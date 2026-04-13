Collins Aerospace lancia il PHEDRE consortium per promuovere le next-generation propeller technologies

Collins Aerospace, società di RTX, guiderà il PHEDRE consortium (Projet de modules Hélices Economiques, DuRables pour l’Environnement), un’iniziativa incentrata sullo sviluppo di metodi e strumenti di progettazione avanzati per next-generation turboprop propellers, con particolare attenzione alla riduzione del rumore, del peso e dell’impatto aerodinamico.
“Il PHEDRE concortium riunisce team di leader di Collins Aerospace e di enti esterni per affrontare le principali barriere tecnologiche all’efficienza degli aeromobili, migliorando al contempo il comfort dei passeggeri e riducendo l’impatto del rumore delle eliche”, afferma Collins Aerospace.
“Attraverso PHEDRE, spingeremo i confini dell’innovazione, puntando a fornire tecnologie per eliche di nuova generazione che migliorino le prestazioni e l’efficienza per i nostri clienti”, ha dichiarato Jean-Francois Chanut, vice president and general manager, Propeller Systems, Collins Aerospace. “Il programma PHEDRE è un valido esempio di sinergia e innovazione, supportata dal governo francese, per promuovere progressi significativi nel settore aerospaziale, rafforzando l’importanza della collaborazione locale e internazionale per lo sviluppo delle tecnologie aerospaziali”.
“La partecipazione di Collins Aerospace al programma PHEDRE è in linea con l’impegno dell’azienda a supportare gli sforzi dei propri clienti per ridurre i costi operativi e i livelli di rumore, mantenendo al contempo prezzi accessibili per i passeggeri.
L’iniziativa si concentrerà su tre obiettivi chiave:
Advancing Design Methods and Tools: sviluppare metodi e strumenti di progettazione innovativi per ottimizzare le configurazioni delle eliche in base a criteri quali riduzione del rumore, efficienza aerodinamica, peso, complessità e tempi del ciclo di produzione.
Enhancing Simulation Capabilities: migliorare la comprensione e la simulazione dei fenomeni fisici associati al funzionamento delle eliche per consentire una progettazione e un dimensionamento precisi.
Elevating Service Offerings: implementare iniziative orientate al valore per migliorare le capacità di servizio e soddisfare le elevate aspettative degli operatori.
Considerato il ruolo chiave dei propeller systems nell’evoluzione delle turboprop platform, PHEDRE sottolinea la leadership di Collins Aerospace Ratier-Figeac nella ricerca e sviluppo in Europa. L’iniziativa si basa sulla tradizione di innovazione dell’azienda e sul suo impegno a fornire tecnologie che migliorano le prestazioni”, prosegue Collins Aerospace.
“Nel dicembre 2025 Collins Aerospace è stata selezionata dalla French Civil Aviation Authority (DGAC) per un finanziamento nell’ambito del programma France 2030 per guidare il consorzio nei successivi tre anni”, conclude Collins Aerospace.
(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)