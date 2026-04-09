News Brevi – 09.04.2026

AERONAUTICA MILITARE: DUE DISTINTI TRASPORTI SANITARI D’URGENZA DALLA SARDEGNA E DALLA SICILIA – Si sono conclusi nel tardo pomeriggio di ieri due distinti trasporti sanitari d’urgenza in favore di due piccole pazienti in imminente pericolo di vita. I voli, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In particolare, il primo volo è stato effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo ed ha trasferito una bimba di tre anni in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita dal Presidio Ospedaliero Cliniche San Pietro di Sassari all’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova. L’attivazione dello speciale volo sanitario è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie, dopo aver imbarcato la piccola paziente ed un’equipe medica, il G650 è decollato dall’aeroporto di Alghero. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto della bimba verso la struttura ospedaliera genovese per il ricovero. Mentre il primo trasporto era ancora in corso, una nuova richiesta di trasporto sanitario d’urgenza è pervenuta alla Sala Situazioni del Comando Squadra Aerea di Milano dalla Prefettura di Ragusa. Questo secondo trasporto sanitario ha interessato una bambina di soli due anni che doveva essere trasferita d’urgenza dall’aeroporto di Comiso a Milano Linate. Per questo volo è stato impiegato un Falcon 900 del 31° Stormo. Una volta giunto nello scalo aeroportuale lombardo la piccola paziente è stata trasferita con un ambulanza presso l’ospedale dei Bambini “Buzzi” di Milano. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MARZO 2026 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di marzo 2026. A marzo 2026 sono state effettuate 60 consegne a 38 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 331 aerei. Consegne nel 2026 ad oggi: 114 aeromobili a 46 clienti.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA 2,03 MILIONI DI PASSEGGERI A MARZO 2026 – Nel mese di marzo Norwegian Group ha trasportato un totale di 2,03 milioni di passeggeri. Di questi, Norwegian ha registrato 1,68 milioni di passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 350.000. Il mese è stato caratterizzato da una forte domanda per il traffico dovuto alle vacanze pasquali anticipate e da una continua e incoraggiante domanda per i viaggi primaverili ed estivi. “Siamo molto soddisfatti degli ottimi dati di traffico registrati a marzo ed è fantastico vedere che così tante persone hanno scelto di volare con noi per le vacanze di Pasqua. L’elevato load factor dimostra che i nostri clienti apprezzano la rete di rotte che offriamo e che abbiamo adattato bene la nostra capacità alle stagioni invernali e primaverili”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità offerta (ASK) di Norwegian a marzo è stata in calo del 6% rispetto a marzo 2025. Il traffico passeggeri (RPK) è stato in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo Norwegian ha operato con una media di 78 aeromobili. Il load factor è stato pari all’87,7%, in aumento di 6,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. La regolarità, ovvero la percentuale di scheduled flight effettivamente effettuati, è stata del 99,2%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’87,8%. “Pur essendo soddisfatti della solida domanda e dell’incoraggiante andamento delle prenotazioni per la stagione estiva, siamo ovviamente consapevoli del contesto economico generale, compreso il recente aumento dei prezzi del carburante. Grazie alla nostra strategia di copertura del rischio sui prezzi del carburante, abbiamo creato un cuscinetto contro la volatilità, fondamentale per continuare a offrire tariffe competitive ai nostri clienti durante la prossima stagione”, ha proseguito Geir Karlsen. La capacità di Widerøe (ASK) è stata in calo dell’1% rispetto all’anno scorso. Il traffico passeggeri è stato in aumento del 3% rispetto a marzo 2025. Il load factor è stato pari al 73,8%, in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto all’anno scorso. La regolarità, ovvero la percentuale di scheduled flight che hanno avuto luogo, è stata del 97,5%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’89,8%, un miglioramento significativo rispetto all’80,7% dello scorso anno. “Sono soddisfatto dei nostri risultati di questo mese. L’elevata regolarità e puntualità sono fondamentali per le comunità locali che si affidano a noi, e i dati di marzo relativi al numero di passeggeri e al load factor dimostrano che continuiamo a offrire un servizio affidabile in tutta la nostra rete”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

