suoi collegamenti anche oltre la stagione estiva”.

“La premiazione coincide con la ripresa dei collegamenti stagionali con gli Stati Uniti d’America. Ieri, lunedì 30 marzo, sono ripartiti i voli diretti tra l’Aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE) e il Philadelphia International Airport (PHL), ai quali si aggiungeranno i collegamenti diretti con Dallas Fort Worth (DFW) a partire dal 22 maggio. Entrambi i collegamenti opereranno su base giornaliera fino al termine della stagione estiva.

Philadelphia International Airport (PHL) funge da principale hub transatlantico della compagnia e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 120 destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi. I voli tra Venezia e Philadelphia saranno operati da aeromobili Boeing 787-8.

L’aeroporto di Dallas Fort Worth (DFW) è il principale hub per American e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 225 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Messico, Caraibi e America Latina. I voli tra Venezia e Dallas Fort Worth saranno operati da aeromobili Boeing 787-8.

Tutti i voli tra Venezia e gli Stati Uniti saranno operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, Wi-Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona”, prosegue American Airlines.

“Oltre ai servizi offerti a bordo, American continua a investire nell’esperienza di viaggio grazie a un ecosistema digitale più evoluto, che fornisce ai passeggeri spiegazioni chiare e in tempo reale in caso di irregolarità operative e mette a disposizione strumenti self service – come la riprotezione del volo, il tracciamento dei bagagli e l’accesso immediato ai voucher idonei – direttamente nell’app e su aa.com.

A terra, i passeggeri possono apprezzare un portfolio di lounge completamente rinnovato, che include Admirals Club e Flagship Lounge nuove o ampliate in hub chiave come Philadelphia, Miami, Chicago e altri aeroporti, unitamente a servizi premium come il caffè Lavazza e lo Champagne Bollinger disponibili nelle lounge e a bordo”, conclude American.

(Ufficio Stampa American Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE – American Airlines)