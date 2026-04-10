All’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari un nuovo collegamento diretto con la Cina operato da Geo Sky

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All’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari un nuovo collegamento diretto con la Cina operato da Geo SkyL’aeroporto di Brescia Montichiari annuncia l’avvio di un nuovo collegamento cargo diretto con la Cina effettuato dalla compagnia aerea georgiana Geo Sky. Il primo volo è arrivato la scorsa notte e costituisce un nuovo passo importante nel posizionamento dello scalo come hub logistico di riferimento per il Nord Italia e per i flussi intercontinentali delle merci.

“Il servizio prevede due voli settimanali da e per l’aeroporto di Xi’An, uno dei principali gateway logistici della Cina centro-occidentale, ed è operato con aeromobili Boeing 767-300 Freighter, velivoli particolarmente adatti al trasporto di merci ad alto valore e all’e-commerce, grazie alla loro flessibilità operativa ed efficienza.

Grazie a questo nuovo collegamento, le merci in arrivo a Brescia Montichiari possono essere distribuite in modo rapido ed efficiente sui principali distretti produttivi del Nord Italia e dell’Europa, mentre i carichi in export beneficiano di un accesso diretto al mercato cinese. Dall’hub di Xi’An, infatti, viene garantita una capillare e giornaliera redistribuzione verso tutte le principali città della Cina attraverso un network logistico dedicato, gestito da China Post, consentendo tempi di consegna ridotti e maggiore affidabilità della supply chain”, afferma il Gruppo SAVE.

“L’accordo è stato siglato dalla società di gestione Catullo – Gruppo SAVE con Geo Sky, che opera in collaborazione con il broker italiano Mas Concept Srl, il broker cinese MIFW LTD e lo spedizioniere svizzero OLG International, e prevede un piano di incremento progressivo delle attività, con l’obiettivo di aumentare le frequenze settimanali in funzione della crescita della domanda e di ampliare ulteriormente il network attraverso l’attivazione di nuovi collegamenti verso altri aeroporti strategici in Cina.

Il nuovo servizio rappresenta un’importante opportunità per il tessuto industriale e manifatturiero Italiano e del territorio, in particolare per i settori ad alto valore aggiunto, che potranno contare su una connessione diretta, stabile e competitiva con uno dei mercati più dinamici a livello globale.

Con l’avvio di questa operazione, l’aeroporto di Brescia Montichiari conferma la propria vocazione cargo e la capacità di attrazione di nuovi operatori internazionali, offrendo soluzioni logistiche efficienti e competitive sul mercato, tempi operativi rapidi grazie a un’infrastruttura dedicata allo sviluppo del traffico merci intercontinentale”, prosegue il Gruppo SAVE.

Francesco Folonari, Direttore Cargo del Gruppo SAVE, ha dichiarato, “Dopo l’avvio, a fine marzo, delle attività di un primario vettore italiano in forte e costante crescita a livello internazionale, l’aeroporto di Brescia Montichiari mette a segno un nuovo importante risultato con l’arrivo di Geo Sky e il collegamento con la Cina. Un successo che si inserisce nel piano di sviluppo dello scalo e del suo ruolo primario per la movimentazione delle merci nel nostro Paese e in Europa”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE)

 

2026-04-10