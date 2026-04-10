Wizz Air è la compagnia aerea ufficiale dell’Ultimate Championship

Wizz Air è stata nominata compagnia aerea partner ufficiale della prima edizione del World Athletics Ultimate Championship, mettendo la propria capillare rete al servizio di uno degli eventi più attesi del panorama sportivo internazionale.

“In programma a Budapest dall’11 al 13 settembre, il campionato vedrà Wizz Air svolgere un ruolo centrale nella logistica dei trasporti, contribuendo a portare a destinazione i migliori atleti del mondo, pronti a competere ai massimi livelli.

Ad accrescere ulteriormente l’entusiasmo, ogni Ultimate Champion riceverà voucher di viaggio, validi su numerose destinazioni del network della compagnia. La partnership è stata ufficialmente siglata presso la sede centrale di Wizz Air, nel centro di Budapest”, afferma Wizz Air.

“Siamo lieti di annunciare Wizz Air come compagnia aerea ufficiale della prima edizione del World Athletics Ultimate Championship”, ha dichiarato Sebastian Coe, Presidente di World Athletics. “Questo evento porterà al centro della scena i migliori atleti del mondo. Siamo entusiasti che la più grande compagnia aerea ungherese svolga un ruolo chiave nel successo dell’Ultimate al suo debutto a Budapest”.

Balázs Fürjes, Co-presidente del comitato organizzatore, ha sottolineato: “Budapest è una capitale mondiale dello sport. Negli ultimi sette anni, i tifosi ungheresi, appassionati e profondamente legati allo sport, hanno assistito a 30 grandi competizioni internazionali in 25 discipline olimpiche estive, e ora siamo felici di ospitare l’innovativo Ultimate Championship e di accogliere i migliori atleti del mondo. Condividiamo con orgoglio questo momento storico con Wizz Air, prima compagnia aerea dell’Europa centrale e orientale”.

“Con una flotta di oltre 260 aeromobili e un network che comprende più di 1.000 rotte verso quasi 200 aeroporti, Wizz Air collega decine di milioni di passeggeri in tutta Europa e oltre. Dal primo volo operato nel 2004, la compagnia ha trasportato oltre 500 milioni di passeggeri, proseguendo nella propria missione di rendere i viaggi più accessibili attraverso un servizio sicuro, efficiente e affidabile”, prosegue Wizz Air.

“Siamo estremamente orgogliosi di collaborare con il World Athletics Ultimate Championship e con il Comitato Organizzatore Locale in qualità di compagnia aerea ufficiale di questo evento”, ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Come compagnia impegnata a connettere le persone, siamo entusiasti di contribuire a portare i migliori atleti del mondo nella nostra città, Budapest. Questa partnership riflette il nostro impegno verso l’eccellenza, la connettività, la positività e un’energia ispiratrice: valori condivisi sia da Wizz Air, sia da questa competizione di livello mondiale, in particolare nel modo in cui raggiungiamo e coinvolgiamo il pubblico globale”.

“Il World Athletics Ultimate Championship è destinato a ridefinire il calendario dell’atletica e a decretare il migliore tra i migliori con cadenza biennale, mettendo a confronto campioni del mondo, campioni olimpici, vincitori della Diamond League e gli atleti che avranno ottenuto le migliori prestazioni stagionali, per incoronare il campione dei campioni”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)