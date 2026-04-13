La Tennessee Valley Authority sceglie il Tecnam P2012 SMP

Tecnam annuncia che la Tennessee Valley Authority (TVA) sta utilizzando con successo il Tecnam P2012 “Sentinel” Special Mission Platform (SMP) per proteggere e mantenere la sua vasta rete elettrica.

“Dotato di tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) all’avanguardia e telecamere multispettrali ad alta risoluzione, il P2012 SMP sta trasformando il modo in cui TVA valuta le linee di trasmissione in tutta la sua rete.

La principale minaccia per il sistema elettrico della regione proviene da alberi di grandi dimensioni e dalla vegetazione. Per mitigare questi rischi, soprattutto in vista delle stagioni con condizioni meteorologiche avverse, la TVA utilizza il P2012 SMP per condurre un’indagine annuale delle proprie infrastrutture. Gli avanzati sistemi di bordo creano modelli 3D precisi della superficie terrestre e mappe topografiche complete.

Volando a 193 km/h, il P2012 SMP acquisisce dati a una velocità di un ettaro e mezzo al secondo. La risoluzione del sistema è talmente elevata da consentire lo zoom su una singola foglia, offrendo alla TVA una situational awareness senza precedenti, che permette di identificare la vegetazione che cresce lungo la fascia di rispetto prima che causi un’interruzione di corrente. Delle 16.500 miglia di linee di trasmissione della TVA, oltre 5.000 miglia sono soggette a questo ciclo critico di gestione della vegetazione”, afferma Tecnam.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha commentato: “Il P2012 SMP è stato progettato specificamente per questo tipo di lavoro aereo impegnativo e ad alta autonomia. Vedere la TVA utilizzare l’eccezionale capacità dell’aeromobile per integrare senza problemi complessi sistemi LiDAR e telecamere è una vera testimonianza della versatilità della piattaforma. Siamo incredibilmente orgogliosi che gli aeromobili Tecnam svolgano un ruolo vitale nel garantire l’erogazione di energia elettrica a 10 milioni di persone, migliorando al contempo in modo significativo la sicurezza e l’efficienza delle operazioni della TVA”.

“Siamo in grado di effettuare ispezioni molto più velocemente, in modo molto più sicuro e con un livello di dettaglio molto elevato”, ha aggiunto Will Sanders, TVA Right of Way Program Manager. “Supportiamo concretamente il nostro personale affinché possa intervenire sul campo e valutare quali siano le minacce reali”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)