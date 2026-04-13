News Brevi – 13.04.2026

VUELING: INTERNATIONAL KISSING DAY A BARCELLONA – Vueling informa: “Per chi sogna di vivere l’International Kissing Day del 13 aprile all’insegna del romanticismo, non c’è occasione migliore che trascorrerlo in compagnia della propria metà. Istituita nel 1990 in Gran Bretagna, questa giornata celebra gli effetti positivi del bacio ed è associata al ricordo di uno dei baci più lunghi della storia. Per prolungare queste sensazioni di benessere, un viaggio può trasformarle in un’esperienza ancora più intensa: per l’occasione, Vueling suggerisce la sua città natale, la romantica Barcellona, come meta da scoprire (anche, ma non solo) nel giorno dedicato a questo semplice ma potente gesto d’amore. Se c’è una città capace di far battere il cuore, questa è Barcellona. Con l’arrivo della primavera, la città catalana si veste di nuova luce e diventa la cornice perfetta per una fuga romantica a due. Dai colori iconici della Sagrada Família alle geometrie di Parc Güell, passando per i suoi angoli più verdi, come il Parc de la Ciutadella o i Giardini di Montjuïc, è la meta perfetta per chi vuole perdersi tra passeggiate mano nella mano e scorci da cartolina. Per le coppie che amano il mare, una camminata al tramonto lungo Barceloneta, Bogatell o Mar Bella, con l’aria salmastra e il suono delle onde, è il modo ideale per godersi il tempo assieme, lontano dalla folla. Senza dimenticare le iniziative artistiche e culturali che animano la città, oltre alle esperienze gastronomiche da condividere in ristoranti intimi e tapas bar storici. Una tappa da non perdere in un itinerario al bacio nella città catalana è il foto-mosaico “El Món Neix en Cada Besada” (“Il mondo nasce in ogni bacio”), nel quartiere gotico. Tra arte, storia e atmosfere romantiche, Barcellona si conferma così una meta ideale per le coppie in cerca di emozioni e momenti da ricordare. Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia”.

BELL SELEZIONA CINQUE RTX SYSTEMS PER L’MV-75 FLRAA – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, una società di RTX, si è aggiudicata diversi contratti da Bell Textron Inc., società di Textron Inc., per la fornitura di cinque critical systems per l’U.S. Army MV-75 Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA)”. “La nuova generazione di rotorcraft dell’Esercito deve volare più lontano e più velocemente, ci impegniamo ad aiutare Bell ad accelerare la fornitura di queste prestazioni avanzate con la tecnologia di Collins”, ha dichiarato Troy Brunk, president of Collins Aerospace. “Disponiamo di capacità produttive e di assistenza immediate in tutto il mondo per garantire che l’Army possa consegnare, modernizzare e supportare l’MV-75 FLRAA per i prossimi 50 anni”. “Collins Aerospace fornirà diversi di questi sistemi tramite commercial acquisition authorities. I cinque sistemi includono: Main power generation, Interconnect drive system, SmartProbe® air data system, Cockpit seating, Ice protection system”, prosegue Collins Aerospace. “Siamo lieti di collaborare con Collins Aerospace e di aggiungere la loro esperienza al Team FLRAA”, ha dichiarato Ryan Ehinger, senior vice president and program director, Bell. “Insieme, ci impegniamo a fornire un velivolo affidabile e dalle prestazioni elevate che fornirà all’U.S. Army la capacità critica di cui ha bisogno”. “L’MV-75 FLRAA, offre velocità e autonomia doppie rispetto alla flotta attuale, trasformando la capacità operativa. Il programma utilizza digital engineering e un modular open systems approach per garantire la massima efficienza e flessibilità durante l’intero ciclo di vita del velivolo. I lavori per questi sistemi saranno completati in Colorado, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Ohio e Virginia Occidentale”, conclude Collins Aerospace.

