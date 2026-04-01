Ryanair lancia le nuove rotte estive 2026

Ryaniar in questi giorni ha lanciato diverse nuove rotte estive.

Ryanair informa che i primi voli delle sue nuove rotte estive 2026 da Milano a Tirana ed Edimburgo sono decollati lunedì 30 marzo, seguiti dai primi voli per Lemnos e Rabat ieri, martedì 31 marzo.

Ryanair opererà queste nuove rotte per Milano con 10 voli settimanali per Tirana, 2 voli settimanali ciascuno per Edimburgo e Rabat, e 3 voli settimanali per Lemnos, offrendo ai clienti italiani ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa.

Jade Kirwan, Director of Communications di Ryanair, ha dichiarato: “Ci ha fatto molto piacere vedere i primi voli delle nostre nuove rotte estive 2026 da Milano a Tirana, Edimburgo, Rabat e Lemnos decollare questa settimana, mentre entriamo nella intensa stagione estiva 2026. Il nostro volo per Tirana sarà operativo 10 volte a settimana, mentre Edimburgo e Rabat saranno attivi ciascuno due volte a settimana, e Lemnos tre volte a settimana, aggiungendosi al ricco programma estivo 2026 di Ryanair, che offre ai clienti ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. L’operativo completo dell’estate 2026 di Ryanair è ora disponibile sull’app Ryanair”.

Il primo volo della nuova rotta estiva 2026 da Bari a Bristol è decollato martedì 31 marzo. Ryanair opererà 4 voli a settimana su questa nuova rotta estiva 2026.

Ryanair ha inoltre annunciato che il primo volo della sua nuova rotta estiva 2026 da Pescara a Tirana è decollato martedì 31 marzo. La compagnia opererà 7 voli settimanali su questa nuova rotta estiva 2026.

Da Trapani, Ryanair comunica che i primi voli delle sue nuove rotte estive 2026 verso Bari, Verona e Saarbrücken sono decollati lunedì 30 marzo, seguiti dai primi voli per Lublino e Bournemouth ieri, martedì 31 marzo. Ryanair opererà 4 voli a settimana su queste nuove rotte estive.

I primi voli delle nuove rotte estive 2026 da Torino a Tirana sono decollati domenica 29 marzo, seguiti dai primi voli per Sofia lunedì 30 marzo. Ryanair opererà 7 voli settimanali per Tirana e 3 per Sofia.

Il primo volo della nuova rotta estiva 2026 da Trieste a Tirana è decollato martedì 31 marzo. La compagnia opererà 8 voli a settimana su questa nuova rotta.

Infine, il primo volo della nuova rotta estiva 2026 da Verona a Tirana è decollato martedì 31 marzo. Ryanair opererà 7 voli settimanali su questa tratta.

L’intero operativo Ryanair per l’Estate 2026 è già disponibile per la prenotazione sull’app Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)