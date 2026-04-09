Air France-KLM riorganizza le operazioni a Parigi per ottimizzare basi e hub

Air France-KLM sta rimodellando le sue operazioni a Parigi, valorizzando i punti di forza di ciascuna delle sue compagnie aeree. Questa operazione rappresenta l’ultimo esempio di come il Gruppo ottimizzi costantemente le sue basi aeroportuali e i suoi hub per rafforzare le operazioni e offrire un servizio migliore ai propri clienti.

“Il 29 marzo 2026, Air France ha consolidato tutte le sue domestic and international departures da Parigi presso Charles de Gaulle airport (ad eccezione di alcune rotte per la Corsica operate nell’ambito di un obbligo di servizio pubblico francese), mentre Transavia si è affermata come operatore di riferimento del Gruppo a Orly. Con questo cambiamento, Air France-KLM continua a lanciare, tramite Transavia, il suo nuovo prodotto low-cost competitivo, introducendo nuove rotte domestiche e un prodotto migliorato per i clienti. Acquisendo gli slot precedentemente operati da Air France, Transavia detiene ora il 50% degli slot totali a Orly.

L’obiettivo è creare una struttura più semplice ed efficiente, in cui ogni compagnia aerea operi nel territorio in cui è più adatta e forte. Air France si concentrerà sul suo hub globale, offrendo ai passeggeri collegamenti senza interruzioni verso quasi 170 destinazioni in tutto il mondo, mentre Transavia amplierà il suo point-to-point model, già ben consolidato. Transavia opera attualmente oltre 436 rotte in Francia, Europa, Regno Unito, Africa e Medio Oriente”, afferma Air France-KLM Group.

“Per Air France, consolidare le operazioni parigine presso Charles de Gaulle airport significa ampliare le possibilità di viaggio per i clienti e rafforzare il business model della compagnia aerea. Le frequenze per Marsiglia, Nizza e Tolosa sono state potenziate e i voli a lungo raggio verso i territori d’oltremare, tra cui Fort-de-France, Pointe-à-Pitre e Saint-Denis de la Réunion, beneficiano ora di opportunità di collegamento notevolmente migliorate all’interno del network di Air France-KLM.

Il 2026 segna anche il 30° anniversario della hub strategy di Air France presso Charles de Gaulle airport, un modello innovativo introdotto a metà degli anni ’90 che da allora ha plasmato la traiettoria della compagnia aerea. Charles de Gaulle non è solo un hub di collegamento di livello mondiale; Parigi è anche il top international inbound travel market, con milioni di passeggeri che transitano ogni anno. L’accessibilità dell’aeroporto è destinata a migliorare ulteriormente con il CDG Express, il collegamento ferroviario dedicato tra il centro di Parigi e l’aeroporto, che dovrebbe entrare in servizio a marzo 2027.

Le Air France Charles-de-Gaulle hub performance vengono inoltre rafforzate grazie a Connect France, un’iniziativa congiunta con ADP Group lanciata nel 2025. Questo progetto a lungo termine mira a rendere il transito attraverso Parigi-Charles de Gaulle più rapido e agevole, a partire da un sistema di corsie preferenziali per i passeggeri con coincidenze ravvicinate.

Nel frattempo, Air France continua a espandere le proprie Engineering & Maintenance facilities a Orly, che insieme rappresentano circa 2.700 posti di lavoro a tempo pieno”, prosegue Air France-KLM Group.

“Per Transavia, il 29 marzo ha segnato l’inizio di una significativa espansione. La compagnia aerea ha inaugurato tre nuove rotte domestiche da Parigi-Orly, con fino a 8 voli giornalieri per Tolosa, 8 voli giornalieri per Nizza e 2 voli giornalieri per Marsiglia, diventando così la principale compagnia aerea a Orly.

Non si tratta solo di un trasferimento di rotte. A partire da maggio, i clienti idonei avranno accesso a una lounge dedicata a Orly, maggiore flessibilità nella pianificazione dei voli e un equipaggio da sempre apprezzato per la qualità del servizio, il tutto abbinato alle tariffe competitive che hanno reso Transavia una scelta attraente per i viaggiatori di oggi.

Inoltre, Transavia ha migliorato la sua offerta per i frequent business and leisure travelers, che da tempo volano su queste rotte. A tal fine, la compagnia aerea ha ampliato la sua “Max” fare includendo same-day flexibility and dedicated lounge access. I passeggeri di Transavia beneficiano inoltre appieno di Flying Blue, il pluripremiato programma fedeltà di Air France-KLM Group.

Orly airport rappresenta di per sé un punto di forza per le ambizioni di Transavia, combinando una qualità riconosciuta con un eccellente collegamento con la capitale francese. La linea 14 della metropolitana collega ora l’aeroporto direttamente al cuore di Parigi in meno di 25 minuti”, continua Air France-KLM Group.

“La logica alla base di questa riorganizzazione riflette una verità più ampia sul funzionamento di Air France-KLM: ogni compagnia aerea del Gruppo ottiene i migliori risultati quando è saldamente radicata in una piattaforma che le permette di esprimere appieno i propri punti di forza.

Così come Air France ha sviluppato un hub di grande importanza a Charles de Gaulle airport, KLM ha fatto lo stesso a Schiphol airport ad Amsterdam. La compagnia aerea serve oltre 170 destinazioni sfruttando la potenza di una delle piattaforme più efficienti e meglio collegate d’Europa.

Il Gruppo è inoltre lieto di dare il benvenuto a SAS e di sviluppare ulteriormente il suo hub di Copenhagen.

Questo modello, che ancora ogni compagnia aerea a una piattaforma in cui può crescere, innovare e competere al meglio, è esattamente ciò che la riorganizzazione di Parigi estende a Transavia a Orly.

È anche il fondamento su cui Air France-KLM continua a svilupparsi. Con la crescita del Gruppo, questa capacità di offrire a ogni compagnia aerea una solida base operativa e le condizioni per prosperare al suo interno rimane uno dei suoi vantaggi distintivi”, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)