Un anno con AeroSHARK: Austrian Airlines riporta risultati positivi

Dalla fine di marzo 2025, quattro Boeing 777-200ER della flotta di Austrian Airlines, equipaggiati con l’innovativa pellicola AeroSHARK, sono operativi in tutto il mondo. Sviluppata da Lufthansa Technik e BASF, la tecnologia si ispira alla struttura della pelle di squalo e riduce la resistenza aerodinamica durante il volo.

“A un anno di distanza, l’investimento in questa tecnologia sostenibile sta chiaramente dando i suoi frutti, sia dal punto di vista ecologico che economico. Le informazioni ricavate dalle operazioni in corso sono state sfruttate specificamente per ottimizzare i processi operativi, in particolare le procedure di pulizia, che sono state adattate per soddisfare i requisiti del nuovo textured surface film.

Gli esperti di Lufthansa Technik, in collaborazione con gli esperti di Austrian Airlines, hanno analizzato le performance di aeromobili equipaggiati con AeroSHARK nell’arco di un anno di regular long-haul service. Il risultato: una riduzione verificabile della resistenza aerodinamica dello 0,7%, che può portare a un risparmio di carburante dello 0,7-0,9% a seconda della rotta di volo.

Grazie alla migliore aerodinamica, sono state risparmiate circa 930 tonnellate di cherosene nel primo anno di attività. Ciò corrisponde a una riduzione di quasi 3.000 tonnellate di CO2, equivalenti a 20 voli da Vienna a New York. I risultati confermano i previsti guadagni di efficienza della bionic surface technology, che riduce la resistenza aerodinamica attraverso sottili riblet structures”, afferma Austrian Airlines.

“Sostenibilità ed efficienza economica vanno di pari passo per noi. La tecnologia AeroSHARK dimostra in modo impressionante come l’innovazione tecnica produca risultati concreti nelle operazioni di volo. Questo ci consente di proseguire costantemente i nostri sforzi per ridurre sistematicamente le emissioni, mentre allo stesso tempo la tecnologia contribuisce in modo misurabile alla riduzione dei costi operativi”, ha affermato Stefan-Kenan Scheib, COO di Austrian Airlines.

“Gli aeromobili con marche di registrazione OE-LPA, OE-LPB, OE-LPC e OE-LPD sono stati dotati della pellicola AeroSHARK tra dicembre 2024 e marzo 2025. Tutti e quattro gli “Sharkskin” aircraft sono in servizio dalla fine di marzo 2025. Austrian Airlines è stata la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare questa tecnologia sul Boeing 777-200ER.

Circa 830 metri quadrati di microstructured Riblet film sono stati applicati alla fusoliera e alle engine nacelles di ciascun aeromobile. Le minuscole scanalature guidano il flusso d’aria in modo più efficiente lungo la superficie e riducono la resistenza, ispirandosi alla pelle di uno squalo.

Austrian Airlines si sta concentrando in particolare su tecnologie innovative per ridurre responsabilmente le emissioni di CO2 e i costi operativi. AeroSHARK è una componente chiave del pacchetto di misure e integra iniziative come la modernizzazione della flotta con aeromobili più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, l’utilizzo di SAF e programmi di efficienza operativa come l’ottimizzazione delle rotte di volo e le misure di riduzione del peso a bordo”, prosegue Austrian Airlines.

“Nell’ambito dell’iniziativa AeroSHARK, Austrian Airlines ha pubblicato la canzone “Move like a shark”, che incorpora in modo creativo lo slogan “Shark in the Sky”. La musica e la campagna sono state ideate per illustrare l’innovazione e sensibilizzare sulle tecnologie sostenibili nel settore aeronautico.

Il video musicale è diventato virale la scorsa primavera, con oltre 2,1 milioni di visualizzazioni su TikTok e 120.000 visualizzazioni su YouTube”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)