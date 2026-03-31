Finnair lancia il nuovo collegamento Catania-Helsinki

Finnair e SAC, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso celebrano oggi l’avvio della nuova rotta che collegherà Catania alla capitale della Finlandia, Helsinki.

“Il volo, disponibile da oggi 31 marzo 2026 resterà operativo per tutta la stagione estiva fino alla fine di ottobre, offrendo tre frequenze settimanali. Il collegamento sarà operato con velivoli Airbus A320 o A321 garantendo un’esperienza di viaggio confortevole e su misura”, afferma Finnair.

“Siamo lieti di introdurre la nuova rotta tra Catania e Helsinki, unendo idealmente il cuore del Mediterraneo alla capitale finlandese. L’Italia rappresenta per noi un mercato prioritario e in costante crescita, e l’apertura di questo collegamento diretto testimonia la nostra precisa volontà di investire nel territorio”, afferma Geoffrey Carrage, Finnair Regional Manager Southern Europe. “Grazie a questo volo, i viaggiatori catanesi non solo potranno scoprire l’autentica ‘Finnish happiness’ e la nostra genuina ospitalità, ma avranno a disposizione una porta privilegiata verso il mondo. Volare con Finnair significa contare su operazioni affidabili ed efficienti e su un’esperienza di bordo premiata a livello internazionale, come dimostrato dai 15 riconoscimenti consecutivi agli Skytrax Awards come miglior compagnia del Nord Europa”.

“L’attivazione del collegamento diretto tra Catania e Helsinki rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e internazionalizzazione del nostro aeroporto. Questa nuova rotta rafforza la connettività della Sicilia con il Nord Europa, aprendo opportunità sia per il turismo inbound sia per i passeggeri in partenza dal nostro territorio. Confidiamo che questo collegamento possa contribuire a valorizzare ulteriormente Catania e la Sicilia come destinazioni strategiche nel panorama globale”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

“Con questo nuovo volo diretto, i catanesi potranno scoprire una capitale vibrante dove la natura entra fin dentro la città. Helsinki offre un mix perfetto di architettura e design con musei iconici, boutique creative e una scena gastronomica innovativa. Ma la capitale è anche il punto di partenza per spostarti all’interno del Paese esplorando ad esempio la Lapponia finlandese famosa per le sue attività outdoor nella natura e provare l’esperienza magica del sole di mezzanotte, che permette di vivere la giornata senza fine.

Grazie all’efficienza del network Finnair, i passeggeri in partenza da Catania potranno utilizzare l’hub di Helsinki per volare verso alcune delle destinazioni più iconiche servite dal vettore come Giappone con collegamenti diretti verso Tokyo, Osaka e Nagoya o Nord America verso le città USA di Los Angeles, Seattle o ancora Toronto in Canada, la nuova rotta attiva da maggio”, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)