Embraer nomina Felipe Santana come nuovo Chief Financial Officer

Il board of directors di Embraer ha nominato Felipe Santana Santiago de Lima come Executive Vice President, Finance and Investor Relations, con effetto dal 13 aprile.

“Felipe Santana, attualmente Embraer global director of treasury, ha trascorso 18 anni in azienda, ricoprendo ruoli di leadership in financial operations, treasury, insurance, customer finance and shared services.

Nel corso della sua carriera, ha maturato una profonda esperienza in finance and treasury, con una significativa conoscenza di capital markets, liability management, aircraft financing, investor and bank relations, a supporto del processo decisionale strategico e della creazione di valore a lungo termine.

Felipe Santana ha conseguito un degree in International Relations alla Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e un Certified Financial Management (CFM) credential da Insper. Ha completato programmi di formazione manageriale presso Fundação Dom Cabral, Harvard University e Fundação Getulio Vargas (FGV). Nel 2022 è stato nominato uno dei “20 Finance Leaders to Watch” dal Finance Career Perspective Yearbook (Insper and Assetz)”, afferma Embraer.

“L’azienda ha dichiarato che la nomina garantisce la continuità nella sua leadership finanziaria e supporta l’attuazione della sua strategia e del suo piano aziendale”, prosegue Embraer.

“Felipe Santana è un leader molto stimato all’interno di Embraer ed è stato preparato per ruoli di alta dirigenza”, ha affermato Francisco Gomes Neto, presidente e CEO di Embraer. “La sua nomina rafforza la nostra fiducia nella strategia aziendale e nel nostro obiettivo di crescita sostenibile”.

(Ufficio Stampa Embraer)