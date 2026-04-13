Etihad Airways espande il suo network in Cina e rafforza la joint venture con China Eastern

Etihad Airways ha annunciato una significativa espansione del suo network nella Cina continentale, lanciando cinque nuove rotte e aggiungendo 28 voli settimanali, segnando uno dei maggiori aumenti in un singolo mercato per la compagnia aerea negli ultimi anni.

“L’espansione vedrà Etihad operare voli dall’Abu Dhabi Zayed International Airport (AUH) a Shanghai Pudong (PVG), Guangzhou (CAN), Chengdu (TFU), Hangzhou (HGH) e Shenzhen (SZX), portando il totale delle sue operazioni nella Cina continentale a 35 voli settimanali su sei destinazioni, incluso il servizio giornaliero già esistente per Beijing Daxing (PKX).

Tutti i voli saranno operati con la flotta Boeing 787-9 Dreamliner di Etihad, configurati con 28 posti in Business e 262 in Economy, garantendo un prodotto widebody uniforme su tutta la rete ampliata in Cina.

Questo aumento di capacità riflette la crescente importanza strategica del corridoio Emirati Arabi Uniti-Cina, rafforzando i legami commerciali, turistici e di investimento, e posizionando Abu Dhabi come porta d’accesso chiave tra la Cina e i mercati del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Europa e del Nord America.

La rete ampliata migliorerà significativamente il movimento di passeggeri e merci tra i due Paesi, aumentando al contempo l’accesso ai principali centri commerciali, industriali e tecnologici cinesi. Inoltre, rafforza la connettività cargo tra i principali hub manifatturieri ed di esportazione, supportando le supply chain globali e i flussi commerciali ad alto valore aggiunto”, afferma Etihad.

“Tutte le rotte faranno parte della joint venture di Etihad con China Eastern Airlines, migliorando la passenger connectivity tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina. La joint venture offre servizi coordinati tra i principali snodi di trasporto, con China Eastern che attualmente opera rotte tra Shanghai, Kunming e Xi’an e gli Emirati Arabi Uniti.

L’espansione è ulteriormente supportata dalla cargo joint venture di Etihad con SF Airlines, che rafforza la air freight connectivity e supporta il movimento di merci lungo i principali corridoi commerciali tra la Cina e i mercati globali”, prosegue Etihad.

His Excellency Mohamed Ali Al Shorafa, Chairman of Etihad Airways, ha dichiarato: “I legami tra gli Emirati Arabi Uniti e la Cina continuano a prosperare e l’annuncio odierno riflette la solidità e le crescenti potenzialità della nostra cooperazione. La rete ampliata, resa possibile dalla nostra partnership di lunga data con China Eastern, collega destinazioni turistiche uniche con hub commerciali in rapida espansione, generando prosperità economica condivisa e duratura e valore per i nostri popoli”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “La Cina è un mercato strategicamente importante per Etihad e un pilastro fondamentale per la crescita del nostro network. Questa espansione rappresenta un aumento significativo della capacità e un chiaro segnale del nostro impegno a lungo termine nei confronti del mercato. Aggiungendo cinque nuove destinazioni e incrementando le frequenze, rafforziamo la connettività in uno dei corridoi economici più importanti al mondo. Ciò sosterrà la crescente domanda di viaggi e scambi commerciali, creando al contempo nuove opportunità per il trasporto merci, il business e il turismo. Allo stesso tempo, rafforziamo il ruolo di Abu Dhabi come destinazione chiave e porta d’accesso per viaggi e scambi commerciali, supportando le ambizioni economiche a lungo termine dell’emirato”.

“Ciascuna delle cinque destinazioni riveste un ruolo distinto nel panorama economico e culturale cinese, rafforzando la capacità di Etihad di soddisfare un’ampio mix di passenger and cargo demand.

L’annuncio segna un significativo ampliamento della presenza di Etihad in Cina, offrendo ai clienti di Medio Oriente, Africa, Europa e Americhe un maggiore accesso ai principali centri commerciali e culturali cinesi tramite Abu Dhabi“, conclude Etihad.

AUH – PVG – 7 frequenze settimanali – Dal primo ottobre 2026

AUH – CAN – 7 frequenze settimanali – Dal 4 marzo 2027

AUH – HGH – 5 frequenze settimanali – Dal 4 marzo 2027

AUH – SZX – 5 frequenze settimanali – Dal 7 marzo 2027

AUH – TFU – 4 frequenze settimanali – Dal 5 marzo 2027

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)