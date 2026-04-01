Air Transat: nel 2026 connessioni da Roma e Venezia verso Lima e Cancún via Toronto e Montréal

Air Transat introduce per il 2026 nuovi collegamenti in connessione dall’Italia verso Lima e Cancún, con scalo via Toronto (YYZ) e Montréal (YUL). Le partenze sono previste da Roma Fiumicino e Venezia.
Network e operatività
Lima sarà servita da Roma e Venezia con frequenze non giornaliere e connessione via Toronto.
Da Roma sono previste tre partenze settimanali, mentre da Venezia una frequenza settimanale. Rientri previsti su Roma il lunedì, giovedì e domenica, mentre su Venezia lo schedule riporta lunedì e domenica.
Cancún sarà invece operata da Roma con frequenza giornaliera nella stagione estiva (maggio–ottobre 2026), con scalo via Toronto all’andata e rientro via Montréal.
Alcune combinazioni prevedono overnight a Toronto, a carico del passeggero.
Struttura dei voli
I collegamenti seguono uno schema standard:
- feeder Italia–Canada nel pomeriggio
- prosecuzione serale/notturna verso la destinazione finale
- arrivo il giorno successivo su Lima o Cancún
Il ritorno avviene con schema inverso, con arrivo in Italia il giorno successivo alla partenza dal Nord America.
Distribuzione e tariffe
Le tariffe economy A/R, tasse incluse, partono da:
- €1.005 da Roma per Lima
- €997 da Venezia per Lima
- €770 da Roma per Cancún
Incluso il solo bagaglio a mano.
Flotta e hub
Le tratte via Canada sono operate con Airbus A321-200 configurati da 198 posti (3-3). Gli hub utilizzati sono Toronto Pearson (YYZ) e Montréal Trudeau (YUL).
(Fabrizio Ripamonti)