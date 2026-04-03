Il primo Airbus A350 di KLM entra nella Final Assembly Line

Un traguardo importante nel rinnovamento della flotta di KLM: il primo Airbus A350 di KLM è ora sulla Final Assembly Line presso lo stabilimento Airbus di Tolosa.
“Qui, tutti i componenti principali vengono assemblati e l’aereo assume la sua forma definitiva: la coda sfoggia già la livrea distintiva di KLM. KLM prevede di ricevere il suo primo A350 entro la fine dell’estate”, afferma KLM.
“L’Airbus A350 rappresenta un passo importante verso una flotta più pulita e silenziosa. Rispetto al Boeing 777-200ER, l’A350 consuma il 25% di carburante in meno e ha un impatto acustico inferiore del 40%. Per i passeggeri, l’A350 stabilisce un nuovo standard di comfort, offrendo la cabina più silenziosa della sua categoria, una migliore qualità dell’aria e una maggiore cabin pressure. I piloti beneficiano di un fully digital cockpit, che offre nuove opportunità per efficienza e supporto”, prosegue KLM.
“KLM investirà 7 miliardi di euro nel rinnovamento della flotta nei prossimi anni. Oltre all’introduzione dell’Airbus A350, la flotta comprende anche l’Embraer 195-E2 per KLM Cityhopper, i nuovi Airbus A321neo per le rotte europee e il Boeing 787 per i voli intercontinentali. Nel 2027, l’A350F entrerà a far parte della flotta per le operazioni cargo”, conclude KLM.
(Ufficio Stampa KLM)