IBERIA E’ LA QUARTA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE AL MONDO A MARZO 2026 – Iberia informa: “Secondo la classifica stilata dalla società di consulenza internazionale Cirium, Iberia si è classificata al quarto posto tra le compagnie aeree più puntuali al mondo e al sesto in Europa a marzo. Questo risultato consolida la posizione della compagnia aerea nella top ten globale. Nel mese di marzo, l’88,30% dei 15.899 voli operati dalla compagnia aerea spagnola è arrivato in orario. Questa categoria comprende le compagnie aeree con il maggior numero di ASK sul mercato: nello specifico, devono rientrare nel 10% delle migliori compagnie aeree a livello mondiale in termini di ASK e operare in almeno tre regioni”. Ramiro Sequeira, Direttore della Produzione di Iberia, ha sottolineato che questo riconoscimento, che posiziona la compagnia come la quarta più puntuale al mondo, è il risultato dello sforzo congiunto di tutta l’organizzazione: “La puntualità non è frutto del caso, ma piuttosto la conseguenza di una pianificazione precisa e dell’impegno quotidiano dei nostri team. Dalle operazioni agli equipaggi di volo, dal personale di terra a quello di manutenzione, ognuno svolge un ruolo chiave per garantire che ogni volo parta e arrivi in orario. Questo risultato riflette anche il nostro fermo impegno per la sicurezza, l’eccellenza operativa e la qualità del servizio che offriamo ai nostri clienti. Dimostra inoltre la solidità del nostro programma di voli”.

IBERIA DECORA UNO DEI SUOI AEREI PER CELEBRARE IL CENTENARIO DE IGRANDI VOLI DELL’AVIAZIONE SPAGNOLA – Iberia informa: “Iberia ha aderito al ‘Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española’ decorando uno dei suoi aerei, nello specifico un A350-900 con registrazione EC-EOS, con il logo commemorativo dell’evento, disegnato per l’Ejército del Aire y del Espacio. Questo omaggio assume un significato particolare in quanto giunge appena un anno prima del centenario di Iberia, che nel 2027 celebrerà il suo primo secolo di storia”. “Il primo di questi grandi voli ebbe luogo nel 1926, quando il Plus Ultra, un idrovolante bimotore Dornier Wal modificato per aumentarne la potenza, divenne il primo aereo ad attraversare l’Atlantico meridionale. L’aereo decollò da Palos de la Frontera diretto a Buenos Aires e completò il viaggio di 10.270 chilometri in sette tappe: Palos, Las Palmas, Porto Praia (Capo Verde), Fernando de Noronha (Brasile), Recife, Rio de Janeiro, Montevideo e infine Buenos Aires. Il viaggio durò complessivamente 59 ore e 40 minuti, a una velocità media di 172 chilometri orari. Oggi, l’aereo commemorativo di Iberia percorre la stessa tratta tra Madrid e Buenos Aires, coprendo la distanza in circa 12 ore e 30 minuti, a testimonianza dell’evoluzione e del progresso dell’aviazione nell’ultimo secolo. Alla presentazione della livrea dell’aereo hanno partecipato il presidente di Iberia, Marco Sansavini, e il tenente generale Julio Nieto Sampayo, comandante del Mando Aéreo de Combate”, prosegue Iberia. “Il ‘Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española (2026-2035)’ è un’iniziativa dell’Ejército del Aire y del Espacio che commemora le imprese aeree pionieristiche compiute tra il 1926 e il 1935, come lo storico volo del Plus Ultra. Questo decennio rende omaggio all’audacia e allo spirito innovativo degli aviatori che hanno portato la Spagna all’avanguardia dell’aeronautica mondiale, collegando il Paese con l’America Latina, le Filippine e l’Africa”, conclude Iberia.

