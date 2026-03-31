Delta e Amazon Leo siglano un accordo che inaugura una nuova era di viaggi connessi ed esperienze digitali

Delta Air Lines e Amazon – due leader mondiali che stanno plasmando il futuro dei viaggi e della tecnologia – siglano una collaborazione a lungo termine volta a rivoluzionare la prossima generazione di esperienze di viaggio basate sulla tecnologia.

“Il nuovo accordo consentirà di portare la connessione Internet ad alta velocità e a bassa latenza di Amazon Leo a bordo degli aerei Delta, consolidando l’utilizzo di Amazon Web Services (AWS) da parte della compagnia aerea in tutte le sue operazioni e inaugurando una nuova era di esperienze connesse a vantaggio sia dei passeggeri che dei dipendenti di Delta.

Delta utilizzerà la tecnologia satellitare all’avanguardia di Amazon Leo per offrire a bordo dei propri voli nazionali e internazionali esperienze digitali più veloci e personalizzate, come lo streaming di film e serie TV, l’ascolto di podcast e audiolibri, la possibilità di rimanere in contatto con amici, familiari, colleghi e altro ancora. L’ineguagliabile capacità di upload di Amazon Leo consente ai passeggeri di condividere istantaneamente i momenti della vita, dal caricamento in tempo reale di foto e video delle vacanze all’invio sicuro di presentazioni o file aziendali dopo una riunione importante, senza dover attendere l’atterraggio. La compagnia aerea globale prevede di introdurre Amazon Leo con un’installazione iniziale su 500 aeromobili a partire dal 2028, migliorando l’esperienza Wi-Fi grazie alla rete avanzata di comunicazioni satellitari in orbita terrestre bassa di Amazon“, afferma Delta.

“Il futuro di Delta è globale”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questo accordo ci offre la tecnologia più veloce ed economica attualmente disponibile per collegare meglio il mondo di oggi e rafforza la nostra collaborazione con un leader globale che condivide la nostra ambizione di costruire il futuro, creando legami umani ancora più solidi per i nostri dipendenti e i nostri clienti negli anni a venire”.

Sulla scia della collaborazione già in atto tra Delta e AWS, Delta e Amazon intendono collaborare per integrare AWS, Amazon Leo, altre tecnologie Amazon e l’intelligenza artificiale al fine di migliorare la passenger experience durante l’intera esperienza di viaggio.

“Abbiamo progettato Leo per fornire Internet ad alta velocità ai miliardi di persone sul pianeta che non dispongono di una connessione affidabile, e questo accordo con Delta è un ottimo esempio dell’impatto e della portata di questa tecnologia: offrirà un Wi-Fi in volo ancora più veloce a decine di milioni di passeggeri che volano con Delta ogni anno”, ha dichiarato Andy Jassy, president e CEO of Amazon. “Le persone desiderano sempre più rimanere connesse ovunque si trovino nel mondo, e la velocità e l’affidabilità di Leo avranno un grande impatto su aziende, governi e consumatori. Miglioreranno notevolmente l’esperienza di volo e cambieranno ciò che è possibile fare durante il viaggio”.

“L’impegno di Delta nell’innovazione a bordo e digitale vanta una tradizione pluriennale, che le ha permesso di dettare costantemente il ritmo in un settore in rapida modernizzazione.

Quando Delta ha introdotto per la prima volta il Wi-Fi veloce e gratuito per i membri SkyMiles al CES di Las Vegas nel 2023, ha ridefinito le aspettative dei passeggeri in materia di connettività gate-to-gate. Il Wi-Fi veloce di Delta è offerto gratuitamente ai membri SkyMiles da T-Mobile. Da allora, Delta ha rapidamente esteso l’esperienza a oltre 1.150 aeromobili con una connettività a bordo di qualità pari allo streaming che ora raggiunge quasi tutta la rete globale di Delta, con le rotte transpacifiche che entreranno in servizio nell’autunno del 2026. Ad oggi, oltre 163 milioni di membri Delta SkyMiles si sono connessi al Wi-Fi Delta Sync, a conferma della strategia di Delta e del nuovo standard del settore.

Amazon Leo ha una missione altrettanto audace: fornire Internet veloce e affidabile ai clienti al di fuori della portata delle reti esistenti. Il sistema è costruito attorno a una costellazione di migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa attorno al pianeta e si collega direttamente alle reti terrestri globali e alle infrastrutture alimentate da AWS. Le soluzioni di bordo Amazon Leo sono alimentate da una versione di livello aeronautico della sua antenna più potente, Leo Ultra, l’antenna phased array commerciale più veloce in produzione.

Insieme alle partnership di livello mondiale già esistenti con Viasat e Hughes, Delta offre a ogni membro SkyMiles un Wi-Fi ad alta velocità, a bassa latenza e multi-dispositivo da un gate all’altro. Collaborando con diversi leader nel settore della connettività, Delta si assicura di dotare gli aerei giusti della tecnologia giusta per servire i suoi clienti in tutto il mondo.

Delta ha guidato il settore dell’aviazione nell’introduzione su larga scala dell’intrattenimento integrato nelle poltrone a partire dal 2006, con oltre 165.000 schermi oggi presenti nella sua flotta globale. Poiché i passeggeri richiedono sempre più intrattenimento e connettività a bordo, l’accordo odierno permette a Delta di rimanere all’avanguardia nel definire l’esperienza del cliente, mentre la visione globale della compagnia aerea continua a evolversi”, prosegue Delta.

“Delta e Amazon vantano una lunga storia di innovazione comune, fondata sul rapporto che lega la compagnia aerea a AWS in qualità di suo fornitore di servizi cloud preferito. Dal 2020, Delta e AWS hanno migrato con successo quasi 600 applicazioni di Delta sul cloud e hanno accelerato l’adozione di nuove tecnologie che consentono ai dipendenti Delta di offrire un’assistenza migliorata e un servizio di qualità superiore ai clienti durante tutto il loro viaggio.

Amazon è tra i principali brand di consumo che sostengono le ambizioni globali di Delta. Dal 2022, Delta ha ampliato le partnership con brand leader come American Express, T-Mobile, YouTube, Starbucks e Uber. Attraverso Delta Sync, marchi come Paramount+ e Crunchyroll stanno creando esperienze ancora più gratificanti, accessibili attraverso SkyMiles, in volo e non solo”, conclude Delta.

“Questo accordo alimenterà un motore di partnership duraturo in grado di innovare su larga scala per far sì che i clienti continuino a scegliere Delta negli anni a venire”, ha concluso Bastian.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)