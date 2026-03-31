Lufthansa Technik Malta completa la sua prima Boeing 787 cabin modification

Lufthansa Technik ha completato con successo la sua prima Boeing 787 Dreamliner cabin modification presso il suo European Center of Excellence for widebody Base Maintenance Services in Malta.

“Questo traguardo strategico rappresenta un passo importante per il crescente widebody service portfolio di Lufthansa Technik Malta. La modifica completa ha incluso la rimozione e l’installazione di una nuova configurazione di sedili e un aggiornamento completo degli elementi della cabina, progettato per migliorare il comfort, l’efficienza e l’esperienza dei passeggeri.

Il programma è stato realizzato in stretta collaborazione con il costruttore aeronautico Boeing, che ha commissionato e supportato il pacchetto di modifiche, e con l’operatore Lufthansa. L’intervento ha presentato una notevole complessità tecnica, tra cui la conversione di un hangar a Malta per soddisfare le maggiori esigenze di spazio, e ha richiesto un notevole impegno logistico a causa della sostituzione di una cabina esistente con una nuova. Ulteriori sei cabin modifications di questo tipo sono programmate per essere completate a Malta entro la fine dell’anno”, afferma Lufthansa Technik.

“Il completamento della nostra prima Boeing 787 cabin modification è un momento di grande orgoglio per tutto il team”, ha dichiarato Marcus Motschenbacher, Vice President and Chief Operations Officer Aircraft Maintenance Services at Lufthansa Technik. “Questo programma mette in luce le nostre capacità tecniche, la nostra affidabilità e la dedizione del nostro personale. La piattaforma 787 richiede una profonda competenza e la nostra capacità di portare a termine questo progetto con precisione e nei tempi previsti dimostra chiaramente che siamo pronti a supportare in futuro progetti ancora più ampi su aeromobili a fusoliera larga”.

“Questa collaborazione tra Boeing e Lufthansa Technik contribuisce ad ampliare le post-delivery retrofit options per la 787 Dreamliner fleet”, ha affermato Lindsey Douglas, Vice President, Cabin, Modifications, Maintenance & Digital Services at Boeing. “In qualità di Boeing Licensed Service Center, Lufthansa Technik aggiungerà una capacità fondamentale per fornire modifiche personalizzate della cabina che soddisfino le esigenze specifiche della flotta in volo”.

“Sono molto lieto che Lufthansa Technik e Boeing abbiano collaborato per introdurre più rapidamente nella nostra flotta aeromobili di nuova tecnologia”, ha dichiarato Thomas Spriesterbach, Accountable Manager Part-145 & NPCA (Nominated Person Continuing Airworthiness) at Lufthansa Airlines Technical Fleet Management. “In particolare, la nuova Allegris cabin installata qui a Malta rappresenta una svolta per i nostri passeggeri. Un grande ringraziamento al team di Lufthansa Technik, che ha reso l’installazione impeccabile”.

“Lufthansa Technik Malta, l’European Center of Excellence for widebody Base Maintenance Services nel Lufthansa Technik network, sta ampliando la propria sede e le proprie capacità: a partire dalla fine del 2026, un nuovo hangar di 6.400 metri quadrati sarà utilizzato per svolgere Base Maintenance Services, in particolare le modifiche alla cabina degli aeromobili 787 Dreamliner. Il nuovo edificio moderno offrirà spazio per un aeromobile widebody. Inoltre, saranno realizzati tre parking spots for narrowbody aircraft. Con l’aggiunta di un nuovo hangar, che sarà annesso agli edifici esistenti, Lufthansa Technik Malta disporrà di un totale di quattro hangar in grado di eseguire interventi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) su quasi tutti gli aeromobili commerciali Airbus, ad eccezione dell’A380, nonché sul Boeing 787 Dreamliner.

Nel 2024 Boeing e Lufthansa Technik hanno annunciato l’accordo per designare Lufthansa Technik come primo Boeing licensed Service Center (BLSC) for cabin modifications on 787 Dreamliner aircraft, offrendo così maggiore scelta e capacità al mercato. In qualità di BLSC for 787 cabin modifications, Lufthansa Technik può progettare un nuovo interno cabina, fornire la relativa ingegneria ed eseguire l’integrazione in conformità con le richieste del cliente. Oltre alla licenza concessa da Boeing, Lufthansa Technik può occuparsi della certificazione dei progetti di modifica. Le modifiche alla cabina del popolare long-haul widebody vengono effettuate presso Lufthansa Technik Malta“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)