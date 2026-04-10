Tecnam: il P2012 Traveller protagoinista a FIDAE 2026

Tecnam annuncia che il gruppo aeronautico cileno DAP ha ampliato la propria flotta con l’aggiunta di un nuovo Tecnam P2012 Traveller.

“Appena uscito dallo stabilimento di Capua, in Italia, l’aereo è atterrato con successo a Santiago, sfoggiando con orgoglio i colori della regione di Magallanes e la livrea aziendale della compagnia aerea.

Il P2012 Traveller rappresenta un importante investimento strategico da parte di DAP per potenziare le proprie rotte in Patagonia, principalmente a servizio di Porvenir, in Terra del Fuoco. Con una capacità di 9 passeggeri, l’aereo è dotato di avionica all’avanguardia, capacità IFR complete, un sistema antighiaccio avanzato e un’eccezionale stabilità aerodinamica: caratteristiche essenziali per navigare in sicurezza e comfort nelle difficili condizioni meteorologiche dell’estremo sud.

La consegna dell’aereo è stata di per sé un traguardo straordinario. Partito dall’Italia il 18 marzo, il P2012 ha completato un volo di trasferimento di 11.000 miglia nautiche (circa 22.730 chilometri). Il percorso prevedeva scali tecnici in Scozia, Islanda, Groenlandia, Canada, Stati Uniti, Colombia, Ecuador e Perù, prima di raggiungere Santiago il 2 aprile. L’aereo è stato pilotato con maestria dagli istruttori di volo DAP Antonio Chávez e Oleksandr Avramenko, insieme al pilota italiano Francesco Frare della Cantor Air”, afferma Tecnam.

“La cerimonia ufficiale di consegna del nuovo velivolo da Tecnam a DAP si è svolta a Santiago, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Cilena, durante FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio), dal 7 al 12 aprile. Al termine della manifestazione, il velivolo verrà trasferito alla sua base operativa di Punta Arenas.

Questo traguardo è stato reso possibile grazie al supporto attivo di Aerotec, distributore regionale di Tecnam per il Sud America. Con una presenza diretta in Cile, Argentina e Brasile, Aerotec garantisce eccezionali capacità operative e una solida rete di assistenza per DAP e per la crescente flotta di velivoli Tecnam in tutto il continente”, prosegue Tecnam.

Nicolás Pivcevic, Executive Director of DAP, ha commentato l’acquisizione: “Noi di DAP siamo molto orgogliosi di possedere l’aeromobile più moderno al mondo in questa categoria. L’investimento in questo velivolo non solo conferma l’impegno di DAP nell’offrire il miglior servizio possibile ai nostri fedeli passeggeri, ma dimostra anche la dedizione e lo spirito di un’azienda regionale che privilegia il reinvestimento nella propria regione”.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di vedere il P2012 Traveller volare con i colori di DAP. L’ambiente ostile della Patagonia è il banco di prova ideale per la robustezza, l’affidabilità e le capacità avanzate del P2012. Grazie al forte supporto locale del nostro distributore Aerotec, siamo certi che questo aeromobile rivoluzionerà la connettività regionale in Cile”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)