Delta estende più collegamenti tra Italia e Stati Uniti per il prossimo orario invernale

Più voli da e per l’Italia durante l’inverno e le stagioni di spalla per Delta Air Lines.

“Dopo aver lanciato per l’estate 2026 il network di collegamenti tra gli Stati Uniti e il nostro Paese più esteso di sempre, il vettore statunitense risponde alla crescente domanda del mercato per viaggiare in periodi dal clima più temperato e quando le destinazioni più popolari sono meno affollate.

Con il prossimo orario invernale, Delta collegherà quasi tutto l’anno Catania a New York-JFK, con una breve interruzione dall’Epifania a fine febbraio, per riprendere già a marzo 2027. Il collegamento, lanciato per la prima volta a maggio 2025 come rotta esclusivamente estiva, si è rivelato un’operazione di successo, ed è ad oggi l’unico volo diretto che collega la Sicilia Orientale agli Stati Uniti.

Delta prolungherà anche la stagionalità di più collegamenti da Roma Fiumicino verso gli USA. Il volo dalla capitale per Boston, diversamente da quanto accaduto negli anni passati, sarà operato anche nei mesi di gennaio e febbraio 2027, ed anche il collegamento estivo per Minneapolis-St. Paul verrà esteso ai mesi di novembre e dicembre 2026, con frequenza trisettimanale.

Il volo estivo per Detroit, poi, verrà esteso a novembre 2026 e marzo 2027, con cadenza giornaliera. Infine, il volo giornaliero per Atlanta, operativo tutto l’anno, raggiungerà nei mesi di punta della stagione invernale fino a 14 frequenze settimanali.

Delta accrescerà, inoltre, le frequenze del volo annuale da Milano Malpensa ad Atlanta nel mese di novembre 2026″, afferma Delta.

“Per noi, i viaggi sono un potente ponte tra persone e culture”, ha affermato Matt Long, Managing Director per l’Europa e l’Africa di Delta Air Lines. “Estendere i nostri voli anche ai periodi invernali e di bassa stagione offre ai clienti maggiore flessibilità e libertà di visitare le destinazioni scelte e tutto ciò che c’è da scoprire, indipendentemente dal periodo dell’anno. In definitiva, si tratta di rafforzare i collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti e di rendere l’esplorazione più semplice, accessibile e gratificante durante tutto l’anno”.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)