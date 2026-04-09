Eve Air Mobility raggiunge il 50° test flight con il suo eVTOL

Eve Air Mobility (“Eve”) ha raggiunto con successo il cinquantesimo test flight con il suo full-scale engineering prototype, accumulando oltre due ore di volo.

“Dal primo volo dell’aeromobile il 19 dicembre 2025, questi voli hanno generato high-fidelity data e acquisizioni di conoscenze che stanno rafforzando la comprensione di Eve delle performance e del comportamento dei sistemi, mentre l’azienda avanza verso il futuro percorso di certificazione del suo eVTOL“, afferma Eve.

“Raggiungere 50 test flight riusciti con il nostro engineering prototype è più di un traguardo tecnico. È una prova evidente della maturità del nostro programma e della forza delle soluzioni che stiamo costruendo”, ha affermato Johann Bordais, chief executive officer at Eve. “Eve è in una posizione unica per fornire non solo un velivolo eVTOL ad alte prestazioni, ma anche aftermarket services, operational and airspace solutions che i clienti e le città richiederanno per implementare l’urban air mobility su larga scala”.

“Il ritmo serrato dei test continua a convalidare le performance e la capacità operativa dell’eVTOL di Eve. Questo risultato mette in luce il product development process dell’azienda, basato sulla comprovata metodologia Embraer. Si tratta di un approccio integrato che combina lo sviluppo di aeromobili con soluzioni per aiutare gli operatori, le città, i vertiport e gli air navigation providers a prepararsi all’introduzione dell’urban aviation.

I risultati e le conoscenze acquisite dai voli con il full-scale engineering prototype sono fondamentali per lo sviluppo dei conforming prototypes di Eve e del commercial aircraft. L’azienda prevede di iniziare a produrre i suoi conforming prototypes quest’anno, arrivando a un totale di sei che verranno utilizzati nella certification flight test campaign con la Brazil civil aviation authority, ANAC“, prosegue Embraer.

“Con 50 test flights completati, Eve sta ora espandendo le flight envelope evaluations, aumentando gradualmente la velocità di avanzamento, valutando energy management, controllabilità e stabilità, rumore e vibrazioni, tra gli altri, portando a full transition flights entro la fine dell’anno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)