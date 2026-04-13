H55 sceglie Safran come fornitore dell’electric propulsion unit per il Bristell B23 Energic

Safran Electrical & Power e H55 hanno firmato un accordo per integrare il Safran ENGINeUS electric motor nell’H55 electric propulsion system, che alimenterà il fully electric Bristell B23 Energic aircraft.

“Questa collaborazione mira a fornire electric propulsion solutions certificate per la general aviation, destinate a CS-23 / Part 23 Level 1 and 2 aircraft. L’accordo combina la Safran EASA certified ENGINeUS electric motor technology con le H55 energy storage and propulsion integration capabilities. Poiché la certificazione rimane il principale ostacolo all’ingresso nel settore dell’aviazione elettrica, entrambe le aziende hanno recentemente raggiunto importanti traguardi in termini di certificazione EASA. Sfruttando questa competenza congiunta, la partnership accelererà la disponibilità di certified electric propulsion solutions for next-generation 2-6 seat aircraft.

Il Bristell B23 Energic program funge da initial certification platform for general aviation, puntando all’electric pilot training market in rapida espansione. Questo mercato è trainato dalla crescente domanda di costi operativi inferiori e di operazioni a zero emissioni.

Safran Electrical & Power supporterà sia la fase di prototipazione che quella di produzione in serie, a partire dal 2027, e fornirà anche un supporto dedicato durante la fase di manutenzione.

“Siamo lieti che H55 abbia scelto ENGINeUS per il propulsion system del suo Bristell B23 Energic. Essendo l’unico certified electric motor nell’aviation marketm, ENGINeUS continua a definire lo standard del settore, offrendo un eccezionale rapporto potenza/peso e performance comprovate e affidabili, rispondendo pienamente ai requisiti del mercato. ENGINeUS consente lo sviluppo di all-electric and hybrid aircraft, rappresentando quindi una risorsa fondamentale per l’introduzione sul mercato di soluzioni integrate e completamente certificate”, ha dichiarato Agnès Pronost-Gilles, Executive Vice President & General Manager, Power Division, Safran Electrical & Power.

“Questa partnership unisce le due aziende che hanno svolto il lavoro più impegnativo nell’ambito della certified electric aviation for light aircraft: otto anni di H55, che hanno portato alla realizzazione dell’unica battery architecture in grado di completare una EASA-witnessed module test campaign, e Safran, che ha fornito la famiglia di motori ENGINeUS come punto di riferimento per la certified electric propulsion nel light general aviation market. Quando si uniscono il leader nel certified energy storage e il leader nei certified electric motors, si offre agli OEM qualcosa che finora non avevano: un electric propulsion system completo e certificabile attorno al quale costruire un velivolo, riducendo così di anni, non di mesi, il percorso verso la certificazione degli aeromobili”, ha dichiarato Rob Solomon, CEO di H55.

“Le scuole di volo, dall’Europa al Nord America, costruiscono già le loro flotte attorno al Bristell B23, una piattaforma certificata sia dall’EASA che dalla FAA e disponibile con diverse configurazioni di motori. L’aggiunta di certified electric propulsion di H55 e Safran a questa base significa che gli operatori possono passare all’addestramento a zero emissioni con un impatto minimo. Stesso cockpit, stesso support network, nuovo powertrain. Questo è un percorso concreto verso l’electric flight”, afferma Martin Bristela, CEO and Co-Founder, Bristell – BRM AERO.

(Ufficio Stampa Safran)