L’Embraer KC-390 Millennium conclude con successo una Cold Weather Campaign in Svezia

Embraer ha annunciato il completamento con successo di un’intensa cold-weather demonstration campaign con il KC-390 Millennium in Svezia.

“Condotta presso la Vidsel Test Range military facility, l’operazione ha messo in luce le eccezionali performance del velivolo, evidenziandone la capacità di operare in condizioni artiche e di supportare gli Agile Combat Employment (ACE) concept

Durante questa cold-weather campaign, l’equipaggio ha avviato rapidamente i motori e i sistemi del velivolo prima di effettuare short takeoffs and landings. Il KC-390 ha inoltre dimostrato la sua capacità di caricare e dispiegare rapidamente heavy vehicles, come i SISU GTT military all-terrain vehicles, mantenendo al contempo spazio sufficiente per truppe e attrezzature aggiuntive. Questa prestazione conferma la perfetta idoneità del KC-390 per missioni che richiedono un’elevata reattività logistica in ambienti difficili”, afferma Embraer.

“Il KC-390 Millennium ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e la sua capacità di svolgere con successo le missioni più impegnative nelle condizioni più estreme, sempre con un’affidabilità del 100%. Questo velivolo di nuova generazione, pienamente compatibile con l’Agile Combat Employment concept, rappresenta una combinazione imbattibile per le operazioni nel Nord Europa e nell’Artico”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Il KC-390 Millennium si distingue come il velivolo più performante della sua categoria, progettato per svolgere missioni complesse negli ambienti più difficili. Questo medium multi-mission airlift and tanker jet offre performance superiori, flessibilità operativa ed efficienza in termini di costi. Le sue capacità includono aerial refueling, Agile Combat Employment and rapid response, in un’ampia gamma di profili di missione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Marcus Wanhatalo / Vidsel Test Range – Embraer)