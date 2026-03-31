Gli aeroporti di tutto il mondo sono invitati a candidarsi per gli ACI World Airport Innovation Awards 2026

Airports Council International (ACI) World ha aperto le candidature per gli ACI World Airport Innovation Awards 2026, invitando gli aeroporti a presentare le idee e la leadership che stanno plasmando il futuro del settore aeroportuale.

“Giunti alla sesta edizione, i premi vengono assegnati con un nome rinnovato e continuano a sottolineare il ruolo sempre più vitale che l’innovazione svolge nel far progredire la comunità aeroportuale globale.

Con l’aumento della domanda e l’evoluzione delle aspettative dei passeggeri, l’innovazione è fondamentale per migliorare le performance, aumentare la capacità, rafforzare la resilienza e generare valore per passeggeri e stakeholder dell’intero ecosistema aeronautico.

I membri di ACI World sono invitati a presentare candidature in quattro categorie:

– Best innovation in airport passenger-related processes

– Best innovation in airport operations and installations management

– Best airport innovation leader (individual)

– Best innovation: Airport on the rise (5 milioni di passeggeri o meno all’anno)“, afferma ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha dichiarato: “L’innovazione è il motore del progresso nel settore aeroportuale, trasformando le idee in soluzioni pratiche che producono risultati concreti. Gli aeroporti di tutto il mondo stanno migliorando la passenger experience, aumentando la capacità e l’efficienza operativa e promuovendo la sostenibilità. Gli ACI World Airport Innovation Awards premiano la leadership e le iniziative che fanno una differenza tangibile”.

“I premi invitano a presentare progetti e iniziative di leadership che migliorino l’esperienza dei passeggeri, aumentino l’efficienza operativa e ottimizzino i processi aeroportuali per passeggeri, dipendenti e stakeholder del settore aeronautico. Le candidature saranno valutate in base al loro impatto, alla scalabilità e al contributo al progresso del settore.

Le candidature possono essere presentate fino al 16 giugno 2026 e saranno valutate da una giuria internazionale di esperti del settore.

I vincitori, così come i cinque finalisti di ciascuna categoria, saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione dell’ACI Airports Innovate event, che si terrà dal 23 al 25 novembre 2026 a Barcellona, Spagna. I vincitori saranno invitati in esclusiva a presentare la propria innovazione in una sessione dedicata durante la conferenza. Si tratta di un evento imperdibile per chiunque desideri rimanere all’avanguardia dell’innovazione e contribuire a plasmare l’ecosistema dell’aviazione. Airports Innovate è organizzato congiuntamente da ACI EUROPE, ACI Asia-Pacific and Middle East e ACI World“, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)