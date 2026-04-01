News Brevi – 01.04.2026

QATAR AIRWAYS RIORGANIZZA ULTERIORMENTE I FLIGHT SCHEDULES – Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha pubblicato il suo ultimo schedule aggiornato, che riflette il graduale aumento dei voli da e per Doha verso oltre 120 destinazioni entro la metà di maggio 2026, nell’ambito del network globale della compagnia aerea. Tutti i voli da e per Doha continuano a operare attraverso corridoi di volo dedicati, stabiliti in stretta collaborazione con l’Autorità per l’Aviazione Civile del Qatar. Gli orari dei voli sono soggetti a modifiche o cancellazioni a causa di circostanze operative, normative, di sicurezza o di altro tipo al di fuori del nostro controllo. I passeggeri che attualmente dispongono di una prenotazione confermata per un volo verso le destinazioni elencate nel nuovo orario saranno contattati con le nuove informazioni sul volo. Si prega di controllare il sito web o l’app di Qatar Airways e di verificare che i propri dati di contatto siano corretti e aggiornati. Si prega gentilmente i passeggeri di non presentarsi all’aeroporto di partenza se non in possesso di un biglietto di viaggio valido e confermato. I nostri team stanno facendo tutto il possibile, nei limiti delle attuali possibilità, per garantire che i nostri passeggeri raggiungano le loro destinazioni. Ci scusiamo profondamente per gli eventuali disagi causati da questo periodo di interruzione e ringraziamo i nostri passeggeri per la pazienza e la comprensione. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA IL PRESIDENTE ICAO – Enac informa: “Visita istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma presso la sede ICAO a Montréal dove ieri, 31 marzo, accompagnato dal Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, ha incontrato il Segretario Generale Juan Carlos Salazar e il neo Presidente del Consiglio, Toshiyuki Onuma, succeduto dal 1° gennaio al Presidente uscente Salvatore Sciacchitano. Il Presidente Enac Di Palma: “Nel ringraziare per questa occasione di alto valore istituzionale e nell’esprimere al Presidente Onuma i più fervidi auguri per il prestigioso incarico al vertice dell’International Civil Aviation Organization, desidero rinnovare l’impegno del nostro Paese nel rafforzare la cooperazione con l’ICAO per lo sviluppo armonico e sostenibile dell’aviazione civile internazionale. In un contesto in continua evoluzione, il dialogo e la sinergia con l’Organizzazione si confermano essenziali per promuovere standard sempre più elevati in materia di sicurezza, sostenibilità e innovazione, valorizzando il ruolo chiave dell’Italia nelle politiche globali del trasporto aereo”. “Tra i vari temi trattati, l’auspicato incremento dei poteri delle Autorità nazionali dello Stato di sorvolo degli operatori aerei; il trasporto di PET fino a 30 kg in cabina, con i primi voli operati da ITA Airways a partire dalla stagione Summer; il progetto “Rent Carrozzella”, in corso di sviluppo da parte di Enac, per facilitare l’accessibilità dei PRM in aeroporto. Il Presidente e il Segretario Generale ICAO hanno ringraziato il Presidente Di Palma per il proficuo incontro e per il continuo supporto assicurato dall’Italia anche attraverso la Rappresentanza permanente. Hanno espresso inoltre apprezzamento nei confronti dell’uscente Presidente Sciacchitano, ora insignito dall’ICAO del titolo di “Lifetime Goodwill Ambassador”. Agli incontri hanno preso parte anche il Rappresentante permanente d’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, e la Vice Rappresentante, Arianna Ciani”, conclude l’Enac.

