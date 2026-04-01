Pratt & Whitney si aggiudica un F135 production contract da 6,6 miliardi di dollari

Pratt & Whitney, società di RTX, si è aggiudicata una contract modification da 3,8 miliardi di dollari per i lotti 18 e 19 del motore F135, che equipaggia tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II.

“Questa modifica definisce la lot 18 F135 propulsion system production e prevede la produzione di F135 propulsion systems a supporto della lot 19 F-35 aircraft production. Il valore totale dell’F135 lots 18-19 contract, assegnato a Pratt & Whitney, ammonta a 6,6 miliardi di dollari”, afferma Pratt & Whitney.

“L’F135 è il military engine più avanzato al mondo, in grado di offrire spinta, affidabilità e prontezza operativa senza pari”, ha dichiarato Jill Albertelli, president of Military Engines for Pratt & Whitney. “Pratt & Whitney sta investendo ingenti risorse nella sua global production base and supply chain per aumentare la produzione e accelerare la consegna e il supporto dei motori, al fine di soddisfare la crescente domanda globale per il programma F-35”.

“Questo contratto include full-rate production engines, initial spares, modules, engineering resources, program oversight, dedicated production support services. Garantisce inoltre capacità produttiva, equipaggiamenti e manufacturing and supply chain operations ininterrotte sia per le forze armate statunitensi che per i clienti internazionali.

Pratt & Whitney sta effettuando investimenti significativi per accelerare i tempi di costruzione e consegna dei motori, avendo stanziato oltre 1 miliardo di dollari negli ultimi cinque anni per espandere e modernizzare la capacità produttiva. Di conseguenza, l’azienda ha aumentato del 20% gli attuali F135 production rates rispetto ai precedenti contract rates”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il programma F135 sostiene oltre 66.000 posti di lavoro in 47 stati e territori e ha generato un impatto economico di oltre 9 miliardi di dollari a livello nazionale nel 2025. Pratt & Whitney ha consegnato oltre 1.400 motori F135 per il programma F-35, che coinvolge 20 nazioni alleate in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)