Al via il nuovo collegamento di Aeroitalia Foggia – Bergamo

Aeroporti di Puglia informa: “Garantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo economico.

È da questa consapevolezza che attraverso l’azione sinergica tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, si sta potenziando il network dei collegamenti dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia con la compagnia aerea Aeroitalia che dal prossimo 4 giugno opererà il nuovo collegamento Foggia-Bergamo“.

Due le frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con il seguente operativo:

Da Foggia giovedì p. 15:40 (a. 17:20); domenica p. 18:15 (a. 19:55)

Da Bergamo giovedì p. 18:10 (a. 19:50); domenica p. 20:45 (a. 22:25)

“Il nuovo collegamento rappresenta un segnale estremamente positivo per il territorio e per l’intero sistema della mobilità regionale. Si tratta di un annuncio importante, che conferma la volontà concreta di rafforzare l’accessibilità della Capitanata e di colmare un divario infrastrutturale che per troppo tempo ha penalizzato cittadini e imprese. Si tratta di una scelta strategica che non solo rafforza i collegamenti con il settentrione, ma amplia le opportunità di mobilità per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, essendo l’aeroporto di Bergamo il principale hub di compagnie low cost, fra cui Ryanair. Un intervento mirato che risponde con efficacia sia alle esigenze strutturali del territorio sia alla contingenza determinata dalle recenti difficoltà infrastrutturali. Il potenziamento dei voli da Foggia e l’introduzione della nuova tratta rappresentano quindi un segnale concreto di attenzione e di impegno. Come Regione, continuiamo a lavorare per ampliare e qualificare l’offerta di trasporto, convinti che investire nella connettività significhi sostenere lo sviluppo economico, attrarre nuovi flussi turistici e garantire ai cittadini servizi più efficienti. L’attivazione di questa rotta va esattamente in questa direzione e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio”, ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Aeroporti diPuglia con l’attivazione di questo volo di Aeroitalia, ha deciso di rispondere ad un’esigenza del territorio e della Regione. Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita. Di qui la necessità di alternative di mobilità che siano affidabili e tempestive, quali quelle offerte dal trasporto aereo che ora più che mai assume un ruolo strategico per garantire continuità nei collegamenti e ridurre l’isolamento di intere aree del territorio”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)