FLYING ANGELS FOUNDATION OSPITA IL SUO CHARITY DINNER ANNUALE – Flying Angels informa: “Ieri, 31 marzo, all’interno dello spazio dei “Sette Palazzi Celesti” presso Pirelli HangarBicocca, Flying Angels Foundation ha ospitato il suo Charity Dinner annuale “Un volo verso la vita”. Nata nel 2012 dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di imprenditori genovesi, Flying Angels Foundation è l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro paesi di origine. Flying Angels rappresenta un unicum nel panorama filantropico: è il ponte decisivo tra le ONG che individuano il bambino da curare e l’ospedale disposto a farlo. Quando tutto è pronto sulla carta, manca spesso l’ultimo tassello: il volo. Senza la copertura dei costi e senza qualcuno che si occupi delle pratiche amministrative, anche la migliore cura resta irraggiungibile. L’intervento della Fondazione è concreto e vitale: gestisce gli aspetti burocratici, si occupa dei biglietti aerei e, quando necessario, fornisce anche assistenza per l’ottenimento del visto, consentendo a bambini e genitori di raggiungere il luogo in cui la vita può essere salvata. In 14 anni di attività, questo ha significato più di 6.800 voli finanziati e oltre 3.400 bambini che hanno potuto curarsi. La serata “Un volo verso la vita”, condotta magistralmente da Cristiana Capotondi, ha immerso gli ospiti in un viaggio emozionante tra storie vere, testimonianze e impegno tangibile. L’esperienza, resa ancor più unica dalla possibilità di visitare in esclusiva le mostre in corso al Pirelli HangarBicocca, tra cui Rebecca dell’artista Benni Bosetto, è proseguita con una cena firmata dallo chef Davide Oldani e da una serie di coinvolgenti performance live che hanno conquistato il pubblico”. “Grazie alla presenza e al supporto di oltre 350 ospiti e di più di 30 aziende che hanno scelto di acquistare un tavolo, abbiamo creato opportunità concrete di cura e speranza per tanti bambini nel mondo che, grazie ai voli messi a disposizione dalla Fondazione e al supporto delle missioni mediche, raggiungeranno ospedali specializzati dall’Uzbekistan e dal Kazakistan alla Svizzera, dall’Uganda all’India, dall’Albania e dal Kosovo all’Italia. È la dimostrazione che, quando solidarietà e responsabilità sociale si incontrano, possiamo davvero cambiare il destino di molti bambini”, ha commentato il Presidente di Flying Angels Foundation Mauro Iguera, intervenuto alla serata.

RYANAIR INAUGURA LA BASE DI TIRANA CON 4 AEROMOBILI – Ryanair informa: “Ryanair ha celebrato l’inaugurazione della sua nuova base a Tirana, dotata di 4 aeromobili (investimento di 400 milioni di dollari), avvenuta martedì 31 marzo. Nell’estate 2026 Ryanair opererà 44 rotte e registrerà una crescita del traffico del 50%, raggiungendo i 4 milioni di passeggeri a Tirana. Questa crescita è il risultato diretto della politica del governo albanese a favore della crescita, con esenzione fiscale per il settore aeronautico, e dei programmi di incentivazione all’aeroporto di Tirana, che hanno incoraggiato Ryanair ad aprire 21 nuove rotte quest’estate. Il programma S26 di Ryanair per Tirana offrirà 4 aeromobili basati a Tirana; 44 rotte, di cui 21 nuove, incluse Alghero, Dublino, Eindhoven, Genova, Malta, Milano e Napoli; crescita del traffico a 4 milioni di passeggeri all’anno (oltre il 50%)”. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “In quanto unica compagnia aerea low cost dell’Albania, Ryanair è lieta di celebrare l’apertura, avvenuta ieri, della sua base di Tirana con 4 aeromobili, che prevede una crescita record del traffico di oltre il 50%, raggiungendo i 4 milioni di passeggeri nel 2026. Grazie alla politica albanese a favore della crescita del settore aeronautico e ai bassi costi dell’aeroporto di Tirana, la crescita record di Ryanair a Tirana nel 2026 si tradurrà in 44 rotte e 4 milioni di passeggeri. L’Albania è il mercato aeronautico in più rapida crescita in Europa e Ryanair continuerà a investire nel Paese, puntando a incrementare il traffico fino a oltre 6 milioni di passeggeri e a basare fino a 6 aeromobili (con un investimento di 600 milioni di dollari) entro il 2030, a condizione che il governo albanese mantenga l’attuale politica di crescita e di esenzione fiscale per il settore aeronautico e che l’aeroporto di Tirana conservi gli incentivi alla crescita”. Piervittorio Farabbi, Tirana Airport Chief Operating Officer, ha dichiarato: “Dall’inizio delle sue attività il 23 ottobre, Ryanair ci ha costantemente stimolato a migliorare i nostri standard e a raggiungere una vera eccellenza operativa. Il personale e il management dell’Aeroporto di Tirana hanno certamente risposto presente: non solo abbiamo realizzato la capacità del terminal e delle aree di volo in tempi record, completando un piano di investimenti da 120 milioni di euro che ha interessato tutte le infrastrutture aeroportuali chiave, ma ci siamo anche dimostrati pronti a evolverci e ad adattare le nostre migliori pratiche operative alle esigenze di una compagnia aerea moderna, concentrandoci su efficienza, tempi di turnaround e prestazioni. L’apertura di questa base non è solo una pietra miliare della nostra collaborazione, ma anche il riflesso dei progressi compiuti dall’Aeroporto di Tirana: Ryanair ha riconosciuto che possiamo contribuire efficacemente al suo modello di business e, pertanto, ha investito ulteriori risorse nella nostra partnership”.

