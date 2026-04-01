Primo volo per Varsavia: LOT Polish Airlines debutta a Bologna

Ieri, 31 marzo, in serata, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance e fully integrated partner Miles & More, ha inaugurato il suo primo volo da Bologna, collegando l’aeroporto Guglielmo Marconi con il suo hub globale di Varsavia. La nuova rotta sarà operata sei volte a settimana per tutto l’anno, offrendo ai passeggeri grande flessibilità con diversi orari di partenza.

I nuovi voli non-stop da Bologna a Varsavia:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: partenza con volo LO 328 da Bologna alle 11:45, arrivo a Varsavia alle 13:55 ora locale.

Martedì, Giovedì e Domenica: partenza con volo LO 330 da Bologna alle 18:25, arrivo a Varsavia alle 20:35 ora locale.

I nuovi voli saranno operati con aeromobili Boeing 737 MAX 8 ed Embraer, offrendo a bordo due classi di servizio: LOT Business Class e LOT Economy Class.

I nuovi voli offriranno ai passeggeri in partenza da Bologna un rapido accesso alla capitale polacca, centro economico del paese e, inoltre, affascinante meta per un breve soggiorno in città, con una scena culturale giovane e dinamica. Inoltre, via Varsavia è possibile usufruire senza problemi di coincidenze con voli in coincidenza all’interno del network globale di LOT Polish Airlines, verso numerose destinazioni in Polonia, altri paesi europei, Asia centrale e meridionale, Estremo Oriente e Nord America.

Con l’inaugurazione dei nuovi voli tra Bologna e Varsavia, LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, amplia significativamente la sua presenza in Italia; insieme a Roma, Milano e Venezia, la città emiliano-romagnola diventa così il quarto aeroporto di partenza della compagnia aerea nel Paese.

“L’Italia e LOT Polish Airlines sono un connubio perfetto”, sottolinea Amit Ray, Direttore per Italia, mercati DACH, Malta e India e Responsabile Vendite Globali Corporate e Strategiche di LOT Polish Airlines. “Abbiamo registrato una crescita costante in Italia e siamo stati in grado di espandere gradualmente la nostra presenza in linea con la forte domanda. Siamo entusiasti di aggiungere Bologna alla nostra rete di rotte globali, offrendo ai clienti una maggiore scelta. Bologna è inoltre un’ottima destinazione di arrivo da molti mercati esteri”.

“L’avvio del nuovo volo Bologna-Varsavia con LOT Polish Airlines è particolarmente importante per il nostro territorio e bacino di utenza, non solo perché rafforza i collegamenti tra la nostra regione e la capitale della Polonia, ma anche perché consente ai nostri passeggeri di accedere a tutta la rete di connessioni della compagnia di bandiera polacca, con oltre 120 destinazioni in Europa, Asia e Nord America. LOT infatti è una novità per l’Aeroporto di Bologna, un vettore che si va ad aggiungere al già ampio portafoglio di compagnie aeree presenti al Marconi. Il nuovo volo, inoltre, potrà favorire ulteriormente il traffico incoming verso il nostro territorio da parte di un’area dell’Europa particolarmente dinamica, in fase di forte sviluppo e che ha storicamente un forte legame con Bologna e con tutta la regione”, commenta l’Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola.

I nuovi voli da Bologna a Varsavia possono essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.

(Ufficio Stampa LOT Polish Airlines – Photo Credits: Aeroporto di Bologna – LOT Polish Airlines)