Tecnam unisce le forze con CENFORTEC per plasmare il futuro della manutenzione aeronautica

Tecnam e CENFORTEC, la più grande Aircraft Maintenance Technician School, sono orgogliose di annunciare una partnership strategica volta a colmare il divario tra la formazione aeronautica e il moderno mercato del lavoro.
“Fondata in Portogallo nel 2011, CENFORTEC forma attualmente oltre 300 studenti e si è guadagnata una solida reputazione per l’eccellenza tecnica. Grazie alla partnership con un importante Original Equipment Manufacturer (OEM) come Tecnam, CENFORTEC offrirà ai suoi studenti un accesso senza precedenti al settore aeronautico.
Questa collaborazione apporta significativi vantaggi all’istituto, rafforzando il vitale collegamento tra la formazione in aula e le esigenze pratiche del settore aerospaziale. Per gli studenti del CENFORTEC, l’alleanza amplia notevolmente le opportunità di tirocinio, promuovendo l’acquisizione di esperienza pratica e lo sviluppo di competenze essenziali per le loro future carriere.
Inoltre, questa partnership contribuisce al continuo miglioramento dei programmi di formazione del CENFORTEC, consolidando la sua posizione di istituto profondamente impegnato nella qualità dell’istruzione e nell’elevata occupabilità dei suoi graduati”, afferma Tecnam.
“Insieme possiamo creare gli eroi invisibili dell’aviazione”, ha affermato André Garcia, CEO del CENFORTEC. “Questa partnership con Tecnam rappresenta un traguardo straordinario che offrirà ai nostri studenti la real-world OEM exposure di cui hanno bisogno per eccellere nelle loro carriere e garantire la sicurezza del volo della flotta globale”.
“Noi di Tecnam sappiamo che la sicurezza e l’efficienza dei nostri velivoli dipendono in larga misura dalla competenza dei tecnici a terra”, ha aggiunto Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Siamo entusiasti di collaborare con la più grande maintenance training facility in Europa, per contribuire a formare la prossima generazione di professionisti dell’aviazione altamente qualificati”.
(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)