CIRRUS LANCIA LE “MISSION READY SIMULATOR SESSIONS” – Cirrus informa: “Cirrus ha annunciato il lancio di “Mission Ready Simulator Sessions”, un completo year-long simulator training program, sviluppato specificamente per i proprietari di Cirrus SR20 e Cirrus SR22. Il complimentary program è ora disponibile presso i Cirrus Training Centers aderenti negli Stati Uniti. “Mission Ready Simulator” offre 24 structured, mission-based simulator sessions, rilasciate due volte al mese, fornendo ai proprietari della SR Series un continuous, scenario-driven pathway per mantenere e migliorare la propria competenza durante tutto l’anno. I proprietari possono completare una delle due sessioni disponibili ogni mese, per un totale di fino a 12 sessioni all’anno, offrendo flessibilità e incoraggiando un impegno costante e continuo”. “Un’ampia ricerca aeronautica, unita a decenni di esperienza operativa negli ambienti di addestramento al volo, continua a dimostrare che il flight training environments è uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il processo decisionale dei piloti e mantenere la competenza”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Il programma “Mission Ready Simulator Sessions” di Cirrus rappresenta la prima fase di un investimento più ampio volto ad ampliare i contenuti di addestramento al volo, progettati per migliorare la sicurezza attraverso l’apprendimento continuo”. “Tutte le Mission Ready Simulator Sessions sono sviluppate da istruttori di volo Cirrus qualificati ed esperti. In ogni corso, i proprietari di aeromobili Cirrus completano missioni operative che integrano processi decisionali reali, applicazione delle conoscenze sui sistemi di bordo, gestione del rischio e utilizzo mirato delle funzionalità degli aeromobili Cirrus. Comunicazioni ATC realistiche sono integrate in ogni scenario e gli istruttori sono supportati da obiettivi chiaramente definiti e punti decisionali integrati per garantire un addestramento al volo di alta qualità. Il programma “Mission Ready Simulator Sessions” è attualmente attivo. Gli aggiornamenti dei contenuti vengono rilasciati regolarmente entro la prima settimana di ogni mese. I proprietari possono iscriversi immediatamente tramite Cirrus Approach e completare le sessioni presso i Cirrus Training Centers aderenti in tutto il paese”, conclude Cirrus.

IL PRIMO “CONNECTION INDEX” DI DELTA RIVELA LE MOTIVAZIONI PER CUI VOLIAMO – Delta informa: “Un nuovo rapporto sulle tendenze globali di Delta Air Lines, intitolato “Connection Index: Why We Fly”, esplora i motivi per cui scegliamo di volare e, di conseguenza, le sensazioni che questo ci suscita. Il rapporto offre uno sguardo approfondito sul perché i viaggiatori di oggi diano la priorità alle esperienze autentiche in un’epoca di crescente ossessione per il digitale e sul perché il desiderio di immergersi nel mondo reale non sia mai stato così forte. Con il progressivo spostarsi della vita quotidiana sugli schermi, i viaggiatori affermano che vivere il mondo in prima persona assume un’importanza sempre maggiore. La ricerca evidenzia inoltre che il desiderio di esplorare e di entrare in contatto diretto con gli altri rimane estremamente forte”. “Riguardo i risultati più dignificativi della ricerca, l’84% dei viaggiatori di tutto il mondo dichiara di provare un forte desiderio di viaggiare e di entrare in contatto con nuovi luoghi e persone, indipendentemente da ciò che accade nel mondo; questo sentimento è particolarmente forte tra la Generazione Z e i Millennial. Il 79% dei viaggiatori di tutto il mondo afferma che, in un’epoca in cui così tanti contenuti possono essere generati o modificati dall’intelligenza artificiale, vivere un’esperienza di persona risulta più significativo. Il dato sale all’88% in Corea mentre scende al 70% in Italia. L’80% afferma che viaggiare li aiuta a entrare in contatto con nuove persone e a combattere la solitudine, cosa particolarmente vera per gli uomini (82%). Il 73% dichiara di aver intrapreso un viaggio specificamente per vedere dal vivo qualcosa scoperto per la prima volta online. Il 38% afferma che viaggiare li aiuta a essere più presenti nelle loro relazioni. Nel loro insieme, i risultati evidenziano come il viaggio continui a svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare le persone a entrare in contatto con luoghi, persone e prospettive al di là dello schermo”, conclude Delta.