AIRBUS: IL TRIO DI DRONI IN GRADO DI AFFRONTARE LE DIVERSE ESIGENZE DELL’AMERICA LATINA – Airbus informa: “Gli Uncrewed Aerial Systems (UAS) progettati da Airbus sono unici nella loro capacità di operare in un ampio spettro di missioni. Che si tratti di surveillance, search and rescue, law enforcement, firefighting, questi velivoli offrono opportunità uniche che si adattano alle specificità di una regione vasta come l’America Latina. L’offerta di UAS di Airbus si concentra anche sulla complementarietà con gli elicotteri con equipaggio e su come questa combinazione di risorse possa aiutare gli operatori a svolgere diverse missioni essenziali per la sicurezza di tutti nella regione. In occasione di FIDAE 2026 a Santiago del Cile, Airbus presenterà tre dei suoi UAS: il Flexrotor, l’Aliaca e il SIRTAP. Questo trio di droni combina un’efficienza eccezionale con esclusive innovazioni tecnologiche. Illustrano perfettamente la trasversalità e la complementarità richieste dai clienti che operano in ambienti diversi e per un’ampia gamma di missioni. L’America Latina è una regione nota per la sua pluralità, sia demografica, con 670 milioni di abitanti distribuiti in 33 paesi, sia geografica. Con una superficie di 20 milioni di chilometri quadrati, questa parte del mondo presenta una grande varietà di condizioni ambientali”. “Il Flexrotor è un tactical vertical take-off and landing (VTOL) UAS. Le sue dimensioni ridotte gli consentono di svolgere missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Può integrare diversi tipi di payload, come sistemi elettro-ottici e sensori avanzati. La sua capacità di decollo e atterraggio autonomo in ambienti terrestri o marittimi lo rende altamente performante in diversi contesti, dalle vaste distese della Pampa alle regioni soggette a incendi boschivi in Cile, Argentina e Brasile. Molte forze navali in tutto il mondo stanno già utilizzando o testando il Flexrotor per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) navale, al fine di individuare minacce di superficie e sottomarine. I droni Airbus sono sistemi configurati per operare in una pluralità di ambienti. L’Aliaca non fa eccezione. È progettato per svolgere missioni in una moltitudine di terreni, in particolare quelli costieri, il che lo rende ideale per stati come la Colombia. Possiede un’agilità operativa molto apprezzata per le missioni di sorveglianza ed è stato progettato per ottimizzare le attività di intelligence, ricognizione e sorveglianza (ISR). La sua versione a propulsione ibrida, con un raggio d’azione di 100 km, consente interventi a lunga distanza, in particolare in aree montuose o marittime. L’Aliaca si distingue per un rapido tempo di dispiegamento di 15 minuti, garantendo un’immediata prontezza operativa per missioni critiche in ambienti marittimi e terrestri”, prosegue Airbus. “Il SIRTAP è un altro uncrewed aerial system progettato per numerose missioni tattiche in questa regione. Il SIRTAP è la scelta ideale per condurre missioni di difesa, sicurezza e protezione. Con un’autonomia di oltre 20 ore, questo drone tattico di fascia alta integra due payload simultanei: una electro-optical turret e un multi-mission radar. Il SIRTAP è in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, dalla scorta di convogli e la sorveglianza di aree alla protezione delle forze, fino al monitoraggio delle frontiere. Questo eccezionale UAS è anche uno strumento prezioso per long-range search and rescue, un requisito fondamentale in ambienti ad alto rischio come le Ande. Supporta inoltre le operazioni antincendio, una capacità essenziale per una regione particolarmente soggetta agli incendi boschivi, grazie alla vasta gamma di sensori di sorveglianza”, conclude Airbus.

