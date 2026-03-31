News Brevi – 31.03.2026

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA PESCARA A MILANO LINATE – Nella serata di lunedì 30 marzo un velivolo G-650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per un uomo in imminente pericolo di vita. Il paziente è stato trasferito da Pescara a Milano Linate per consentirne il ricovero immediato presso l’ospedale San Matteo di Pavia. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’intervento è stato disposto dalla Sala Situazioni dello Stato Maggiore Aeronautica su richiesta della Prefettura di Chieti. Decollato da Pescara poco dopo le 20:00, l’aereo è atterrato a Linate intorno alle 21:00, dove il paziente e l’equipe medica sono stati sbarcati per il successivo trasferimento in ambulanza. Terminate le operazioni sbarco, il velivolo ha fatto rientro alla base di Ciampino. Il supporto logistico a terra è stato garantito dal Comando Aeroporto di Milano-Linate, che assicura assistenza H24 ai voli istituzionali e umanitari in transito nel capoluogo lombardo. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING PRESENTA IL SUO MENU ESTIVO DI BORDO – Vueling, parte del gruppo IAG, presenta il nuovo menù estivo di bordo, che comprende diverse proposte per far “assaporare” Barcellona e la Spagna già in volo. Non mancano poi opzioni vegetariane, vegane, gluten free e perfino pet-friendly, a conferma dell’impegno della compagnia nel rendere l’esperienza di viaggio sempre più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i clienti. “Tra le principali novità, spicca l’arrivo del caffè GoodNews, brand nato a Barcellona dall’idea di trasformare un’edicola del quartiere Eixample in una caffetteria che oggi porta le sue “good vibes” anche a 10.000 metri di quota. Per accompagnare il caffè, la selezione di prodotti da forno varia in base alla città di partenza: croissant al burro per i voli dalla Spagna; pain au chocolat per un tocco parigino; carrot cake per i clienti da Londra; e, infine, cacao roll per chi arriva dalla capitale olandese. Sempre nel segno dei sapori catalani, sui voli di Vueling arriva anche l’iconica birra Estrella Damm, da gustare insieme al tipico salume locale fuet. In più, i clienti troveranno panini farciti con i prodotti Enrique Tomás (marchio leader nella produzione di jamón Iberico), oppure una gustosa tortilla di patate, senza dimenticare la sfiziosa e ricca Tapas Box: oltre a vari salumi spagnoli, tra cui il jamón, il chorizo e il salchichó, comprende anche crema di formaggio e grissini, per portare con sé il gusto iberico, in volo o una volta atterrati. In linea con l’impegno di migliorare l’esperienza di tutti i clienti, entra a far parte del menù anche il Matcha Latte di Oatly, bevanda vegetale pronta da bere a base di matcha biologico, avena e un delicato tocco di vaniglia. Debutta inoltre la nuova versione dell’hamburger vegetale firmato Heüra, preparato con cheddar 100% plant- based di Violife, sottaceti, ketchup e senape, che si aggiunge alle altre proposte vegane e vegetariane già disponibili a bordo. Tra queste figurano: l’hummus di ceci; l’insalata di quinoa con pomodori secchi, verdure arrosto e olio extravergine di oliva, ricetta firmata dallo chef spagnolo 12 stelle Michelin Martín Berasategui; e la barretta Berry Blend di Creative Nature, snack 100% vegano e privo di tutti i 14 allergeni più comuni. Non mancano infine opzioni per i clienti celiaci, come i biscotti gluten-free”, afferma Vueling. “Tra le compagnie europee più pet-friendly, Vueling è attenta anche alle esigenze dei clienti che volano con i propri animali domestici: è stata infatti pioniera in questo ambito, introducendo già dal 2023 snack per cani nel menù di bordo. Per l’estate 2026, arricchisce l’offerta con YowUp: uno yogurt naturale per cani (ma adatto anche ai gatti), con prebiotici che favoriscono la digestione e contribuiscono al benessere del sistema immunitario. E per un brindisi ad alta quota, oltre all’arrivo della birra Estrella Damm, resta nel menù anche “Vueling in the Clouds”, il primo signature cocktail della compagnia creato nel 2025. Servito con una soffice nuvola a base di zucchero filato, il drink è un vero e proprio viaggio sensoriale tra distillati e liquori provenienti da alcune delle principali destinazioni europee di Vueling: dalla freschezza del limoncello italiano ai sentori dolci del francese liqueur de sureau (a base di fiori di sambuco), dai tocchi più secchi del gin inglese agli orgogliosi rimandi alla sua città natale, Barcellona, dati dal Cava (vino spumante dal tipico colore dorato) e dalla Ratafià (liquore prodotto dalla macerazione in acquavite di frutta, erbe e spezie), “Vueling in the Clouds” è un mix di sapori ideato per rendere l’esperienza di volo ancora più memorabile”, conclude Vueling.