12 APRILE, GIORNATA DEL VOLO UMANO E DELLO SPAZIO: TOLOSA E’ LA CAPITALE EUROPEA DELL’AEROSPAZIO – L’Ufficio Stampa Tolosa informa: “Il 12 aprile 1961, a Mosca, a bordo della navicella spaziale Vostok 1, il pilota sovietico Jurij Gagarin fu il primo uomo a compiere un’orbita completa intorno alla Terra, atterrando con successo e inaugurando così una nuova stagione del rapporto tra uomo e spazio. Da quel momento, l’esplorazione del cielo smise di essere solo un sogno per trasformarsi in una sfida concreta, tecnologica e culturale a livello globale. All’interno di questo scenario, alcuni luoghi sono progressivamente emersi come veri e propri centri di eccellenza dove questa spinta verso l’alto ha preso, e continua a prendere, forma. Tra questi, Tolosa occupa un posto privilegiato: la città ha infatti scritto capitoli decisivi della storia dell’aviazione, prima, e dell’aerospazio, poi, affermandosi come hub europeo chiave in questo settore. Infatti, qui, già nel 1890 l’ingegnere Clément Ader riuscì a volare a 50 metri con il velivolo a vapore Éole. Da lì in poi il rapporto tra ricerca e ingegneria ha superato l’atmosfera terrestre per puntare verso lo spazio: la città è, infatti, anche il maggior hub europeo dell’industria aerospaziale, con una storia eccellente anche in questo settore, tanto da essere al cuore di quella che oggi è nota come “Aerospace Valley”, tra i maggiori d’Europa. Tra le realtà virtuose presenti a Tolosa un ruolo centrale spetta al CNES (Centro Nazionale di Studi Spaziali di Tolosa), uno dei più importanti a livello europeo, oltre al più recente Centro di Eccellenza della NATO. Altro punto di riferimento imprescindibile è sicuramente la Cité de l’espace, dove ci si può infatti avvicinare ai misteri dell’universo in modo ludico e scientifico al tempo stesso”.

DELTA: I TEMPI DI ATTESA DE CONTROLLI DI SICUREZZA TSA TORNANO NORMALI IN TUTTO IL NETWORK – Delta informa: “I tempi di attesa ai controlli di sicurezza TSA si sono notevolmente ridotti negli aeroporti statunitensi, compresi gli hub Delta di Atlanta (ATL), New York-LaGuardia (LGA) e New York-JFK. In tutti gli hub Delta si registrano tempi di attesa ragionevoli ai controlli di sicurezza, poiché le operazioni di sicurezza in tutto il sistema continuano a funzionare a livelli normali. I team Delta continuano a collaborare strettamente con la TSA e i partner aeroportuali per monitorare la situazione e garantire un flusso regolare dei passeggeri. I clienti possono visualizzare i tempi di attesa attuali ai controlli di sicurezza TSA presso alcuni hub Delta e sono invitati a consultare il sito web dell’aeroporto di partenza per le informazioni di viaggio più aggiornate prima di recarsi in aeroporto. Delta è pronta ad accogliere i clienti con prossimi viaggi e ringrazia per la pazienza dimostrata nelle ultime settimane, durante le quali alcuni aeroporti hanno dovuto affrontare tempi di attesa ai controlli di sicurezza più lunghi del solito a causa del partial U.S. government shutdown”.

