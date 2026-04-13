American Airlines celebra cento anni di viaggi premium con amenity kit e pigiami dedicati al centenario

In occasione del suo centesimo anniversario, American Airlines introduce una collezione di prodotti di bordo in edizione limitata pensati per celebrare un secolo di innovazione ed elevare l’esperienza di viaggio dei clienti di oggi. I nuovi amenity kit dedicati al centenario, i pigiami premium e le rinnovate pantofole chiuse debutteranno nelle cabine premium all’inizio di aprile.

“Gli amenity kit dedicati al centenario rappresentano l’elemento centrale delle celebrazioni dei 100 anni di American e una testimonianza concreta dell’impegno della compagnia nel migliorare l’esperienza a bordo sotto ogni aspetto. Insieme ai pigiami in edizione limitata e alle proposte culinarie selezionate per il servizio in volo, i kit portano la storia di American – e la sua visione per il futuro – direttamente ai passeggeri.

Ognuno dei tre kit – Astrojet™, Silverbird™ e Forward – richiama un capitolo distinto della storia di American, offrendo al contempo un’esperienza premium, attuale e rilevante per il viaggiatore di oggi. All’interno, i prodotti con il marchio del centenario sottolineano l’importanza dell’anniversario e rendono l’esperienza davvero commemorativa.

Era Astrojet™: Un vivace fulmine arancione richiama l’audace ottimismo dei primi anni dell’era dei jet.

Era Silverbird™: Una finitura argentata iconica e la caratteristica striscia “tribar” evocano il fascino raffinato che ha definito l’età d’oro del trasporto aereo.

Era Forward: Le cuciture angolate, ispirate al simbolo di volo di American e ai più recenti design delle sue poltrone, incarnano il dinamismo della compagnia e il suo sguardo rivolto al futuro.

Questi richiami di design si allineano con gli elementi visivi del centenario presenti nelle lounge aeroportuali, a bordo e nei contenuti digitali, creando una narrazione coerente che celebra l’eredità di American guardando al contempo al prossimo secolo”, afferma American Airlines.

“Nel celebrare un secolo di connessioni tra i nostri passeggeri e il mondo, desideravamo che questo traguardo fosse percepito in modo personale non appena ci si accomoda al proprio posto”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer di American. “Ogni dettaglio di questi kit e pigiami dedicati al centenario rende omaggio alle epoche che ci hanno definito, dall’audace ottimismo di Astrojet™ al fascino raffinato di Silverbird™, fino al dinamismo che guida il nostro prossimo secolo. È il nostro modo di ringraziare i passeggeri che rendono possibile ogni viaggio. Che si tratti di una vacanza attesa da tempo, di un traguardo significativo o di un importante viaggio di lavoro, speriamo che queste attenzioni offrano comfort e riflettano quanto siamo onorati di accoglierli a bordo”.

“I kit sono progettati come veri e propri narratori in grado di coinvolgere più sensi attraverso colori, motivi e finiture premium. All’interno, i passeggeri troveranno una selezione curata di articoli dedicati al comfort, pensati per aiutarli a rilassarsi, rinfrescarsi e sentirsi a casa anche in volo. Per l’anno del centenario, American ha inoltre introdotto nuovi articoli premium nei propri kit, elevando ulteriormente l’esperienza a bordo e offrendo ai passeggeri attenzioni speciali da utilizzare durante il viaggio.

I viaggiatori di oggi non si aspettano più solo il comfort essenziale, cercano un design curato, materiali di qualità e un tocco personalizzato. I kit del centenario rispecchiano queste aspettative in evoluzione, grazie a beauty bag concepite per sembrare veri accessori lifestyle che i passeggeri vorranno riutilizzare ben oltre la fine del viaggio.

Ad aprile, American introdurrà anche, in edizione limitata, pigiami dedicati al centenario, che proseguono il racconto delle tre epoche. I pigiami mantengono la silhouette confortevole tanto apprezzata dai passeggeri, ma presentano ora un rinnovato colore blu intenso e loghi discreti che rappresentano le ere Astrojet™, Silverbird™ e Forward. Nell’ambito di questo più ampio aggiornamento, questa primavera American rinnoverà anche le pantofole di bordo, adottando un design chiuso sulla parte anteriore, sulla base dei feedback dei passeggeri, per offrire un’esperienza a bordo più confortevole e in linea con l’eleganza della collezione del centenario. I passeggeri che viaggiano in Flagship® First e Flagship Suite® Preferred potranno usufruire dei pigiami e delle nuove pantofole, che saranno disponibili anche in Flagship® Business sui voli ultra-long-haul da e per Medio Oriente, Asia, India, Australia e Nuova Zelanda”, prosegue American.

“Questi nuovi prodotti si aggiungono ad un numero crescente di iniziative dedicate al centenario introdotte nel corso dell’anno, tra cui speciali livree ispirate alle epoche iconiche della storia di American, un menu di bordo celebrativo del centenario con proposte raffinate e tocchi nostalgici, un servizio rinnovato nelle cabine premium e un branding dedicato al centenario sui canali digitali, nelle lounge e nei contenuti di bordo, tutto pensato per dare vita ai 100 anni di American in ogni momento del viaggio. I passeggeri troveranno inoltre un canale di intrattenimento dedicato, Now Starring: American, con una selezione di film che mostrano American Airlines in azione nel corso dei decenni, offrendo uno sguardo nostalgico sul ruolo della compagnia nell’aviazione e nella cultura pop”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)