CUNEO AIRPORT CELEBRA INSIEME AD AIR ARABIA I 15 ANNI DEL VOLO CUNEO – CASABLANCA – Cuneo Airport informa: “L’aeroporto di Aeroporto di Cuneo celebra insieme alla compagnia aerea Air Arabia il quindicesimo anniversario del Cuneo – Casablanca, un collegamento che negli anni ha rafforzato i rapporti tra la provincia di Cuneo e il Marocco. Introdotta nel 2011, la rotta ha fatto molto più che collegare due città: ha costruito relazioni tra culture, favorito opportunità di business e aperto nuovi orizzonti per migliaia di viaggiatori. Nel corso dei 15 anni di operatività, il volo si conferma come uno dei collegamenti internazionali più rilevanti per lo scalo cuneese. Air Arabia opera da Cuneo a Casablanca con aeromobili Airbus A320 da 174 posti e per la stagione estiva 2026 sarà attivo con frequenza bisettimanale, ogni martedì e sabato. Negli ultimi quindici anni, Air Arabia Maroc ha conquistato la fiducia di migliaia di passeggeri, consolidando il ruolo della rotta Cuneo–Casablanca nei collegamenti tra il Marocco e il Nord-Ovest dell’Italia, servendo un bacino che comprende anche l’area a sud di Torino e la vicina Liguria”. “Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Air Arabia e delle numerose attività sviluppate nel corso degli anni per promuovere questo collegamento, anche attraverso iniziative dedicate alla diffusione della cultura marocchina”, ha dichiarato Paolo Merlo, Presidente e Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Cuneo. “Questo volo rappresenta un’opportunità importante per il territorio e per il rafforzamento dei rapporti anche commerciali con il Marocco”. “Siamo convinti che questo collegamento abbia grandi potenzialità di crescita ulteriore, soprattutto in ottica leisure, e i risultati registrati negli anni confermano un interesse crescente da parte dei passeggeri”, ha aggiunto Anna Milanese, Accountable Manager dello scalo. “Auspichiamo che sempre più persone scelgano il fascino della destinazione Marocco partendo da Cuneo e di continuare a crescere al fianco di Air Arabia su nuove destinazioni e progetti”.

RYANAIR LANCIA LA NUOVA ROTTA ESTIVA 2026 LAMEZIA – SOFIA – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che il primo volo della nuova rotta estiva 2026 da Lamezia a Sofia è decollato domenica 29 marzo. Ryanair opererà 4 voli settimanali su questa nuova rotta estiva 2026, offrendo ai clienti italiani ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero operativo Ryanair per l’Estate 2026 è già disponibile per la prenotazione sull’app Ryanair”. Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ci ha fatto molto piacere vedere il primo volo della nostra nuova rotta estiva 2026 da Lamezia a Sofia decollare questo fine settimana, mentre entriamo nella intensa stagione estiva 2026. Questa nuova ed entusiasmante rotta estiva opererà quattro voli a settimana, aggiungendosi al già solido operativo estivo 2026 di Ryanair, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’operativo completo dell’estate 2026 di Ryanair è ora disponibile sull’app Ryanair”.

RYANAIR: PARTITA LA NUOVA ROTTA BIRMINGHAM-ROMA PER L’ESTATE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che il primo volo della sua nuova rotta estiva 2026 da Birmingham a Roma è decollato domenica 29 marzo. Ryanair opererà 4 voli settimanali su questa nuova rotta estiva 2026, offrendo ai suoi clienti del Regno Unito ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero programma voli Ryanair per l’estate 2026 è già prenotabile sull’app Ryanair”. Jade Kirwan, Direttrice della Comunicazione di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver assistito al decollo del primo volo della nostra nuova rotta estiva 2026 da Birmingham a Roma questo fine settimana, in vista dell’intensa stagione estiva 2026. Questa nuova ed entusiasmante rotta estiva sarà operata quattro volte a settimana, arricchendo ulteriormente il già ricco programma estivo 2026 di Ryanair e offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’intero programma estivo 2026 di Ryanair è già prenotabile sull’app Ryanair”.

