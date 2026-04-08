Gulfstream ospita Skyward, un customer and industry event completamente rinnovato

Gulfstream Aerospace Corp. ha accolto quasi 2.000 partecipanti provenienti da 6 continenti e oltre 30 paesi a Skyward, il suo customer event completamente rinnovato, tenutosi a Savannah, per discutere dei vari argomenti e tendenze che influenzano la business aviation. La conferenza di tre giorni si è svolta la scorsa settimana presso il Savannah Convention Center, non lontano dal worldwide headquarters dell’azienda.

“Skyward rappresenta un’evoluzione della storica Operators & Suppliers Conference biennale di Gulfstream, introducendo un formato rinnovato progettato per essere ancora più coinvolgente, collaborativo e personalizzabile per i clienti. Sulla scia del successo delle edizioni precedenti, Skyward ha offerto sessioni tecniche di alto livello, aggiornamenti da parte della dirigenza, forum aperti, innovazioni del settore e ampie opportunità di networking, il tutto guidato da esperti Gulfstream provenienti da tutto il mondo”, afferma Gulfstream.

“Skyward è il nostro evento di punta per i clienti e il più grande raduno di operatori e fornitori Gulfstream a livello globale”, ha dichiarato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “Questo evento ci offre un forum coinvolgente per riunire clienti e partner del settore con il nostro team di esperti, al fine di condividere gli sviluppi e raccogliere feedback in tempo reale”.

“La struttura migliorata dell’evento ha permesso ai partecipanti di personalizzare la propria esperienza scegliendo tra un’ampia gamma di sessioni in linea con le proprie esigenze e interessi. Il programma ha inoltre offerto ai partecipanti l’opportunità di ottenere crediti validi per il rinnovo della Federal Aviation Administration (FAA) Inspection Authorization (IA), supportando lo sviluppo professionale di maintenance technicians and operations personnel”, prosegue Gulfstream.

“I clienti ripongono la loro fiducia nel nostro worldwide support network e ci impegniamo a rafforzare questa partnership attraverso competenza, trasparenza e una collaborazione proficua”, ha aggiunto Izzard. “Le informazioni condivise durante Skyward ci aiutano a definire la nostra strategia futura e a garantire una aircraft ownership and service experience che superi le aspettative”.

“I risultati ottenuti durante Skyward sono ulteriormente valorizzati dagli eventi esclusivi che Gulfstream organizza in tutto il mondo per clienti e operatori”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)