ETHIOPIAN ARLINES CELEBRA 80 ANNI DI ATTIVITA’ – Ethiopian Airlines: “Ethiopian Airlines ha celebrato ieri, 8 aprile 2026, 80 anni di attività. In occasione di questo importante traguardo storico, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha ufficialmente annunciato l’avvio delle celebrazioni per l’80° anniversario della compagnia aerea nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Ethiopian Skylight Hotel. Ethiopian Airlines ha avviato le sue operazioni nell’aprile del 1946 con cinque aeromobili Douglas C-47, inaugurando un servizio di linea verso Il Cairo via Asmara. Dai primi voli operati con Douglas C-47, Convair 240 e DC-6B, la compagnia si è progressivamente affermata come leader tecnologico, pioniera nel continente africano nell’introduzione e gestione di aeromobili di ultima generazione”. Commentando lo storico anniversario, il CEO ha dichiarato: “Questo è un momento di grande orgoglio per Ethiopian Airlines e per l’intero settore dell’aviazione africana. Siamo onorati di raggiungere il traguardo degli 80 anni di attività al servizio del nostro continente e del resto del mondo. Mantenendo la nostra identità panafricana, abbiamo colmato distanze, unito nazioni e connesso economie per otto decenni. I nostri risultati sono il frutto di impegno, dedizione e solide partnership. Questo traguardo non appartiene solo al management e ai dipendenti, ma rappresenta un momento significativo anche per i nostri stakeholder, partner e, soprattutto, per i nostri stimati clienti”. “Nel corso degli ultimi ottant’anni, Ethiopian Airlines si è affermata come leader tecnologico, introducendo nel continente africano aeromobili all’avanguardia. Oggi è la principale compagnia aerea africana per dimensione della flotta, numero di destinazioni servite, fatturato, passeggeri trasportati e altri indicatori chiave. La conferenza stampa tenutasi ieri presso l’Ethiopian Skylight Hotel rappresenta il primo appuntamento ufficiale di una serie di eventi che la compagnia organizzerà nei prossimi giorni per celebrare questo storico traguardo”, conclude Ethiopian Airlines.

AMERICAN AIRLINES AGGIORNA LE TARIFFE SUI BAGAGLI E LE TARIFFE BASIC ECONOMY – American informa: “American Airlines sta adeguando le checked bag fees e differenziando ulteriormente la tariffa Basic Economy dalla standard Main Cabin offering. Questi cambiamenti sono il risultato della continua valutazione dei prezzi da parte della compagnia aerea e alla luce dell’attuale contesto operativo. Per i biglietti prenotati a partire dal 9 aprile, la nuova bag fee for domestic flights tra cui Alaska, Hawaii, Porto Rico e Isole Vergini americane, Canada e voli internazionali a corto raggio è di $50 per il primo bagaglio registrato, $60 per il secondo bagaglio registrato e $200 per il terzo bagaglio registrato se acquistato in aeroporto. I clienti che pagano in anticipo il primo e il secondo bagaglio registrato su aa.com o tramite l’app mobile di American riceveranno uno sconto di 5 dollari, pagando rispettivamente 45 e 55 dollari. Ai clienti che viaggiano con un domestic Basic Economy ticket verranno addebitati $55 per il primo bagaglio registrato e $65 per il secondo bagaglio registrato per i biglietti acquistati dal 18 maggio in poi. Coloro che pagano in anticipo i bagagli su aa.com o sull’app mobile riceveranno uno sconto di $5, pagando $50 e $60 per il primo e il secondo bagaglio registrato. Ai viaggiatori che acquistano biglietti Basic Economy in mercati selezionati del Sud America verranno addebitati $70 per il loro primo bagaglio registrato per i biglietti acquistati dal 9 aprile in poi, con ulteriori mercati del Sud America aggiunti per i biglietti acquistati dal 18 maggio in poi. Tutti gli AAdvantage® status members continueranno a ricevere complimentary bags sui voli American Airlines. Inoltre, la maggior parte degli AAdvantage® credit cardmembers ricevono gratuitamente il primo bagaglio registrato idoneo sugli itinerari domstici di American Airlines. I clienti che acquistano posti nelle cabine premium sui voli domestici e internazionali continueranno a ricevere complimentary bags. American offre anche bagagli gratuiti al personale militare statunitense in servizio attivo su tutti i voli American. Per i clienti che apprezzano il prezzo più basso, American continuerà a offrire le tariffe Basic Economy in Main Cabin. I biglietti Basic Economy offrono ai clienti il vantaggio dell’ampia rete e dell’orario di American, insieme a un oggetto personale e un bagaglio a mano gratuiti, snack, bevande analcoliche e intrattenimento a bordo gratuiti. Per i biglietti Basic Economy acquistati dal 18 maggio in poi, tutti i clienti, compresi quelli con status, potranno selezionare un posto a pagamento e non avranno diritto ad upgrade gratuiti e a livello di sistema. A partire dalla fine dell’anno, i membri AAdvantage® che non hanno uno status o select co-branded credit cards si imbarcheranno nel Gruppo 7, mentre AAdvantage® status members and credit card holders continueranno a ricevere Priority or Preferred boarding quando acquistano una tariffa Basic Economy. Tutti i membri AAdvantage® continueranno a ricevere la selezione gratuita del posto e upgrade gratuiti quando viaggiano con una tariffa Main Cabin, nonché la connessione Wi-Fi gratuita, sponsorizzata da AT&T, per tutti i membri AAdvantage®, indipendentemente dallo stato”.