CORTINAMETRAGGIO 2026: L’AERONAUTICA MILITARE PROTAGONISTA CON IL CORTO “THANKS FOR YOUR SERVICE” – Si è conclusa con un importante riconoscimento istituzionale la 21ª edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per lo short film in Italia. Tra le opere più apprezzate della kermesse, il cortometraggio “Thanks for your Service”, diretto dal regista emergente Jonathan Elia, ha saputo coniugare eccellenza narrativa e valori istituzionali, aggiudicandosi il prestigioso Premio OBE (Osservatorio Branded Entertainment) come Miglior Branded Short Film. Il progetto nasce lo scorso anno proprio al Cortinametraggio e successivamente scritto e realizzato in sinergia tra la produzione cinematografica Baluma Productions S.r.l. e l’Aeronautica Militare, che ha fornito supporto tecnico e logistico, garantendo un’aderenza assoluta alla realtà operativa dei reparti di soccorso. Questa collaborazione sottolinea la volontà dell’Arma Azzurra di utilizzare i nuovi linguaggi della comunicazione audiovisiva per raccontare la propria missione al servizio della collettività. La regia è di Jonathan Elia. Il Premio OBE, assegnato durante la cerimonia di premiazione a Cortina, riconosce a “Thanks for your Service” la capacità di trasmettere i valori del “brand” istituzionale dell’Aeronautica Militare in modo autentico e coinvolgente, elevando il format del branded content a vera e propria opera cinematografica d’autore. Thanks for your Service – Durante un intervento di soccorso in alta quota, Valentina, un’aerosoccorritrice del 15° Stormo, si trova a operare in condizioni estreme, tra meteo ostile e scelte operative al limite. Il tentativo di salvare un ragazzo in stato di shock la spinge a superare il protocollo e a esporsi emotivamente più di quanto avrebbe previsto, rievocando un forte trauma personale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES E CITI ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP NELL’ADMIRALS CLUB® NETWORK – American informa: “Forte di una collaborazione che dura da quasi 40 anni, American Airlines amplierà la sua partnership con Citi, emittente esclusivo dell’AAdvantage® co-branded card portfolio negli Stati Uniti, all’intero Admirals Club® network nazionale di American a partire da aprile. I clienti in transito presso Chicago O’Hare International Airport (ORD), Dallas Fort Worth International Airport (DFW), Los Angeles International Airport (LAX) e Miami International Airport (MIA) inizieranno a vedere il brand Citi all’ingresso delle Admirals Club® lounges, con l’intenzione di estendere l’iniziativa ad altre Admirals Club® locations nel corso del 2026″. “I nostri clienti scelgono le carte Citi®/AAdvantage® perché offrono vantaggi concreti, dall’accumulo di punti fedeltà per raggiungere più velocemente lo status di cliente privilegiato a un’esperienza di viaggio più esclusiva”, ha dichiarato Scott Long, American’s Senior Vice President of AAdvantage®. “Accogliere il brand Citi nelle nostre Admirals Club® lounges testimonia la solidità della nostra partnership, poiché sia American che Citi si impegnano a migliorare ogni aspetto dell’esperienza di viaggio dei nostri clienti”. “Siamo orgogliosi di sottolineare la forza della nostra partnership con American Airlines attraverso la presenza ampliata di Citi nell’Admirals Club® network”, ha dichiarato John LaCosta, Head of Partnership Cards and Development, Citi. “Insieme, stiamo plasmando la prossima generazione di esperienze di viaggio premium per i nostri titolari di carta”. “Prima dell’ampliamento della partnership tra American e Citi alle lounge della compagnia aerea, American aveva già annunciato nuove collaborazioni con Lavazza Coffee, Champagne Bollinger, menù stagionali ispirati alle tradizioni regionali e curati da chef, e l’ampliamento delle lounge in aeroporti come Austin Bergstrom International Airport (AUS), Charlotte Douglas International Airport (CLT), DFW, MIA, ORD e il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA)”, conclude American.

ROLLS-ROYCE E VOLTARIA REALIZZANO UNA LARGE-SCALE BATTERY STORAGE FACILITY IN SCOZIA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha avviato la costruzione di un Engineering, Procurement and Construction EPC contract dalla leading battery energy storage platform Voltaria Helios Energy Storage per fornire una large-scale battery energy storage facility in Falkirk, Scotland. Si tratta del primo large battery energy storage project realizzato da Rolls-Royce nel Regno Unito, che contribuirà a stabilizzare la rete e a supportare l’UK Clean Power 2030 Action Plan. L’mtu EnergyPack, con una capacità di 86 MWh e una potenza di 43 MW, si collegherà alla rete nel 2026 ed entrerà in funzione nel 2027. Immagazzinerà energia elettrica durante i periodi di elevata produzione di energia rinnovabile e la immetterà nella rete durante i picchi di domanda. Il battery storage faciliterà un’ulteriore produzione di energia rinnovabile, evitando antieconomiche interruzioni della produzione eolica. Rolls-Royce si occuperà della manutenzione del sistema per 15 anni”. Andreas Görtz, President Business Unit Mobile & Sustainable at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “In qualità di European turnkey integrator, promuoviamo la transizione energetica fornendo storage solutions, da system design and EPC delivery a intelligent control and lifecycle support. La nostra collaborazione con Voltaria si basa su tutta l’esperienza maturata in oltre 200 battery projects in tutto il mondo”.

