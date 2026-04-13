Lufthansa Technik e Designworks svelano il Narrowbody VIP Cabin Concept “The BOW”

All’Aircraft Interior’s Expo (AIX) di quest’anno, Lufthansa Technik presenta un approccio completamente nuovo alla VIP aviation: “The BOW” – un modular narrowbody cabin concept creato in collaborazione esclusiva con Designworks, una BMW Group Company. Il concetto ridefinisce l’idea di deluxe travel per executive groups, sports teams o artisti.

“Ispirata dalla crescente domanda di flexible, design-driven private travel solutions, la nuova architettura della cabina riunisce due brand leader riconosciuti per l’eccellenza ingegneristica, l’artigianato premium e il design visionario. Come parte di BMW Group, Designworks affonda le sue radici profonde nel design automobilistico, combinate con una vasta esperienza nel segmento del lusso e della tecnologia, mentre Lufthansa Technik integra tecnologie all’avanguardia e la sua comprovata VIP cabin engineering competence.

Insieme, le due società hanno creato una piattaforma di design che mostra il futuro dei VIP travel per gruppi: il nuovo design della cabina funziona come un laboratorio per idee modulari, una piattaforma che consente il coinvolgimento precoce e personalizzato del cliente. Layout, suite configurations, color environments and functional zones possono essere riconfigurati, consentendo agli operatori di adattare l’aereo esattamente al loro profilo di missione. Meno suite per social areas più aperte? Un bar più grande? Maggiore privacy per high-level board meetings? Tutto ciò è possibile”, afferma Lufthansa Technik.

“Il design target group non è un singolo passeggero VIP, ma un gruppo di utenti di alto profilo: un consiglio di amministrazione aziendale, una squadra sportiva professionistica o una band itinerante. Ogni suite privata può ospitare uno o due viaggiatori e può essere utilizzata per riunioni private o cene condivise. Ogni suite include uno spazio di archiviazione personale dedicato, ideale per oggetti come uno strumento musicale, attrezzature professionali o oggetti personali, mentre le partizioni mobili opzionali consentono all’atmosfera della cabina di passare da un cocoon like privacy mode ad una open social interaction.

Tutte le suite possono essere chiuse individualmente e i compartimenti selezionati dispongono di sezioni automatizzate che possono essere alzate o abbassate per regolare i livelli di privacy. Questa flessibilità consente agli operatori di configurare fino a 28 passeggeri a bordo senza compromettere l’esclusività o il comfort”, prosegue Lufthansa Technik.

“Il design della cabina è strutturato in diverse zone distintive:

Reception & lobby

Un’accogliente area d’ingresso dà il tono con forme architettoniche curve, materiali di prima qualità, soluzioni tecnologiche integrate e un ambiente bar orientato all’ospitalità. Elementi trasformabili come un gradient screen o un foldable, interactive service table, insieme ad altri design-focused touchpoints, trasmettono un senso di lusso e artigianalità.

Transformative lounge

La central lounge è dotata di due multifunctional curved touch screen displays e di un ampio presentation table che può essere trasformato in quattro segmenti con tavoli individuali. Quest’area passa senza soluzione di continuità da uno spazio di lavoro collaborativo a una zona pranzo raffinata, riflettendo le esigenze dei team aziendali o del personale tecnico. Il tavolo incorpora la Hidden Touch technology di Lufthansa Technik, la cui innovazione principale risiede nella straordinaria fusione di un aspetto grafico di alta qualità con funzionalità intuitive e senza soluzione di continuità. Consente ai passeggeri di gestire un’ampia gamma di funzioni della cabina attraverso un elegante pannello a sfioramento che scompare completamente in qualsiasi superficie interna quando non viene utilizzato.

Private suites

Il “BOW Suite” design theme – caratterizzato da archi, forme morbide, forme progressive e materiali di prima qualità – evoca un elevato livello di benessere integrando discretamente le tecnologie Lufthansa Technik nei mobili. Acoustic shields, mood lighting, scent options e storage solutions discrete creano un ambiente equilibrato di lusso e funzionalità”, continua Lufthansa Technik.

“Il nuovo cabin design incorpora anche il Lufthansa Technik »nice« system (»network integrated cabin equipment«), che integra in modo impeccabile tecnologie all’avanguardia in tutta la cabina: i Red Dot Design Award-winning Hidden Touch displays, i moduli di ricarica induttiva, gli schermi OLED curvi, le soluzioni di controllo remoto di nuova generazione e gli effetti di illuminazione speciali, sono armonizzati nell’architettura degli interni per elevare il servizio, la funzionalità e l’estetica. L’innovativo e user-centric »nice intellitable«, ad esempio, integra la funzionalità touchscreen ad alta definizione direttamente nella superficie tattile di alta qualità di un tavolino pieghevole.

Al centro del sound system, i Lufthansa Technik Red Dot Design Award-winning Omni-Fi speakers offrono un’esperienza sonora totalmente immersiva. Il loro design ultrasottile, reso possibile dall’esclusiva Ring-mode Converter/Transducer technology, garantisce una dispersione sonora omnidirezionale ottimale, integrandosi discretamente in qualsiasi superficie di pregio.

La network-integrated cabin management platform »nice« consente un controllo intuitivo anche dei sistemi di bordo più sofisticati. I passeggeri possono gestire in modo semplice illuminazione, climatizzazione, posti a sedere e un’ampia gamma di funzioni multimediali attraverso un’interfaccia modulare e flessibile che si integra naturalmente con l’elegante design della cabina”, prosegue Lufthansa Technik.

“Con ‘The BOW’, stiamo elevando i group centric VIP travel a un livello completamente nuovo”, afferma Fabian Nagel, Vice President Sales VIP & Special Aircraft Services, Lufthansa Technik. “Questo concept offre ai clienti una flessibilità senza precedenti e consente agli operatori di personalizzare ogni missione con un’esperienza altamente funzionale e lussuosa. ‘The BOW’ crea inoltre un’opportunità unica per sperimentare l’intera gamma dei nostri prodotti, interagendo direttamente con i VIP in un ambiente coerente. Integrando queste tecnologie in modo impeccabile nel concept della cabina, offriamo agli operatori un’impressione tangibile di ciò che il nostro portfolio completo di tecnologie e innovazioni senza pari può offrire: da un comfort e una funzionalità migliorati a un design coerente e di alta qualità che eleva l’intera esperienza di bordo”.

“Lufthansa Technik presenterà i dettagli di “The BOW” all’Aircraft Interiors Expo (AIX) di Amburgo, dal 14 al 16 aprile, presso lo stand n. 6A90, padiglione B6″, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)