ITA Airways entra a far parte di Star Alliance

Star Alliance ha ufficialmente accolto ITA Airways come suo nuovo membro, completando così l’integrazione della compagnia aerea italiana nella più grande alleanza aerea del mondo.

ITA Airways ha celebrato il suo ingresso nell’Alleanza con una cerimonia tenutasi presso la Piazza di Spagna Lounge del Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. La cerimonia è stata presieduta dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, dall’Amministratore Delegato di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, e dal Direttore Commerciale del Gruppo Lufthansa, Dieter Vranckx, alla presenza di rappresentanti dei media e ospiti istituzionali.

A partire dal 1° aprile, ITA Airways sarà pienamente integrata nella rete globale dell’Alleanza, collegando il suo hub di Roma Fiumicino con l’aeroporto di Milano Linate, servito complessivamente da 17 membri di Star Alliance, con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. I clienti che viaggiano all’interno della rete Star Alliance possono ora beneficiare del check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi frequent flyer e dell’accesso alle lounge Star Alliance, creando un’esperienza di viaggio più fluida, sia in entrata che in uscita dall’Italia.

In occasione di questo importante traguardo, Theo Panagiotoulias, Star Alliance Chief Executive Officer, ha dichiarato: “A nome dei nostri membri, sono lieto di dare il benvenuto a ITA Airways come 26° membro di Star Alliance. Questo risultato è frutto di un impegno mirato e collaborativo per l’integrazione. Con l’ingresso di ITA Airways, non solo ampliamo la nostra rete da e per l’Italia, ma miglioriamo anche l’esperienza di viaggio dei nostri clienti che operano con diverse compagnie aeree, grazie all’accesso alla più grande rete di lounge aeroportuali al mondo, a vantaggi più completi per i programmi fedeltà e ad altri servizi come il tracciamento dei bagagli, il tutto pensato per migliorare il viaggio in ogni sua fase”.

Joerg Eberhart, CEO and General Manager, ITA Airways, ha dichiarato: “L’ingresso in Star Alliance rappresenta una pietra miliare storica per ITA Airways e un passo decisivo nella nostra crescita. Entrando a far parte della rete aerea globale più grande e consolidata al mondo, ampliamo significativamente la nostra portata internazionale, offrendo ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio più fluida, coerente e di alta qualità, con accesso a oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo, collegamenti più agevoli, servizi integrati e una proposta premium più solida. Allo stesso tempo, entriamo in Star Alliance portando con noi la nostra inconfondibile identità italiana, arricchendo l’Alleanza e rafforzando il ruolo di ITA Airways nel connettere l’Italia con il mondo, combinando standard di eccellenza globali con il calore e l’eleganza che definiscono il modo di volare italiano”.

L’ingresso di ITA Airways nell’Alleanza è stato accompagnato da Lufthansa Group e team di esperti delle compagnie aeree del gruppo hanno facilitato un intenso programma di integrazione negli ultimi mesi.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha dichiarato: “L’adesione a Star Alliance è possibile solo grazie al forte impegno e alla stretta collaborazione dei team di ITA Airways, del Gruppo Lufthansa e di Star Alliance. Siamo lieti di presentare ITA Airways come compagnia aerea hub a tutti gli effetti all’interno del Gruppo Lufthansa e dell’Alleanza, ampliando le opzioni per i viaggiatori in Europa e nel mondo. Insieme, ITA Airways e il Gruppo Lufthansa, stiamo creando una proposta di valore congiunta che andrà a beneficio dei nostri clienti, dei nostri partner e dell’ecosistema Star Alliance”.

ITA Airways, che trasporta oltre 16 milioni di passeggeri all’anno, aggiunge più di 350 voli giornalieri al network dell’Alleanza, supportati da una solida presenza nazionale e regionale. L’ingresso amplia le opzioni di viaggio in Italia e in Europa, migliorando al contempo la connettività tra l’Europa meridionale e i principali mercati internazionali.

Come parte dell’adesione, i clienti idonei possono usufruire di servizi prioritari, accesso alle lounge in tutto il network dell’Alleanza e riconoscimento reciproco dei programmi frequent flyer, inclusi accumulo e utilizzo di miglia. I clienti Star Alliance Gold avranno inoltre accesso alle lounge di ITA Airways a Roma, Milano e Catania.

Con l’ingresso di ITA Airways, Star Alliance conta ora 26 compagnie aeree membre, offrendo oltre 17.500 voli giornalieri su una rete globale che si estende in oltre 190 paesi.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Lufthansa Group – Photo Credits: ITA Airways – Lufthansa Group)