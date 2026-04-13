Safran potenzia le sue capacità nello storico sito di Gennevilliers

Safran Aircraft Engines sta potenziando le proprie capacità di forgiatura con l’acquisizione di una pressa idraulica da 30.000 tonnellate per la produzione di strategic parts for commercial and military aircraft engines. Questo progetto rappresenta un investimento di 150 milioni di euro, creerà 130 posti di lavoro a partire dal 2026 e sarà operativo entro il 2029.

“Questo nuovo investimento supporterà l’espansione delle attività dello stabilimento, con una produzione che quasi raddoppierà entro il 2035 per tutte le famiglie di motori. Questo impianto supporterà l’incremento della produzione del motore CFM International LEAP, che equipaggia la maggior parte dei next-generation narrowbody airliners, come la famiglia Airbus A320neo e la famiglia Boeing 737 MAX, nonché i military engines (per Rafale, Mirage e A400M) e gli high-thrust GE Aerospace engines, di cui Safran Aircraft Engines è partner (come il GE90 per il Boeing 777).

A pieno regime, la nuova pressa produrrà 14.000 pezzi all’anno. Permetterà inoltre la produzione di large parts per i futuri civil aircraft engine programs che richiedono una high-tonnage press. Questo impianto integrerà tecnologie all’avanguardia, come sensori e sistemi connessi, per garantire un monitoraggio preciso dell’intero processo, riducendo al contempo l’impatto acustico della forgia”, afferma Safran.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo importante investimento a supporto della forte crescita delle nostre attività commerciali e militari”, ha dichiarato Stéphane Cueille, CEO di Safran Aircraft Engines. “Questo progetto rafforzerà la nostra competenza unica nei processi di forgiatura e contribuirà alla nostra sovranità industriale e tecnologica. Completa i recenti investimenti effettuati a Rennes e Le Creusot per sviluppare la nostra supply chain in Francia e garantire la nostra resilienza, soprattutto per i componenti dei motori militari”.

“Con oltre 120 anni di esperienza, il Gennevilliers site svolge un ruolo centrale nell’ecosistema industriale di Safran Aircraft Engines, grazie alle competenze avanzate in forgiatura, fusione e lavorazione meccanica. Questa competenza rende l’azienda l’unico aircraft engine manufacture al mondo con fully integrated forging capabilities, rafforzando la nostra eccellenza industriale”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)