AMERICAN AIRLINES CONTINUA A LAVORARE PER LA RIPRESA A BREVE DEI VOLI VERSO IL VENEZUELA – American informa: “American Airlines continua a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per ripristinare il servizio non-stop tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Una volta completate tutte le approvazioni governative e i controlli di sicurezza, American prevede di offrire un servizio giornaliero non-stop tra Miami (MIA) e Caracas, Venezuela (CCS), con gli aerei Embraer 175 a partire dal 30 aprile. Envoy, una consociata interamente controllata da American Airlines Group, opererà il servizio”. “American è stata la prima compagnia aerea ad annunciare l’intenzione di riavviare il servizio verso il Venezuela, e siamo incoraggiati dai progressi che abbiamo fatto con entrambi i governi”, ha affermato Nate Gatten, American’s Executive Vice President of American Eagle, Corporate Real Estate and Government Affairs. “Siamo grati per gli sforzi dell’U.S. Transportation Secretary Sean Duffy, dell’U.S. Secretary of State Marco Rubio e dell’intera amministrazione per aiutarci a ricollegare gli Stati Uniti con il Venezuela. Il nostro ritorno non sarebbe possibile senza questa forte partnership”. “L’Embraer 175 è un aereo a doppia classe che offre l’opportunità di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri con una cabina premium e dispone di servizi a misura di cliente, tra cui Wi-Fi e in-seat power”, prosegue American. “L’hub di Miami di American è la principale porta degli Stati Uniti verso l’America Latina e il nostro servizio in Venezuela è una parte fondamentale della nostra storia e del nostro futuro”, ha affermato Nat Pieper, Chief Commercial Officer, American. “Il nostro impegno nel collegare il Venezuela con gli Stati Uniti dura da più di 30 anni e non vediamo l’ora di cogliere le nuove opportunità di commercio e i legami rafforzati che il nostro servizio fornirà”. “American ha iniziato ad operare in Venezuela nel 1987 ed è stata la più grande compagnia aerea statunitense nel paese prima di sospendere il servizio nel 2019. American collega più destinazioni senza scalo agli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea attraverso i Caraibi e l’America Latina”, conclude American.

L’HILL AFB FIGHTER SQUADRON HA VINTO IL 2025 RAYHTEON AWARD – L’U.S. Air Force informa: “I “Rude Rams” del 34th Fighter Squadron del 388th Fighter Wing hanno vinto il 2025 Raytheon Award, che riconosce il top fighter squadron nella United States Air Force. Il 2025 è stato un anno intenso, che ha visto il 34th FS e il 34th Fighter Generation Squadron schierare gli F-35A Lightning II a supporto delle operazioni nelle U.S. Central Command and U.S. Indo-Pacific Command areas of responsibility”. “Questo riconoscimento premia più della semplice capacità operativa”, ha affermato il Gen. Adrian Spain, commander of Air Combat Command. “Gli aviatori del 34th hanno dimostrato una determinazione incrollabile”. “Il 34th FS è stato il primo combat-coded F-35A squadron nella U.S. Air Force ed è la F-35 unit più decorata della storia”, conclude il comunicato dell’U.S. Air Force.