FORLI’ AIRPORT: NUOVE NORME PER I PASSEGGERI IN PARTENZA VERSO DESTINAZIONI NON SCHENGEN – Forlì Airport informa: “Con l’introduzione dei nuovi sistemi di Controllo di Frontiera denominati Entry/Exit ed ABC GATES, i passeggeri in partenza per destinazioni Non Schengen, dovranno compilare il modulo elettronico alle postazioni dedicate situate nel Terminal. Lo Staff aeroportuale supporterà i passeggeri che necessitano di assistenza. Al fine di rendere le procedure più agili si consiglia di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza, i controlli di sicurezza saranno aperti 3 ore prima della partenza al fine di ridurre code e tempi di attesa ai controlli passaporto. Dal 25 febbraio inoltre, è obbligatorio avere l’ETA (Electronic Travel Authorization) per entrare nel Regno Unito. Tutti i cittadini europei che vogliono viaggiare o transitare nel Regno Unito, devono richiederla online su GOV.UK o tramite l’app “UK ETA”. Per richiedere l’ETA serve: Passaporto elettronico valido, Foto digitale, Email, Carta di credito/debito per il pagamento. La procedura è semplice e veloce: spesso le autorizzazioni arrivano in pochi minuti. L’ETA ha validità di 2 anni”.

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.p.A.: PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE – L’Aeroporto di Bologna informa: “Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. rende noto che a partire dalla data odierna la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 – comprendente il Progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, la Rendicontazione di sostenibilità, la Relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154 del D.Lgs. 58/1998 unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione – nonché la Relazione sulla corporate governance e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.bologna-airport.it alla sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, www.1info.it e con le ulteriori modalità richieste dalla normativa vigente”.

F-35: IL SINDACATO IAM PLAUDE PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER IL PROGRAMMA F-35 – L’IAM informa: “L’IAM Union (International Association of Machinists and Aerospace Workers) plaude ai 126 membri del Congresso di entrambi gli schieramenti politici che hanno firmato una lettera in cui esortano i chairs and ranking members dell’House Armed Services Committee e dell’House Defense Appropriations Subcommitte a fornire un finanziamento consistente per gli F-35 Lightning II and F135 engine programs nel bilancio della difesa per l’anno fiscale 2027. La lettera chiede al Congresso di sostenere le priorità chiave per l’anno fiscale 2027, tra cui un minimo di 85 velivoli F-35 e i relativi motori F135, un’autorizzazione pluriennale per gli acquisti, investimenti continui per il mantenimento, aggiornamenti di modernizzazione critici e finanziamenti aggiuntivi per l’aggiornamento del motore F135. I membri del sindacato IAM sono tra i lavoratori che costruiscono l’F-35 nello stabilimento Lockheed Martin di Fort Worth, Texas, e che producono i motori F135 negli stabilimenti Pratt & Whitney in Connecticut e in tutto il paese”.

IBERIA SOSTIENE ANCORA UNA VOLTA I PREMI PLATINO – Iberia informa: “Come ogni anno, i Premi Platino mirano a riconoscere il talento nell’industria audiovisiva iberoamericana. La 13ª edizione premierà ancora una volta il meglio delle produzioni cinematografiche e televisive dell’anno in spagnolo e portoghese, con il supporto di Iberia, che sostiene l’evento fin dalla sua seconda edizione. Fin praticamente dagli esordi, Iberia ha collaborato con il Premio del Pubblico, che è diventato il perfetto preludio alla serata di gala. Gli spettatori votano i loro film, serie TV, attori e attrici preferiti. La scadenza per partecipare è il 9 aprile. Il supporto di Iberia al cinema iberoamericano rientra nel progetto Talento a Bordo, con il quale la compagnia aerea si propone di sostenere i talenti spagnoli e di lingua spagnola in diversi settori, come arte, moda e sport”.

LOCKHEED MARTIN APRE IL RAPID FIELDING CENTER – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha inaugurato il suo Rapid Fielding Center, una struttura che semplifica l’intero processo di sviluppo, collaudo e produzione di prototipi di next-generation systems and solutions for U.S. government customers. L’ambiente flessibile e modulare utilizza le più recenti tecnologie di produzione e prototipazione, consentendo a Lockheed Martin di sviluppare e scalare rapidamente nuove capacità in risposta ai programmi di acquisizione accelerati del governo, stabilendo un nuovo standard di settore per la velocità di messa in servizio”.