TEXTRON AVIATION DEFENSE SI AGGIUDICA UN SEPM CONTRACT PER LA BEECHCRAFT T-6 TEXAN FLEET – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Defense LLC, società di Textron Inc., ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un five-year U.S. government contract del valore di oltre 150.000.000 di dollari per la fornitura di Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) services per la flotta di U.S. Air Force, Navy and Army T-6A, T-6B and T-6D aircraft. Aggiudicato inizialmente nel 2021, il contratto estende engineering and program management services per ulteriori cinque anni. La modifica porta il valore nominale cumulativo totale del contratto a un massimo di $510.000.000, rispetto al massimo di $240.000.000 di dollari. Il lavoro sarà svolto a Wichita, Kansas”. “Questo follow-on SEPM contract riflette la continua fiducia del Joint Program Office del governo statunitense nel nostro team e nella nostra capacità di mantenere la flotta di T-6 Texan II pronta per la missione”, ha dichiarato Travis Tyler, presidente e CEO di Textron Aviation Defense. “Il nostro obiettivo rimane quello di garantire la disponibilità degli aeromobili e supportare i nostri clienti nell’addestramento della prossima generazione di piloti militari”.

ROLLS-ROYCE ACCOGLIE IL CONTRATTO CON IL REGNO UNITO PER LA FORNITURA DI SMR – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce accoglie con favore l’annuncio della firma di un importante contratto con Great British Energy – Nuclear (GBE-N) per la realizzazione dei primi small modular reactors (SMRs) in UK. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo importante nel percorso di Rolls-Royce SMR verso la creazione di posti di lavoro altamente qualificati, il miglioramento della sicurezza energetica del Regno Unito, il potenziamento della supply chain e la generazione di crescita economica per il Paese. Nel novembre dello scorso anno, il Primo Ministro britannico ha annunciato che tre SMR saranno installati a Wylfa, sulla costa di Ynys Môn (Anglesey), nel Galles del Nord. Questo annuncio ha fatto seguito alla notizia, diffusa a luglio, della firma di un accordo preliminare da parte della Czech utility CEZ Group, che ha consentito l’avvio dei lavori in Repubblica Ceca per la realizzazione di un Rolls-Royce SMR in grado di fornire fino a 3 GW di energia a basse emissioni di carbonio. Il contratto in due fasi stipulato con GBE-N consentirà lo svolgimento delle attività di progettazione specifiche per il sito e la preparazione per la costruzione dell’impianto a Wylfa, oltre a permettere a Rolls-Royce SMR di ordinare equipaggiamenti con lunghi tempi di consegna dalla supply chain. Il contratto conferisce certezza all’UK SMR programme e distingue Rolls-Royce SMR come l’unica azienda con molteplici impegni in Europa”. Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Questo è un traguardo fondamentale per Rolls-Royce SMR, per Rolls-Royce e per il Regno Unito. Rappresenta un voto di fiducia nelle nostre esclusive capacità nel settore nucleare e un’ulteriore conferma che le scelte strategiche compiute nella trasformazione di Rolls-Royce stanno dando i loro frutti. Offre inoltre una cruciale certezza contrattuale nel nostro mercato interno, che ci consentirà di avviare la realizzazione di una global fleet of Rolls-Royce SMRs. Rolls-Royce SMR vanta ora numerosi impegni in Europa ed è ben posizionata per diventare leader di mercato a livello globale. Con l’intensificarsi delle attività nel Regno Unito e nella Repubblica Ceca, questi progetti stanno già generando profitti”.

RAYTHEON DIMOSTRA UNA EVENT-BASED MID-WAVE INFRARED CAMERA – Raytheon informa: “Raytheon, azienda di RTX, ha presentato con successo una nuova event-based mid-wave infrared (MWIR) camera, in grado di tracciare oggetti ad alta velocità in tempo reale, riducendo drasticamente i requisiti di elaborazione e di consumo energetico. A differenza delle telecamere tradizionali che acquisiscono full frames e si affidano al software per rilevare i cambiamenti, le event-based cameras tracciano solo il movimento a livello di pixel, producendo un flusso continuo di eventi. Durante una dimostrazione nella California settentrionale, la event-based camera ha tracciato più targets, tra cui veicoli terrestri e velivoli, catturando movimenti rapidi impossibili da ottenere con le conventional frame-based infrared cameras. Registrando solo le variazioni di movimento anziché i fotogrammi completi, la telecamera è stata in grado di fornire una visione pressoché istantanea dell’attività in corso durante l’esercitazione”. “Questa tecnologia rappresenta un nuovo modo di percepire il mondo in mid-wave infrared”, afferma Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Concentrandoci solo sul movimento anziché registrare ogni fotogramma e analizzarlo a posteriori, acquisiamo la capacità di tracciare oggetti molto veloci con una quantità di dati e di elaborazione notevolmente inferiore”.