Diamond Aircraft si prepara ad una presenza di rilievo ad AERO Friedrichshafen 2026 con numerose anteprime

Diamond Aircraft si prepara a una presenza di rilievo ad AERO Friedrichshafen 2026, che si terrà dal 22 al 25 aprile.

“Essendo il più grande evento europeo per la business and general aviation, AERO offre a Diamond Aircraft il palcoscenico ideale per presentare le sue ultime innovazioni, le nuove funzionalità dei prodotti e un’esperienza di alto livello.

In occasione dell’evento di quest’anno, Diamond Aircraft esporrà quattro velivoli, tra cui tre nuovi dimostratori che debutteranno in pubblico per la prima volta:

DA62: nuovo dimostratore, prima presentazione pubblica.

DA50 RG: nuovo dimostratore, prima presentazione pubblica.

DA42-VI: nuovo dimostratore, prima presentazione pubblica.

DA20i Katana: reintrodotto nella produzione europea, esposto in collaborazione con Aviation Academy Austria.

Il DA20i Katana in mostra rappresenta il ritorno del modello alla produzione europea e sarà presentato insieme ad Aviation Academy Austria, dove è già in uso attivo nella training fleet dell’accademia.

I visitatori potranno inoltre scoprire le nuove funzionalità dei modelli DA62, DA50 RG e DA42-VI. Ulteriori dettagli saranno condivisi in prossimità dell’evento”, afferma Diamond Aircraft.

“Lo stand includerà anche: un’esposizione completa di tutti i Diamond Aircraft exterior and interior material samples; un real Austro Engine E4-series engine; un full-scale 1:1 model dell’Austro Engine R-series; un fully stocked Diamond Aircraft Pilot Shop con merchandise, pilot accessories, exclusive AERO items.

Per la prima volta ad AERO, Diamond Aircraft presenterà la sua Pilot Lounge: uno spazio dedicato a Diamond Aircraft owners and Diamond Flying Club (DFC) members dove rilassarsi, socializzare e ricaricarsi durante la fiera.

L’area lounge includerà un DFC registration desk per i visitatori che desiderano saperne di più e iscriversi; uno special DFC event si terrà nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile.

Lo stand di quest’anno sarà supportato da un ampio team del Diamond Aircraft headquarters in Austria, affiancato da partner commerciali e distributori provenienti da tutta Europa e dall’estero, garantendo ai visitatori l’accesso a consulenza esperta, informazioni sui prodotti e consigli personalizzati durante tutta la fiera”, prosegue Diamond Aircraft.

“AERO Friedrichshafen è sempre un appuntamento imperdibile per la comunità aeronautica, ma quest’anno rappresenta un momento particolarmente emozionante per Diamond Aircraft”, ha dichiarato Jane Wang, Director for Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Con tre nuovi velivoli dimostrativi al loro debutto pubblico e l’introduzione della nostra Pilot Lounge, offriamo più innovazione, maggiore coinvolgimento e più opportunità di creare connessioni significative che mai. Non vediamo l’ora di accogliere visitatori, clienti e partner per far loro scoprire in prima persona il futuro di Diamond Aircraft”.

“Con una serie di anteprime mondiali, nuove funzionalità di prodotto e coinvolgenti esperienze per i visitatori, Diamond Aircraft prevede che la sua partecipazione del 2026 sarà una delle più entusiasmanti di sempre. Invitiamo tutti gli appassionati di aviazione, i piloti, le scuole di volo e i partner del settore a visitarci presso il nostro stand e a scoprire le novità della flotta Diamond Aircraft.

I biglietti per AERO 2026 sono disponibili sul sito web ufficiale di AERO Friedrichshafen“, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)