NUOVA NOMINA PER GULFSTREAM AEROSPACE – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la nomina di Matt Davies come director of service center operations at Gulfstream’s Farnborough facility in England, con effetto immediato. Nel suo nuovo ruolo, Davies supervisionerà tutte le Farnborough Service Center operations e guiderà il team nell’erogazione di un servizio di eccellenza. Garantirà che i clienti e gli operatori che visitano la sede Gulfstream nel Regno Unito continuino a ricevere un’assistenza eccezionale, sicura, affidabile ed efficiente. “La vasta esperienza e la leadership di Matt lo rendono un’ottima aggiunta al nostro team di Farnborough e una risorsa importante per i nostri clienti nel Regno Unito e nella regione”, ha dichiarato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “Ricoprirà un ruolo chiave nel continuare a garantire la qualità del servizio e la customer experience che contraddistinguono il worldwide support network di Gulfstream”. “Davies vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore aeronautico, gran parte dei quali trascorsi in Airinmar, una AAR company specializzata in management services of aircraft and component maintenance for airlines, airframe manufacturers, maintenance, repair and overhaul (MRO) organizations. Più recentemente, ha ricoperto la carica di general manager at Airinmar, dopo una serie di posizioni di crescente responsabilità. Inoltre, Davies ha lavorato presso Honeywell Aerospace e GE Aircraft Engine Services ed è membro della Royal Aeronautical Society. Il Farnborough Service Center è una delle strutture più moderne e sostenibili di Gulfstream. La struttura di 20.903 metri quadrati (225.000 piedi quadrati) è stata inaugurata nel 2020 e può ospitare fino a 13 Gulfstream larger aircraft. È facilmente raggiungibile dal London Sales and Design Center in Mayfair, recentemente rinnovato, che offre un supporto locale aggiuntivo ai clienti, grazie all’accesso esclusivo ai Gulfstream London-based sales executives and interior design team”, conclude Gulfstream.

JETBLUE APPORTA MIGLIORAMENTI AL SUO PROGRAMMA FEDELTA’ TRUEBLUE® – JetBlue informa: “JetBlue ha lanciato due importanti miglioramenti al suo programma fedeltà TrueBlue®: il lancio di TrueBlue Subscriptions, un servizio in abbonamento leader del settore per una compagnia aerea statunitense, e la possibilità per i clienti di riscattare i punti TrueBlue per acquistare servizi extra di viaggio selezionati. Insieme, questi aggiornamenti offrono ai clienti più modi per guadagnare, riscattare e massimizzare il valore dei loro punti, apportando ancora più flessibilità e personalizzazione all’esperienza JetBlue”. “TrueBlue si è sempre impegnata a fornire un valore reale con premi che vanno oltre e soddisfano le preferenze e le aspettative di viaggio dei nostri clienti”, ha dichiarato Ed Pouthier, vice president of loyalty and personalization, JetBlue. “Con Points On Repeat e la possibilità di utilizzare i punti per extra, offriamo ai nostri clienti maggiore controllo, maggiore flessibilità e più modi per personalizzare ogni viaggio, accumulando e risparmiando punti lungo il percorso”. “TrueBlue Subscriptions offre ai clienti “Points On Repeat”, un modo semplice per guadagnare punti in modo costante, sbloccando al contempo preziosi vantaggi di viaggio, acceleratori di volo e rimborsi che aiutano i membri a guadagnare più punti. Dai bagagli ai posti, JetBlue sta inoltre ampliando le opzioni di riscatto dei punti TrueBlue, consentendo ai clienti di utilizzare i punti per determinati extra di viaggio. Estendendo i riscatti oltre il biglietto aereo, JetBlue semplifica l’utilizzo dei punti per i clienti, aggiungendo valore all’intero programma TrueBlue”, conclude JetBlue.

DASSAULT AVIATION CONTINUA A SUPPORTARE ORGANIZZAZIONI BENEFICHE IN FRANCIA – Dassault Aviation informa: “Oltre 43.000 euro sono stati raccolti per l’associazione benefica Les Chevaliers du Ciel nell’ambito della campagna “Rêves de Gosse” organizzata presso gli stabilimenti Dassault Aviation di Saint-Cloud e Mérignac. Il 12 marzo 2026, Eric Trappier, CEO di Dassault Aviation, ha consegnato ufficialmente gli assegni alla presenza di Jean-Yves Glémée, presidente fondatore dell’associazione Les Chevaliers du Ciel. Queste vendite, condotte in collaborazione con Les Ailes Brisées, un’associazione che supporta i membri dell’equipaggio di volo infortunati e le loro famiglie, hanno riscosso un grande successo. Dal 1998 l’organizzazione Les Chevaliers du Ciel organizza il tour aereo “Rêves de Gosse” per offrire ai bambini con disabilità un’esperienza unica di volo e di condivisione, promuovendo al contempo la diversità e l’inclusione attraverso iniziative educative. Negli ultimi 30 anni, sono stati effettuati oltre 38.000 primi voli in 230 città e l’edizione 2026 si svolgerà dal 15 al 23 maggio, con tappe a Istres e Le Bourget”.

