Summer 2026: le compagnie aeree di Lufthansa Group ampliano l’offerta di voli verso numerose destinazioni

Le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno ampliando la loro offerta di voli per l’estate 2026, in risposta in particolare al cambiamento a breve termine e all’aumento della domanda per tourist and business air travel.

“Quest’estate, Lufthansa prevede quindi di offrire due voli settimanali aggiuntivi da Francoforte a Chennai, India, due voli settimanali per Delhi, un volo aggiuntivo per Hyderabad e un volo settimanale aggiuntivo da Monaco a Bangalore. Swiss ha già aggiunto sette voli settimanali per Delhi al suo programma.

Inoltre, Lufthansa prevede di offrire circa 540 voli aggiuntivi in Europa dai suoi hub di Francoforte e Monaco nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2026, servendo sia destinazioni turistiche molto richieste nell’Europa meridionale, sia destinazioni selezionate nell’estremo Nord. Tra le altre cose, la capacità verso la penisola iberica, la Grecia e l’Italia sarà notevolmente ampliata”, afferma Lufthansa Group.

“Si aggiungeranno circa 700 voli di Austrian Airlines da Vienna, oltre 100 voli di SWISS da Zurigo e circa 170 voli di Brussels Airlines da Bruxelles. In questo modo, l’offerta delle compagnie aeree di Lufthansa Group si amplierà fino a circa 1.600 partenze aggiuntive dai suoi hub, distribuite nell’estate del 2026.

La creazione di capacità aggiuntive avviene attraverso una riorganizzazione del programma voli per il Medio Oriente, che consente un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Questa misura permette a Lufthansa e alle altre compagnie aeree del Gruppo di rispondere con flessibilità al mutato comportamento di prenotazione dei viaggiatori, influenzato dagli sviluppi geopolitici”, prosegue Lufthansa Group.

“Con l’ampliamento del programma di voli estivi, le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno creando una maggiore scelta di collegamenti di viaggio e migliorando la disponibilità durante l’alta stagione.

Tuttavia, il contesto geopolitico rimane altamente volatile, caratterizzato da cambiamenti a breve termine e fluttuazioni di mercato. In particolare, i forti aumenti dei prezzi dei biglietti dovuti all’aumento dei costi del carburante potrebbero avere un impatto sulla domanda. Al momento, tuttavia, la domanda di viaggi rimane elevata, nonostante gli aumenti dei prezzi dei biglietti già implementati.

Ciononostante, parallelamente all’ampliamento dell’offerta di voli, le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno attualmente sviluppando e valutando scenari che consentano una rapida risposta ai cambiamenti del contesto di mercato, ad esempio attraverso la cancellazione di rotte non redditizie o il ritiro anticipato di aeromobili più vecchi”, conclude Lufthansa Group.

SWISS amplia l’offerta a corto raggio

SWISS informa: “SWISS sta ulteriormente ampliando la sua rete europea a corto raggio: tra maggio e settembre 2026, saranno operati complessivamente 74 voli aggiuntivi tra la Svizzera e diverse destinazioni europee. Questa espansione è resa possibile dalla capacità liberata, che viene impiegata in modo mirato sulle rotte a forte domanda”.

I voli aggiuntivi sono distribuiti nei mesi estivi come segue:

– A maggio, SWISS aumenterà la capacità su nove destinazioni. Saranno aggiunti complessivamente 31 voli aggiuntivi per Malaga, Alicante, Stoccolma, Atene, Malta, Porto, Palma di Maiorca, Palermo e Salonicco.

– Da giugno a settembre, l’attenzione si concentrerà sui mercati particolarmente richiesti come Alicante, Salonicco e Venezia.

“Complessivamente, 11 destinazioni beneficeranno dell’ampliamento: Malaga, Alicante, Stoccolma, Atene, Malta, Nizza, Porto, Palma di Maiorca, Palermo, Salonicco e Venezia.

I voli aggiuntivi sono prenotabili da subito. In base agli ulteriori sviluppi in Medio Oriente, SWISS valuta costantemente come impiegare gli aeromobili e la capacità disponibili laddove la domanda è particolarmente elevata. Allo stesso tempo, l’offerta viene potenziata laddove è più necessaria in un’ottica stagionale. Ciò garantisce che SWISS continui a offrire ai propri clienti un’offerta di viaggio attraente e affidabile, anche in un contesto dinamico”, conclude SWISS.

Brussels Airlines aggiunge voli extra in Europa quest’estate

Brussels Airlines rileva una crescente domanda di viaggi all’interno dell’Europa e pertanto aggiungerà circa 170 voli verso diverse destinazioni europee quest’estate. Parallelamente, Brussels Airlines riscontra anche una forte domanda per destinazioni turistiche in Africa e aumenta la capacità verso Kilimanjaro (Tanzania) durante la stagione invernale.

“Complessivamente, Brussels Airlines aggiungerà 60.000 posti extra al suo network europeo nell’estate 2026. La compagnia aerea dispone di capacità extra grazie a nuovi aeromobili consegnati prima del previsto e a una prevista minore domanda in Medio Oriente.

Per far fronte all’elevata domanda di viaggi all’interno dell’Europa, Brussels Airlines aggiungerà voli verso le seguenti destinazioni:

– Lubiana (Slovenia) e Bilbao (Spagna): tre voli settimanali extra a luglio e agosto.

– Praga (Repubblica Ceca) e Alicante (Spagna): due voli settimanali aggiuntivi a luglio e agosto.

– Atene (Grecia), Zara (Croazia), Faro (Portogallo) e Valencia (Spagna) beneficeranno ciascuna di una frequenza settimanale aggiuntiva a luglio e agosto”, afferma Brussels Airlines.

“Con la continua crescita della domanda di viaggi in tutta Europa, siamo lieti di aumentare la nostra capacità quest’estate, offrendo ai clienti maggiore scelta, maggiore flessibilità e comodi collegamenti verso alcune delle destinazioni più popolari della regione”, afferma Jan Derycke, Head of Commercial Offer Management, Brussels Airlines.

“Questi voli aggiuntivi sono programmati in stretta collaborazione con Lufthansa Group. Anche altre compagnie aeree di Lufthansa Group stanno aumentando la capacità sul loro continental network.

Il 3 giugno, Brussels Airlines inaugurerà un nuovo collegamento tra Bruxelles e Kilimanjaro (Tanzania). Questa rotta era inizialmente prevista come servizio estivo, ma a causa della forte domanda, Brussels Airlines continuerà a operare voli per Kilimanjaro anche in inverno (da ottobre a febbraio).

È previsto un volo settimanale aggiuntivo tra il 28 ottobre e il 16 dicembre e due voli settimanali tra il 19 dicembre e il 21 febbraio.

Il contesto geopolitico rimane altamente instabile, il che può avere un impatto sia sui prezzi che sulla domanda. Al momento, tuttavia, la domanda di viaggi rimane elevata.

Ciononostante, Lufthansa Group, di cui Brussels Airlines fa parte, sta attualmente sviluppando e valutando scenari per consentire una rapida risposta ai cambiamenti del contesto di mercato”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – SWISS International Air Lines – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)