Torino Airport: approvato il progetto di bilancio consolidato 2025 del Gruppo SAGAT

Il Consiglio di Amministrazione di SAGAT S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Roberta Neri, ha approvato il Progetto di Bilancio 2025 della Capogruppo e il Bilancio Consolidato 2025 del Gruppo SAGAT.

Nel 2025 l’Aeroporto di Torino ha trasportato 5.006.169 passeggeri, registrando un incremento di 312.192 passeggeri, pari al +6,7% rispetto al 2024 e al +26,7% rispetto al 2019, anno pre-pandemico.

Il segmento internazionale ha rappresentato il 52% del traffico complessivo, crescendo dell’8,2%, mentre il segmento nazionale, pari al 48%, ha registrato un aumento del +5,3%.

Lo sviluppo del traffico è stato sostenuto dall’arrivo del terzo aeromobile Ryanair in base, che ha consentito oltre all’avvio di nuove rotte, il rafforzamento in termini di frequenze su destinazioni già servite. Tra le novità introdotte nel corso del 2025 si ricordano: Dublino servita da Aer Lingus (nuovo vettore); Budapest e Chisinau servite da Wizz Air e quest’ultima anche da Flyone; Liverpool servita da Ryanair; Sharm el-Sheikh, servita da Neos per il tour operator Alpitour World. Si aggiungono Comiso e Foggia di Aeroitalia e Olbia, operato da ITA Airways nel picco della stagione estiva.

Nel corso del 2025 sono state complessivamente 47 le destinazioni internazionali collegate con voli diretti, mentre sul fronte nazionale sono state servite 17 destinazioni.

La rotta più trafficata si conferma Catania, seguita da Roma e Londra. Tra le principali destinazioni internazionali, dopo Londra, si collocano Barcellona, Parigi, Monaco e Tirana. Prosegue inoltre la crescita del traffico neve dai mercati di Gran Bretagna, Irlanda e Nord Europa.

Nel 2025 i ricavi totali netti consolidati del Gruppo SAGAT ammontano a 63,5 milioni di euro, in aumento del +4,7% rispetto al 2024. I ricavi aviation netti si attestano a 26,9 milioni di euro (+1,8%), mentre i ricavi extra-aviation crescono del +11,4%, sostenuti dall’incremento dei volumi di traffico e dallo sviluppo delle attività commerciali e dei servizi.

L’EBITDA consolidato raggiunge 11,9 milioni di euro, mentre il risultato netto si attesta a 6,8 milioni di euro, includendo l’effetto positivo della componente straordinaria, pari a 4 milioni di euro, legata alla cessione della partecipazione detenuta in Aeroporto di Bologna.

Nel corso dell’esercizio 2025 gli investimenti del Gruppo SAGAT sono stati pari a 11,1 milioni di euro, principalmente destinati all’ammodernamento delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica, alla digitalizzazione e al rafforzamento della cybersecurity.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, calcolata come disponibilità liquide al netto dei debiti finanziari, si attesta a -7,4 milioni di euro.

Nei primi due mesi del 2026 il traffico presso l’Aeroporto di Torino ha registrato una crescita del +15,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per il prosieguo del 2026 si prevede un ulteriore aumento dei volumi di traffico, sostenuto dall’avvio di nuove rotte e dal rafforzamento di quelle già operative, in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da elementi di incertezza.

Il Gruppo SAGAT continuerà a investire per migliorare la connettività del territorio e la qualità dei servizi, perseguendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo periodo.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea degli Azionisti il 30 aprile e il 26 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

(Ufficio Stampa Torino Airport)