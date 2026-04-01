TAP Air Portugal lancia Economy Prime, con più spazio e servizi premium

TAP Air Portugal annuncia il lancio di Economy Prime, una nuova cabina per i voli a lungo raggio progettata per offrire ai clienti più spazio, maggiore privacy e un’esperienza di viaggio di fascia superiore all’interno della classe Economy. I voli dotati della nuova cabina Economy Prime saranno operativi a partire dal 1° giugno 2026 e sono già disponibili per l’acquisto su tutti i canali TAP e tramite le agenzie di viaggio.

“Economy Prime arricchisce l’offerta di lungo raggio di TAP, offrendo ai passeggeri un’opzione intermedia tra Economy e Business, ed è disponibile sugli aeromobili A330 e A321LR.

La nuova cabina nasce per rispondere all’evoluzione delle esigenze di viaggio, offrendo maggiore comfort, efficienza e spazio, insieme a un’esperienza cliente più fluida e armoniosa.

La cabina Economy Prime dispone di 12 posti, situati immediatamente dietro la Business Class, disposti in una configurazione di quattro sedili per fila. Il posto laterale sempre lasciato libero, contribuisce a creare un ambiente più silenzioso e riservato, garantendo ai passeggeri un’esperienza di volo più rilassante e confortevole”, afferma TAP Air Portugal.

“L’esperienza Economy Prime inizia ancora prima dell’imbarco. I passeggeri possono usufruire di servizi aeroportuali premium pensati per rendere il viaggio più rapido e confortevole, tra cui check-in dedicato, gestione prioritaria dei bagagli, accesso Fast Track ai controlli di sicurezza e imbarco prioritario. Tutti questi elementi contribuiscono a un’esperienza di viaggio più fluida e senza interruzioni, dall’arrivo in aeroporto fino alla destinazione finale.

A bordo, Economy Prime si distingue per un servizio più personalizzato e per una cura dei dettagli pensata per valorizzare l’esperienza di viaggio. I passeggeri possono gustare un pasto principale premium con due opzioni calde, con la possibilità di preselezionarlo fino a 24 ore prima della partenza, oltre a ricevere un kit di cortesia e un cuscino di qualità superiore. Ogni elemento è studiato per offrire maggiore comfort e un livello di attenzione al cliente ancora più elevato.

Economy Prime offre inoltre vantaggi dedicati ai frequent flyer che cercano maggiore flessibilità e benefici aggiuntivi, tra cui bonus di miglia più generosi, la possibilità di modificare la prenotazione e condizioni di rimborso più vantaggiose, configurandosi così come una proposta particolarmente attrattiva all’interno del segmento Economy“, prosegue TAP Air Portugal.

“Con il lancio di Economy Prime, TAP Air Portugal si affianca a un numero crescente di compagnie aeree impegnate a ridefinire l’esperienza Economy attraverso offerte differenziate che coniugano comfort, benessere e valore. Questa nuova cabina rafforza il posizionamento competitivo di TAP e riflette l’impegno costante della compagnia nel porre il cliente al centro della propria strategia”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)