DELTA ENTRA NELLA TOP TEN DELLA FORTUNE 100 BEST COMPANIES TO WORK FOR® LIST – Delta informa: “Per il settimo anno consecutivo, la cultura aziendale di Delta parla da sé, permettendoci di entrare nella Fortune 100 Best Companies to Work For® list e di raggiungere la nona posizione quest’anno. Tra le 100 aziende premiate, Delta è l’unica compagnia aerea commerciale a figurare nella lista”. “Essere riconosciuti tra le 10 migliori aziende in cui lavorare dimostra la forza della nostra cultura incentrata sulle persone”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Delta è un luogo in cui le persone possono crescere, innovare e dare il meglio di sé grazie alla nostra cultura basata su cura, fiducia e leadership al servizio degli altri”. “Confermando la posizione di Delta come compagnia aerea più premiata d’America, questo riconoscimento si aggiunge ad altri premi per i nostri dipendenti, tra cui: uno dei Glassdoor 2026 top 100 Best Places to Work; No. 11 on Fortune’s World’s Most Admired Companies list; uno dei 2025 Fortune Best Workplaces for Women; No. 3 on the 2025 PEOPLE Companies That Care List. Fortune e la società di ricerca Great Place to Work hanno intervistato milioni di dipendenti per capire cosa li spinge ad amare il proprio lavoro e come i datori di lavoro creano ambienti di lavoro eccezionali”, conclude Delta.

BOEING ESPANDE LA PAC-3® SEEKER PRODUCTION – Boeing informa: “Boeing e il DOW hanno concordato un seven-year framework per triplicare la produzione dei PAC-3® seekers, al fine di soddisfare la domanda globale. I Boeing-built seekers consentono agli intercettori PAC-3 di identificare, tracciare e neutralizzare minacce avanzate. L’accordo quadro permette un massiccio aumento della fornitura di seekers, necessari per ampliare la protezione offerta. Dal 2024, Boeing ha investito oltre 200 milioni di dollari per espandere la PAC-3 seeker production capacity in Huntsville, Alabama, con un ampliamento di 35.000 piedi quadrati (circa 3.250 metri quadrati) dello stabilimento. L’accordo quadro apre la strada a ulteriori investimenti Boeing a costo zero lungo l’intera catena del valore della produzione, garantendo la possibilità di soddisfare la crescente domanda”.

