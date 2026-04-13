Piaggio Aerospace parteciperà ad AERO Friedrichshafen 2026, che si terrà dal 22 al 25 aprile presso l’aeroporto di Friedrichshafen, Germania, il principale evento europeo dedicato alla general aviation industry.
“In occasione della fiera di quest’anno, Piaggio Aerospace presenterà il suo P.180 Avanti EVO in collaborazione con AirGO, un operatore di fiducia del P.180 in Germania. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino l’aeromobile e di apprezzarne il design distintivo e la spaziosa cabina.
Il P.180 Avanti EVO è l’unico velivolo che combina prestazioni da jet con l’economicità di un turboelica. La sua aerodinamica avanzata e la sua efficienza consentono di ridurre il consumo di carburante, abbassando i costi operativi e contribuendo a diminuire le emissioni di carbonio”, afferma Piaggio Aerospace.
“AERO Friedrichshafen rappresenta un’importante opportunità per Piaggio Aerospace di rilanciare la propria presenza e riaffermare la propria posizione nel mercato europeo. L’evento offre un contesto ideale per interagire con operatori, partner e figure chiave del settore nel cuore della regione.
I visitatori sono invitati a scoprire da vicino il P.180 Avanti EVO presso il Piaggio Aerospace stand and aircraft display (Stand SD-06)”, conclude Piaggio Aerospace.
(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)