Etihad Airways aumenta i voli per Kabul a fronte dell’aumento della domanda

Etihad Airways aumenterà i suoi servizi tra Abu Dhabi e Kabul a voli giornalieri a partire dal 1° maggio 2026, in risposta alla forte domanda successiva al lancio della rotta all’inizio di quest’anno.

“Il servizio, inaugurato il 20 marzo 2026 con quattro voli settimanali, ha registrato una forte domanda da parte dei passeggeri, sia per i viaggiatori diretti che per coloro che effettuano scali all’interno del network globale di Etihad, affermandosi rapidamente come un collegamento vitale tra l’Afghanistan e gli Emirati Arabi Uniti.

Operato con aeromobili Airbus A320 di Etihad, dotati di otto posti in Business Class e 150 in Economy Class, che combinano comfort e praticità con la rinomata ospitalità della compagnia aerea, il servizio giornaliero migliorerà ulteriormente la flessibilità di viaggio, rafforzando al contempo la connettività per i passeggeri in viaggio tra Kabul, Abu Dhabi e le destinazioni del network globale di Etihad. I passeggeri possono proseguire senza intoppi attraverso lo Zayed International Airport verso destinazioni in Europa e Nord America come Londra, Francoforte, Charlotte, Toronto e Washington”, afferma Etihad.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Dal lancio dei nostri voli per Kabul a marzo, abbiamo riscontrato una forte e costante domanda da parte dei passeggeri che viaggiano tra Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e altre destinazioni. L’aumento della frequenza a voli giornalieri ci consente di offrire maggiore flessibilità ai viaggiatori, rafforzando al contempo la connettività per la diaspora afghana e supportando i crescenti legami economici e commerciali. Questa espansione riflette il nostro approccio strategico allo sviluppo della rete, in cui impieghiamo la capacità in risposta alla domanda del mercato, continuando a rafforzare il ruolo di Abu Dhabi come porta d’accesso fondamentale che collega i mercati regionali con la rete globale di Etihad”.

“L’aumento dei voli sulla rotta Abu Dhabi-Kabul rientra nell’approccio graduale di Etihad all’espansione del proprio network, con una capacità impiegata in linea con la domanda nei principali mercati, mentre la compagnia aerea continua a rafforzare i collegamenti tra Abu Dhabi e le destinazioni in Medio Oriente, Asia meridionale e oltre”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)