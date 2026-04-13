Airbus presenta il next-generation First Class Experience concept per l’A350-1000

Viaggiare in First Class raggiunge nuovi livelli. “Con la crescente domanda di First Class cabins sull’A350-1000, Airbus presenta, in occasione dell‘Aircraft Interiors Expo (AIX) 2026, l’Airspace “First Class Experience” concept presso lo stand del costruttore. Questo concept dimostra come Airbus stia ulteriormente sviluppando gli interni dell’A350-1000 per ospitare una First Class cabin più ampia ed esclusiva, degna di un prodotto di punta.

Il punto forte dell’esperienza è la presentazione dell’Airbus First Class Master Suite, ideata dal team di design interno. Questa Master Suite, situata al centro tra i due corridoi, può ospitare due passeggeri, offrendo loro l’accesso esclusivo a un dedicated lavatory, a una changing area, un bar e un double bed”, afferma Airbus.

“Per consentire la nuova configurazione “1-1-1” (ovvero tre suite affiancate) nell’A350-1000, la superficie del pavimento tra le porte 1 e 2 è stata massimizzata per dedicare quanto più spazio possibile alla nuova First Class section.

In particolare, lo spazio precedentemente occupato da vari elementi, come lavatories o vani portaoggetti, è ora liberato spostandoli al di fuori della main revenue (passenger accommodation) area, in un nuovo Centre Module appena dietro la Doors 1, di fronte alla porta del cockpit. Una maggiore privacy per i passeggeri delle suite è garantita anche dallo spostamento della scala di accesso al Forward Crew Rest Compartment (FCRC) nel nuovo Centre Module. In questo modo, ad esempio, ci saranno meno disturbi dovuti all’equipaggio di volo.

Le grandi dimensioni e gli alti soffitti dell’A350-1000 lo rendono la scelta ideale per le compagnie aeree che desiderano installare il loro prodotto premium. Inoltre, le sue proporzioni interne uniche possono essere ulteriormente migliorate (oltre a quelle degli A350 attualmente in servizio) grazie a nuovi pannelli di rivestimento e soffitti scolpiti che offrono una sensazione di spazio ancora maggiore, nonché a un welcome lighting panel integrato presso la Doors 1 per un’atmosfera ancora più suggestiva. La ciliegina sulla torta sono le suite virtual panoramic windows, che creano un’esperienza di viaggio premium senza pari”, prosegue Airbus.

“Ad oggi, un totale di 10 clienti ha deciso di dotare i propri A350 di First Class cabins, alcune delle quali sono già in servizio. Sebbene i prodotti esistenti non utilizzino i concetti di nuova generazione proposti dal First Class Experience concept (come new lavatory, sidewall panels, enhanced welcome area), circa cinque compagnie aeree sono attualmente in fase di personalizzazione e potrebbero essere interessate a implementare gli elementi inclusi nel concept. Il primo di questi dovrebbe entrare in servizio intorno al 2030. Inoltre, diverse altre compagnie aeree in fase di prevendita sono in trattative per diventare A350 first class operators”, continua Airbus.

“L’obiettivo generale di presentare il design concept per ispirare i potenziali clienti si è rivelato un grande successo. In particolare, ha dimostrato come il nuovo centre module realizzi una vera First Class cabin, integrabile nell’A350-1000. Airbus continua a raccogliere i feedback dei passeggeri per perfezionare e definire ulteriormente questa visione, al fine di creare l’ultimate First Class product”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)