LEONARDO RAFFORZA LA LEADERSHIP NELLA DIFESA TERRESTRE – Leonardo informa: “L’acquisizione di Iveco Defence Vehicles (IDV) e di ASTRA Veicoli Industriali consolida il posizionamento di Leonardo nella Difesa terrestre e rappresenta un passaggio chiave nella strategia di sviluppo come player globale della sicurezza, ampliando competenze e capacità industriali integrate in un contesto sempre più guidato dalla trasformazione digitale. In uno scenario caratterizzato da nuove esigenze di sicurezza, la difesa terrestre sta vivendo una fase di profonda trasformazione fortemente accelerata dalla digitalizzazione dei sistemi operativi e decisionali. Un’evoluzione che richiede capacità sempre più integrate, rapidità operativa, interoperabilità e soluzioni in grado di rispondere a contesti complessi. L’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (IDV e ASTRA) segna un passaggio rilevante nel percorso di crescita di Leonardo come attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea, mercato caratterizzato da forti prospettive di crescita future. In concreto, Leonardo passa dal fornire tecnologie integrate a essere in grado di offrire piattaforme complete, integrando la parte veicolare e sistemi elettronici in un’unica soluzione all’interno di architetture digitali avanzate e interconnesse. Storicamente punto di riferimento nello sviluppo di sistemi elettronici per la difesa, come sensori e sistemi di comando e controllo, Leonardo integra ora queste competenze con quelle di IDV nella progettazione e produzione di veicoli militari. Nasce così una capacità industriale completa, in grado di fornire soluzioni “chiavi in mano”: dal veicolo fino ai sistemi elettronici che ne costituiscono il cervello operativo, basati su software evoluti, capacità di elaborazione dati in tempo reale e architetture digitali modulari. Questo modello rafforza il ruolo di Leonardo come produttore industriale integrato (Original Equipment Manufacturer – OEM), con un portafoglio che copre piattaforme cingolate e ruotate, e soluzioni operative ad alte prestazioni. Il collante tecnologico è costituito da sistemi elettronici nativamente digitali e sicuri, capaci di connettere sensori, sistemi di difesa, di comando e controllo in un unico ecosistema multi-dominio integrato. Attraverso sinergie con grandi player internazionali, uno dei cardini del Piano Industriale 2026-2030, Leonardo rafforza il ruolo di attore di riferimento per lo sviluppo di una gamma completa di soluzioni. L’integrazione tra piattaforme e tecnologie digitali consente inoltre di ampliare le applicazioni anche in ambiti dual-use, civile e militare, dalla sicurezza alla gestione delle emergenze. Oltre a rafforzare il ruolo di Leonardo quale attore globale della sicurezza, l’acquisizione favorisce l’innovazione tecnologica, la crescita delle competenze e la valorizzazione delle persone. Elementi chiave per sostenere la competitività nel lungo periodo e garantire stabilità, autonomia strategica e protezione delle comunità”.

L’EMBRAER INSTITUTE CELEBRA 25 ANNI – Embraer informa: “L’Embraer Institute celebra il suo 25° anniversario nel 2026. Un evento commemorativo tenutosi in Brasile ha riunito circa 300 persone di diverse generazioni, tra cui studenti attuali ed ex studenti delle Embraer High Schools, educatori, partner e volontari. Il potere trasformativo dell’istruzione è stato il tema centrale del programma”. “La missione di cambiare la realtà dei giovani provenienti da contesti svantaggiati attraverso programmi di eccellenza è al centro dell’Embraer Institute sin dalla sua fondazione. Questo lavoro educativo genera risultati solidi e duraturi, preparando le nuove generazioni ad affrontare le sfide con maggiore fiducia e più opportunità. È un contributo concreto alla costruzione di una società più equa e inclusiva, un impegno che continua a mobilitarci e ispirarci”, afferma Andreza Alberto, Embraer’s Vice President of People, ESG, and Corporate Communications. “I due licei, situati nello Stato di San Paolo, in Brasile, sono i principali motori di sviluppo sociale, economico e umano dell’Istituto. Riconosciuti per gli elevati tassi di ammissione alle università pubbliche – superiori all’80% – accolgono ogni anno 720 studenti a tempo pieno. Il processo di selezione è altamente competitivo, con una media di 15 candidati per ogni posto disponibile. Tra gli ammessi, l’80% riceve borse di studio che li esentano dalle tasse scolastiche e coprono spese come pasti, uniformi, trasporti e materiale didattico”, prosegue Embraer. “Abbiamo un solido modello educativo che prepara gli studenti anche alla cittadinanza attiva. In definitiva, puntiamo a formare individui in grado di moltiplicare gli effetti del loro apprendimento nella società e diventare leader per un mondo più sostenibile”, afferma André Tachard, Director of the Embraer Institute. “Questo impatto positivo viene ulteriormente amplificato attraverso partnership strategiche e programmi come Ciência Diversa, Asas do Bem e Climate Emergency”. “Alla celebrazione di martedì ha partecipato anche la comunità dell’Engineering Specialization Program (PEE), creato anch’esso nel 2001, un’altra iniziativa di investimento di Embraer che pone l’istruzione come pilastro strategico. Fondato nel 2001, l’Embraer Institute è stato creato con l’obiettivo è investire il capitale sociale privato di Embraer in programmi incentrati principalmente sull’istruzione. Oltre a gestire due scuole superiori a tempo pieno nelle città di São José dos Campos e Botucatu, nell’entroterra dello Stato di San Paolo, l’Istituto investe risorse finanziarie e umane in progetti che hanno un impatto positivo sulla società”, conclude Embraer.